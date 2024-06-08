Погулять по Владикавказу и грузинским городам и совместить знакомство со страной с отдыхом на море
Вы побываете в Тбилиси, Мцхете и Батуми, посмотрите на старинные храмы и крепости, познакомитесь с грузинскими традициями. А несколько дней проведёте, загорая на пляже и купаясь.
В стоимость уже включён перелёт из Санкт-Петербурга во Владикавказ и обратно, возможен вылет и из других городов.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|57 856 ₽
Описание
Организационные детали
Для въезда потребуется заграничный паспорт со сроком действия не менее полугода.
Авиаперелёт Санкт-Петербург — Владикавказ осуществляется АК «Победа» ~ 8:55-12:50.
Обратный перелёт Владикавказ — Санкт-Петербург осуществляется АК «Победа» ~ 13:20-17:05.
В стоимость авиабилетов включена ручная кладь весом не более 10 кг и габаритами 36×30×27см.
Проживание. 5 ночей в отеле 3* в Батуми, 2 ночи в Владикавказе/Беслане отелях 3*,
3 ночи отеле 3* в Тбилиси. Размещение двухместное.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Перелёт во Владикавказ, размещение в отеле, отдых
Встречаемся в Санкт-Петербурге и летим во Владикавказ. (Возможен вылет и из других городов). По прилёте разместимся в отеле. Отдых, свободное время.
Переезд в Тбилиси, отдых
После завтрака отправляемся к грузинской границе. После её прохождения держим курс на Тбилиси. По прибытии разместимся в отеле, и вы познакомитесь с гидом. Отдых, свободное время.
Свободный день или Кахетия, монастырь Бодбе и Сигнахи
Сегодня свободный день или экскурсия в Кахетию (за доплату) — историческую область на востоке Грузии, знаменитую виноделием. Побываем у женского монастыря Бодбе, основанного на месте захоронения Святой Нино, который является одним из первых христианских строений на территории страны. У вас будет возможность поклониться могиле Св. Нино и загадать заветные желания.
Затем отправимся в соседний город Сигнахи. Его современный облик появился на месте старой разрушенной крепости, поэтому он словно заключён башнями и воротами в треугольник из хорошо сохранившейся крепостной стены. Вы посмотрите на жилые дома 19-го века в стиле южно-итальянского классицизма с грузинскими элементами и полюбуетесь бескрайней Алазанской долиной.
Вечером вернёмся в отель.
Знакомство с Батуми
Сегодня рано утром переедем в Батуми и после размещения в отеле отправимся знакомиться с городом — столицей Аджарии и главной точкой притяжения туристов в современной Грузии на берегу Чёрного моря. Прогуляемся по узким улочкам исторического центра, где новые здания гармонично соседствуют с постройками 19-го века.
Вы посмотрите на площадь Европы, увидите статую Медеи, держащую золотое руно. Пройдёмся по Театральной площади. Гид покажет вам город таким, каким его знают и любят местные, расскажет истории из жизни города и его горожан, даст полезные рекомендации о том, чем тут заняться. Затем — свободное время.
Пляжный отдых
Свободный день. Можно позагорать на берегу, искупаться в море, самостоятельно прогуляться по городу.
Свободное время или дополнительная экскурсия в Аджарию
После завтрака вы можете провести день по своему усмотрению или отправиться на экскурсию в горную Аджарию (за доплату). Побываем у водопада Махунцети, посмотрим на арочный мост царицы Тамары и погуляем по территории самой старой крепости в Грузии — Гонио (входной билет — 2 $). Затем вернёмся в Батуми.
Пляжный отдыж
Завтрак. Отдых на море.
Пляжный отдых
Завтрак. Отдых на море.
Возвращение в Тбилиси, экскурсия по городу
Сегодня вернёмся обратно в Тбилиси. После заселения в отель отправимся на экскурсию по столице Грузии. Пройдёмся по её уютным улочкам, посмотрим на старинные дома и храмы. Вы узнаете о местных традициях и о том, какую роль в истории города сыграли целебные серные источники. После — свободный вечер.
Знакомство с Мцхетой, возвращение во Владикавказ
Сегодня сначала отправимся в Мцхету, первую столицу страны и одно из древнейших городских поселений на территории Грузии. Во время экскурсии осмотрим храм Светицховели 11-го века, возведённый на месте древней каменной базилики, который служит духовным центром грузинской нации.
Затем поедем во Владикавказ, куда прибудем во второй половине дня и разместимся в отеле.
Перелёт в Санкт-Петербург
После завтрака — трансфер в аэропорт. Авиаперелёт Владикавказ — Санкт-Петербург.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Авиаперелёт Санкт-Петербург - Владикавказ - Санкт-Петербург с ручной кладью до 10 кг (возможен вылет и из других городов)
- Проживание
- Завтраки
- Место в автобусе туристического класса (микроавтобус)
- Трансферы Владикавказ - Тбилиси - Владикавказ и Тбилиси - Батуми - Тбилиси
Что не входит в цену
- Экскурсионно-транспортный пакет - 180 € (оплачивается отдельно на маршруте в евро)
- Обеды и ужины
- Если вы путешествуете один/одна, есть возможность одноместного размещения за доплату - 230 €
- Дополнительный багаж (при необходимости)
- Экскурсионная поездка в горную Аджарию - 30 €
- Экскурсионная поездка в Кахетию - 20 €
- Входные билеты на посещаемые объекты и на развлекательные мероприятия
- Чаевые водителям и гидам - примерно 10 € за весь тур
- Цена тура может меняться в зависимости от дат:
- 6-16.07 - 64 654 руб
- 20-30.07 - 69 106 руб
- 3-13.08 - 69 106 руб
- 17-27.08 - 73 558 руб
- 31.08-10.09 - 62 732 руб
- 14-24.09 - 62 732 руб
- 28.09-08.10 - 59 696 руб
- Цена тура может меняться в связи с подорожанием авиабилетов