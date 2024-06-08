Экскурсии по городам и районам Грузии и пляжный отдых в Батуми
Авторский тур в Батуми

Погулять по Владикавказу и грузинским городам и совместить знакомство со страной с отдыхом на море

Хочется набраться новых впечатлений и увидеть много живописных мест? Или полежать под ласковым солнышком, слушая умиротворяющий шум волн? — Можно не выбирать! Мы совместили увлекательные поездки с возможностью не спеша насладиться морем.

Вы побываете в Тбилиси, Мцхете и Батуми, посмотрите на старинные храмы и крепости, познакомитесь с грузинскими традициями. А несколько дней проведёте, загорая на пляже и купаясь.

В стоимость уже включён перелёт из Санкт-Петербурга во Владикавказ и обратно, возможен вылет и из других городов.
Экскурсии по городам и районам Грузии и пляжный отдых в Батуми
Экскурсии по городам и районам Грузии и пляжный отдых в Батуми
Экскурсии по городам и районам Грузии и пляжный отдых в Батуми
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет57 856 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Для въезда потребуется заграничный паспорт со сроком действия не менее полугода.
Авиаперелёт Санкт-Петербург — Владикавказ осуществляется АК «Победа» ~ 8:55-12:50.
Обратный перелёт Владикавказ — Санкт-Петербург осуществляется АК «Победа» ~ 13:20-17:05.
В стоимость авиабилетов включена ручная кладь весом не более 10 кг и габаритами 36×30×27см.

Проживание. 5 ночей в отеле 3* в Батуми, 2 ночи в Владикавказе/Беслане отелях 3*,
3 ночи отеле 3* в Тбилиси. Размещение двухместное.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Перелёт во Владикавказ, размещение в отеле, отдых

Встречаемся в Санкт-Петербурге и летим во Владикавказ. (Возможен вылет и из других городов). По прилёте разместимся в отеле. Отдых, свободное время.

Перелёт во Владикавказ, размещение в отеле, отдыхПерелёт во Владикавказ, размещение в отеле, отдыхПерелёт во Владикавказ, размещение в отеле, отдых
2 день

Переезд в Тбилиси, отдых

После завтрака отправляемся к грузинской границе. После её прохождения держим курс на Тбилиси. По прибытии разместимся в отеле, и вы познакомитесь с гидом. Отдых, свободное время.

Переезд в Тбилиси, отдыхПереезд в Тбилиси, отдыхПереезд в Тбилиси, отдыхПереезд в Тбилиси, отдых
3 день

Свободный день или Кахетия, монастырь Бодбе и Сигнахи

Сегодня свободный день или экскурсия в Кахетию (за доплату) — историческую область на востоке Грузии, знаменитую виноделием. Побываем у женского монастыря Бодбе, основанного на месте захоронения Святой Нино, который является одним из первых христианских строений на территории страны. У вас будет возможность поклониться могиле Св. Нино и загадать заветные желания.

Затем отправимся в соседний город Сигнахи. Его современный облик появился на месте старой разрушенной крепости, поэтому он словно заключён башнями и воротами в треугольник из хорошо сохранившейся крепостной стены. Вы посмотрите на жилые дома 19-го века в стиле южно-итальянского классицизма с грузинскими элементами и полюбуетесь бескрайней Алазанской долиной.

Вечером вернёмся в отель.

Свободный день или Кахетия, монастырь Бодбе и СигнахиСвободный день или Кахетия, монастырь Бодбе и СигнахиСвободный день или Кахетия, монастырь Бодбе и СигнахиСвободный день или Кахетия, монастырь Бодбе и Сигнахи
4 день

Знакомство с Батуми

Сегодня рано утром переедем в Батуми и после размещения в отеле отправимся знакомиться с городом — столицей Аджарии и главной точкой притяжения туристов в современной Грузии на берегу Чёрного моря. Прогуляемся по узким улочкам исторического центра, где новые здания гармонично соседствуют с постройками 19-го века.

Вы посмотрите на площадь Европы, увидите статую Медеи, держащую золотое руно. Пройдёмся по Театральной площади. Гид покажет вам город таким, каким его знают и любят местные, расскажет истории из жизни города и его горожан, даст полезные рекомендации о том, чем тут заняться. Затем — свободное время.

Знакомство с БатумиЗнакомство с БатумиЗнакомство с БатумиЗнакомство с Батуми
5 день

Пляжный отдых

Свободный день. Можно позагорать на берегу, искупаться в море, самостоятельно прогуляться по городу.

Пляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдых
6 день

Свободное время или дополнительная экскурсия в Аджарию

После завтрака вы можете провести день по своему усмотрению или отправиться на экскурсию в горную Аджарию (за доплату). Побываем у водопада Махунцети, посмотрим на арочный мост царицы Тамары и погуляем по территории самой старой крепости в Грузии — Гонио (входной билет — 2 $). Затем вернёмся в Батуми.

Свободное время или дополнительная экскурсия в АджариюСвободное время или дополнительная экскурсия в АджариюСвободное время или дополнительная экскурсия в Аджарию
7 день

Пляжный отдыж

Завтрак. Отдых на море.

Пляжный отдыжПляжный отдыжПляжный отдыж
8 день

Пляжный отдых

Завтрак. Отдых на море.

Пляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдых
9 день

Возвращение в Тбилиси, экскурсия по городу

Сегодня вернёмся обратно в Тбилиси. После заселения в отель отправимся на экскурсию по столице Грузии. Пройдёмся по её уютным улочкам, посмотрим на старинные дома и храмы. Вы узнаете о местных традициях и о том, какую роль в истории города сыграли целебные серные источники. После — свободный вечер.

Возвращение в Тбилиси, экскурсия по городуВозвращение в Тбилиси, экскурсия по городуВозвращение в Тбилиси, экскурсия по городуВозвращение в Тбилиси, экскурсия по городу
10 день

Знакомство с Мцхетой, возвращение во Владикавказ

Сегодня сначала отправимся в Мцхету, первую столицу страны и одно из древнейших городских поселений на территории Грузии. Во время экскурсии осмотрим храм Светицховели 11-го века, возведённый на месте древней каменной базилики, который служит духовным центром грузинской нации.

Затем поедем во Владикавказ, куда прибудем во второй половине дня и разместимся в отеле.

Знакомство с Мцхетой, возвращение во ВладикавказЗнакомство с Мцхетой, возвращение во ВладикавказЗнакомство с Мцхетой, возвращение во ВладикавказЗнакомство с Мцхетой, возвращение во Владикавказ
11 день

Перелёт в Санкт-Петербург

После завтрака — трансфер в аэропорт. Авиаперелёт Владикавказ — Санкт-Петербург.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Авиаперелёт Санкт-Петербург - Владикавказ - Санкт-Петербург с ручной кладью до 10 кг (возможен вылет и из других городов)
  • Проживание
  • Завтраки
  • Место в автобусе туристического класса (микроавтобус)
  • Трансферы Владикавказ - Тбилиси - Владикавказ и Тбилиси - Батуми - Тбилиси
Что не входит в цену
  • Экскурсионно-транспортный пакет - 180 € (оплачивается отдельно на маршруте в евро)
  • Обеды и ужины
  • Если вы путешествуете один/одна, есть возможность одноместного размещения за доплату - 230 €
  • Дополнительный багаж (при необходимости)
  • Экскурсионная поездка в горную Аджарию - 30 €
  • Экскурсионная поездка в Кахетию - 20 €
  • Входные билеты на посещаемые объекты и на развлекательные мероприятия
  • Чаевые водителям и гидам - примерно 10 € за весь тур
  • Цена тура может меняться в зависимости от дат:
  • 6-16.07 - 64 654 руб
  • 20-30.07 - 69 106 руб
  • 3-13.08 - 69 106 руб
  • 17-27.08 - 73 558 руб
  • 31.08-10.09 - 62 732 руб
  • 14-24.09 - 62 732 руб
  • 28.09-08.10 - 59 696 руб
  • Цена тура может меняться в связи с подорожанием авиабилетов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург/Владикавказ (точное место и время - по договорённости)
Завершение: Санкт-Петербург/Владикавказ, время зависит от времени рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Батуми

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе турыПляжиНа микроавтобусе

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