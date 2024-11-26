Авторские туры в Батуми

Найдено 8 туров в Батуми, цены от $389, скидки до 15%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
На автобусе
скидка
15%
1 отзыв
8 дней
Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
Почувствовать себя в садах Семирамиды, проплыть на лодке среди отвесных скал и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Батуми, в течение дня
5 фев в 08:00
6 фев в 08:00
739$629 за человека
Мототур по высокогорным регионам Грузии
На мотоцикле
2 отзыва
5 дней
Мототур по высокогорным регионам Грузии
Покорить головокружительные перевалы и побывать там, куда не добираются другие путешественники
Начало: Батуми, 10:00
25 апр в 10:00
1 мая в 08:00
$1500 за человека
Горная Сванетия
Пешая
На машине
2 отзыва
1 день 16 часов
Горная Сванетия
Начало: Батуми
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
1 фев в 09:00
$450 за всё до 8 чел.
Отдых на море в Батуми: шоу дельфинов, 5 парков и горная Аджария
На автобусе
скидка
15%
8 дней
Отдых на море в Батуми: шоу дельфинов, 5 парков и горная Аджария
Увидеть экзотических птиц, прокатиться на аттракционах и прогуляться по самшитовой роще
Начало: Аэропорт Батуми, в течение дня
5 фев в 08:00
6 фев в 08:00
673$573 за человека
В Аджарию на море и в горы! С прогулками по лесам и дегустациями
На автобусе
скидка
15%
5 дней
В Аджарию на море и в горы! С прогулками по лесам и дегустациями
Посмотреть на шоу фонтанов, попробовать вино, чачу и коньяк и погулять среди реликтовых лесов
Начало: Батуми/Кутаиси, в течение дня
5 фев в 08:00
6 фев в 08:00
457$389 за человека
Батуми для всей семьи: парки, аттракционы и волны
На автобусе
скидка
15%
5 дней
Батуми для всей семьи: парки, аттракционы и волны
Посетить 5 парков и дельфинарий столицы Аджарии, попробовать хачапури и отдохнуть на море
Начало: Батуми/Кутаиси, в течение дня
5 фев в 08:00
6 фев в 08:00
457$389 за человека
В Батуми на минутку: 5-дневный тур
На автобусе
5 дней
В Батуми на минутку: 5-дневный тур
Начало: Аэропорт Батуми
Расписание: Даты на Новый год: 29.12.24; 31.12.24; 02.01.25; 05.01.25 и 07.01.25
5 фев в 10:00
6 фев в 10:00
от $457 за человека
Регион Самегрело и Верхняя Сванетия
Пешая
2 дня
Регион Самегрело и Верхняя Сванетия
Начало: Город Батуми
Расписание: В любой день недели - учитываем погодные условия в горах.
Завтра в 07:00
1 фев в 07:00
$555 за всё до 6 чел.

Что посмотреть в Батуми на экскурсиях?

Батуми полон удивительных достопримечательностей, это и новая и старая архитектура и улочки старого города и великолепное уличное искусство, причудливые здания и залитые солнцем пляжи и зелёные парки и конечно же шумные рынки. Здесь вы найдёте множество интересных и уникальных мест

Местные экскурсоводы

Батуми прекрасный приморский город, он полон современных и старинных достопримечательностей, которые вы непременно захотите посетить будучи в городе. Чтобы не потеряться в таком многообразии, рекомендуем отправиться на экскурсии, где вы подробно познакомитесь с городом и его главными точками. Найти подходящую можно в нашем каталоге, за вами остается только выбор, все остальное возьмет на себя гид

Последние отзывы на туры

  • М
    Михаил
    26 ноября 2024
    Мототур по высокогорным регионам Грузии
    Тур был великолепный, спасибо Сергею! 5 за организацию, все решалось оперативно и качественно. Мотоциклы бодрые, виды красивые и еда вкусная😊 Отдельное спасибо за выбор остановок - впервые увидел настолько разнообразную и теплую Грузию …
  • А
    Александр
    31 октября 2024
    Мототур по высокогорным регионам Грузии
    Был в Грузии много раз, но по настоящему она открылась мне именно в этом туре, тут мы прочувствовали весь спектр
    читать дальше

    Грузинского гостеприимства, испытали гастрономический восторг, насладились потрясающими пейзажами. Отдельное спасибо Серёге, за то что мы никуда не торопились, а просто наслаждались путешествием и конечно за подбор мест ночёвок, они все были разные, но каждая по своему классная. Если кто-то ещё сомневается стоит ли ехать.. отбросьте эти глупые сомнения, тут вас ждут приятные эмоции и впечатления на многие годы)

  • Т
    Татьяна
    27 сентября 2024
    Горная Сванетия
    25 и 26 сентября 2024 года были с супругом на индивидуальной экскурсии по горной Сванетии. Совершенно незабываемые и грандиозные впечатления,
    читать дальше

    Ингурская ГЭС, Местия, Ушгули - очень интересные места. Природа великолепна, красива, величественна, потрясающие горные пейзажи, удивительная культура сванов. Были с одной ночёвкой в Местии, пожалели, что мало времени на все. Отдельное спасибо экскурсоводу Давиду, очень внимательный, надёжный и ответственный человек, хороший рассказчик и приятный собеседник. По непростым горным дорогам очень важно, в чьих вы руках и кто за рулём автомобиля. В нашем случае половина дороги в Местию в горах была под дождём, на обратном пути ехали затемно, с Давидом было спокойно и уверенно. И также Давиду огромное спасибо, что напоследок в Местии убедил нас проехать на фуникулере и подвесной дороге (мы уже не очень хотели), без этого точно наши впечатления были бы не полными и о Местии, и о горной Сванетии в целом!!! Большое спасибо!

  • Н
    Наргиз
    20 октября 2023
    Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
    Идея посетить страну с красивым названием Грузия или даже почти по - американски Джорджия возникла у нас после замечательного концерта
    читать дальше

    местной и известной у нас группы""Mgzavrebi"", и а этой весной решили рвануть. Списались, оперативно получили ответы, цены, ссылки на сайт. Купили тур. Грузия - удивительно многообразна, красивейшая природа, исторические места, гостеприимные люди, натуральные продукты, недорого питаться, весна переходящая в лето просто кайф. Все цветет, красиво, воздух вообще молчу. Одна из лучших поездок. Спасибо за ту заботу, радость, внимание, за дружную группу, куда нас присоединили, за отличный сервис и за таких классных гидов и водителя. Тур был классный. Группа довольна и мы тоже. спасибо. Вернемся! Рекомендуем❤️ Наргиз, Казахстан, Алматы.

  • V
    Vasilisa
    19 сентября 2022
    Горная Сванетия
    ПОтрясающая экскурсия по невероятно красивым местам! Количество увиденной красоты превзошло все ожидания от экскурсии, без преувеличения. Нашим проводником в путешествие
    читать дальше

    в Сванетию был Давид. Когда едешь в длительную экскурсию (2 дня) критически важно чтобы с человеком было комфортно находится, общаться. В этом смысле Давид идеальный напарник для путешествий. Так же хотим отметить ту аккуратность и внимательность с которой Давид ведёт машину (кто знаком с Грузинской манерой езды и дорогами, по

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми

Самые популярные туры в Батуми
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 8
  1. Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
  2. Мототур по высокогорным регионам Грузии
  3. Горная Сванетия
  4. Отдых на море в Батуми: шоу дельфинов, 5 парков и горная Аджария
  5. В Аджарию на море и в горы! С прогулками по лесам и дегустациями
Сколько стоит тур в Батуми в январе 2025
Сейчас в Батуми можно забронировать 8 авторских туров от 389 до 1500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Выбирая туры в Батуми на русском языке, вы гарантированно получите качественный сервис и массу положительных эмоций. Наши цены на 2024 год доступны для каждого, а удобное бронирование сделает ваш выбор еще проще