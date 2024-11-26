скидка
15%
8 дней
Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
Почувствовать себя в садах Семирамиды, проплыть на лодке среди отвесных скал и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Батуми, в течение дня
5 фев в 08:00
6 фев в 08:00
739$629 за человека
5 дней
Мототур по высокогорным регионам Грузии
Покорить головокружительные перевалы и побывать там, куда не добираются другие путешественники
Начало: Батуми, 10:00
25 апр в 10:00
1 мая в 08:00
$1500 за человека
1 день 16 часов
Горная Сванетия
Начало: Батуми
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
1 фев в 09:00
$450 за всё до 8 чел.
скидка
15%
8 дней
Отдых на море в Батуми: шоу дельфинов, 5 парков и горная Аджария
Увидеть экзотических птиц, прокатиться на аттракционах и прогуляться по самшитовой роще
Начало: Аэропорт Батуми, в течение дня
5 фев в 08:00
6 фев в 08:00
673$573 за человека
скидка
15%
5 дней
В Аджарию на море и в горы! С прогулками по лесам и дегустациями
Посмотреть на шоу фонтанов, попробовать вино, чачу и коньяк и погулять среди реликтовых лесов
Начало: Батуми/Кутаиси, в течение дня
5 фев в 08:00
6 фев в 08:00
457$389 за человека
скидка
15%
5 дней
Батуми для всей семьи: парки, аттракционы и волны
Посетить 5 парков и дельфинарий столицы Аджарии, попробовать хачапури и отдохнуть на море
Начало: Батуми/Кутаиси, в течение дня
5 фев в 08:00
6 фев в 08:00
457$389 за человека
5 дней
В Батуми на минутку: 5-дневный тур
Начало: Аэропорт Батуми
Расписание: Даты на Новый год: 29.12.24; 31.12.24; 02.01.25; 05.01.25 и 07.01.25
5 фев в 10:00
6 фев в 10:00
от $457 за человека
2 дня
Регион Самегрело и Верхняя Сванетия
Начало: Город Батуми
Расписание: В любой день недели - учитываем погодные условия в горах.
Завтра в 07:00
1 фев в 07:00
$555 за всё до 6 чел.
Батуми полон удивительных достопримечательностей, это и новая и старая архитектура и улочки старого города и великолепное уличное искусство, причудливые здания и залитые солнцем пляжи и зелёные парки и конечно же шумные рынки. Здесь вы найдёте множество интересных и уникальных мест
Батуми прекрасный приморский город, он полон современных и старинных достопримечательностей, которые вы непременно захотите посетить будучи в городе. Чтобы не потеряться в таком многообразии, рекомендуем отправиться на экскурсии, где вы подробно познакомитесь с городом и его главными точками. Найти подходящую можно в нашем каталоге, за вами остается только выбор, все остальное возьмет на себя гид
Последние отзывы на туры
- ММихаил26 ноября 2024Тур был великолепный, спасибо Сергею! 5 за организацию, все решалось оперативно и качественно. Мотоциклы бодрые, виды красивые и еда вкусная😊 Отдельное спасибо за выбор остановок - впервые увидел настолько разнообразную и теплую Грузию …
- ААлександр31 октября 2024Был в Грузии много раз, но по настоящему она открылась мне именно в этом туре, тут мы прочувствовали весь спектр
- ТТатьяна27 сентября 202425 и 26 сентября 2024 года были с супругом на индивидуальной экскурсии по горной Сванетии. Совершенно незабываемые и грандиозные впечатления,
- ННаргиз20 октября 2023Идея посетить страну с красивым названием Грузия или даже почти по - американски Джорджия возникла у нас после замечательного концерта
- VVasilisa19 сентября 2022ПОтрясающая экскурсия по невероятно красивым местам! Количество увиденной красоты превзошло все ожидания от экскурсии, без преувеличения. Нашим проводником в путешествие
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми
Самые популярные туры в Батуми
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 8
Сколько стоит тур в Батуми в январе 2025
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