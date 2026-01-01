По краю исполинских гор и средневековых башен: индивидуальное путешествие по Сванетии
Пройти по склонам несложными маршрутами, устроить пикники на природе и отведать кубдари
Начало: Батуми, McDonald’s (ул. Шерифа Химшиашвили, 1А) ил...
8 авг в 08:00
12 сен в 08:00
от €2900 за всё до 6 чел.
Сванетия для вас: индивидуально по высокогорью с треккингом к леднику
Рассмотреть древние башни, полюбоваться горами и бирюзой Ингури, погрузиться в историю и быт местных
Начало: Батуми, точное место - по договорённости, 7:00
6 авг в 08:00
25 сен в 08:00
от €500 за всё до 5 чел.
Индивидуальный тур по следам предков в Хевсурети: озёра, ущелье и древние деревушки
Побывать в уединённых высокогорных сёлах, полюбоваться водоёмами и узнать загадки Шатили
Начало: Батуми, 4:00
5 сен в 08:00
от €3000 за всё до 6 чел.
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