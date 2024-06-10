Индивидуальная
12 часов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия в Мцхета, Джвари и Боржоми за один день
Начало: Заберу вас оттуда, где вы живете
Расписание: Прежде чем бронировать, обязательно напишите мне для уточнения свободных дат!
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Легендарные места Грузии: Боржоми, Вардзиа, Рабати
Начало: Место вашего проживания в Боржоми
Расписание: смотрите свободные даты
Завтра в 16:00
12 июня в 09:00
от $290 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Боржоми в категории «На весь день»
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