2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешеходная экскурсия по Боржоми
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$220 за всё до 4 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Легендарные места Грузии: Боржоми, Вардзиа, Рабати
Начало: Место вашего проживания в Боржоми
Расписание: смотрите свободные даты
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
от $290 за всё до 2 чел.
14 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Боржоми, пещерный город Вардзиа и Крепость Рабат в Ахалцихе
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Расписание: с понедельника по воскресенье в 7:00 - 9:00 утра
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
$350 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Боржоми в категории «Популярные экскурсии»
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