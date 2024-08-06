14 часов

Индивидуальная до 5 чел.

Боржоми, пещерный город Вардзиа и Крепость Рабат в Ахалцихе Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми

Расписание: с понедельника по воскресенье в 7:00 - 9:00 утра