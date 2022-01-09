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вопросы. Очень понравилось, что были учтены наши пожелания относительно времени, проведённого в разных точках и на разных отрезках пути. Изначально не хотели ехать по горной дороге к Троице, но Руслан очень ненавязчиво объяснил, что это нужно сделать (более того, организовал нам туда индивидуальный трансфер по цене, намного меньше, предлагаемой местными перевозчиками). И был абсолютно прав! Мы остались в полном восторге!!