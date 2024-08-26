4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Кулинарный мастер-класс в Аджарии
Погрузитесь в мир грузинской кухни, готовя хачапури, хинкали и ореховую заправку. Узнайте традиции и насладитесь семейным застольем
Начало: На Центральной площади
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€180 за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
Погрузитесь в мир дикой природы и исторических памятников западной Грузии. Ожидают захватывающие виды и уникальные приключения
11 сен в 09:00
12 сен в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Увлекательная экскурсия по пещере Сатаплия и каньону Окаце
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории: каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия ждут вас! Узнайте больше о местной культуре и кухне
Начало: Ваш отель в Кобулети, Уреки, Шекветили
15 сен в 08:00
16 сен в 08:00
от €250 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга26 августа 2024Эта экскурсия была больше чем просто просмотр достопримечательных объектов. Наш гид- это открытость в общении и гостеприимство ❤️все прошло в очень теплой атмосфере! За этот день мы стали друзьями! Спасибо за эмоции!
- ММария16 августа 2024Вчера у моего мужа был День Рождения и я решила разнообразить наш морской отдых и подарить ему впечатления. Спасибо, Елене,
- ААндрей9 августа 2024На экскурсию поехали семьей в составе 5 человек, в т. ч трое детей: 9, 14,19 лет. Елена все организовала отлично, выехали
- ДДмитрий24 июня 2024Хотим сказать большое спасибо Татьяне, Гие и Медее за прекрасно проведенный вечер в очень прекрасном месте! Пробовали и пили вкусное
- ВВиктория17 июня 2024Спасибо большое за потрясающий вечер в Аджарии. Этот мастер-класс стал для нас главным впечатлением от отдыха в Грузии. Было интересно,
- ААлександр24 июля 2023Несмотря на погоду, мы с удовольствием побывали в прекрасных местах. Гиду огромное спасибо!
- ККаролина30 сентября 2022Очень уютно, профессионально и качественно! Мы остались в восторге и тепло советуем выбирать именно Татьяну:)
- ЕЕлена17 октября 2021Очень понравилась и экскурсия, и гид. Леван интересный и грамотный рассказчик. По маршруту экскурсии предложил несколько вариантов на выбор, хотя такого в плане и не было, так что отдельное спасибо. Экскурсия, Леван, захватывающие дух пейзажи - Грузия прекрасна
Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Кобулети в сентябре 2024
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