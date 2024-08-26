На Рождество – экскурсии в Кобулети

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Кобулети, цены от €180. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Кулинарный мастер-класс в Аджарии
21 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Кулинарный мастер-класс в Аджарии
Погрузитесь в мир грузинской кухни, готовя хачапури, хинкали и ореховую заправку. Узнайте традиции и насладитесь семейным застольем
Начало: На Центральной площади
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
180 за всё до 3 чел.
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
На машине
33 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
Погрузитесь в мир дикой природы и исторических памятников западной Грузии. Ожидают захватывающие виды и уникальные приключения
11 сен в 09:00
12 сен в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Кобулети)
На машине
2 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Увлекательная экскурсия по пещере Сатаплия и каньону Окаце
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории: каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия ждут вас! Узнайте больше о местной культуре и кухне
Начало: Ваш отель в Кобулети, Уреки, Шекветили
15 сен в 08:00
16 сен в 08:00
от 250 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    26 августа 2024
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
    Эта экскурсия была больше чем просто просмотр достопримечательных объектов. Наш гид- это открытость в общении и гостеприимство ❤️все прошло в очень теплой атмосфере! За этот день мы стали друзьями! Спасибо за эмоции!
    Эта экскурсия была больше чем просто просмотр достопримечательных объектов. Наш гид- это открытость в общении иЭта экскурсия была больше чем просто просмотр достопримечательных объектов. Наш гид- это открытость в общении иЭта экскурсия была больше чем просто просмотр достопримечательных объектов. Наш гид- это открытость в общении иЭта экскурсия была больше чем просто просмотр достопримечательных объектов. Наш гид- это открытость в общении и
  • М
    Мария
    16 августа 2024
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
    Вчера у моего мужа был День Рождения и я решила разнообразить наш морской отдых и подарить ему впечатления. Спасибо, Елене,
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    что помогла мне сделать этот день по-настоящему классным! Я рада, что выбрала именно эту экскурсию, так как мы не чувствовали жары, потому что в каньонах и пещерах очень комфортная температура. Группа у нас была непростая, 2 взрослых и 3 детей (14, 8 и 5 лет). Елена и взрослых заинтересовала своим рассказом об истории Грузии, и к потребностям детей была внимательна. Сама экскурсия классная, очень насыщенная, нагулялись мы на все 100. Природа потрясающей красоты! В телефоне плюс 150 фото за день! Все достопримечательности хорошо оборудованы в плане безопасности, можно спокойно посещать с детьми. Спасибо, Елена! Будем в Грузии, приедем на другую экскурсию ❤️ От мужа отдельное спасибо за подарок❤️

    Вчера у моего мужа был День Рождения и я решила разнообразить наш морской отдых и подаритьВчера у моего мужа был День Рождения и я решила разнообразить наш морской отдых и подаритьВчера у моего мужа был День Рождения и я решила разнообразить наш морской отдых и подаритьВчера у моего мужа был День Рождения и я решила разнообразить наш морской отдых и подаритьВчера у моего мужа был День Рождения и я решила разнообразить наш морской отдых и подаритьВчера у моего мужа был День Рождения и я решила разнообразить наш морской отдых и подаритьВчера у моего мужа был День Рождения и я решила разнообразить наш морской отдых и подаритьВчера у моего мужа был День Рождения и я решила разнообразить наш морской отдых и подарить
  • А
    Андрей
    9 августа 2024
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
    На экскурсию поехали семьей в составе 5 человек, в т. ч трое детей: 9, 14,19 лет. Елена все организовала отлично, выехали
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    в указанное время, путь к экскурсионным местам проходил незаметно в доброй семейной обстановке за рассказами Елены о Грузии. Елена проявила истинное грузинское гостеприимство-накормила нас вкусными фруктами и напоила прекрасным вином, собственного производства. При этом реальное время всей поездки, с учетом логистики из Кобулети составило 12 часов, но при этом мы посетили все места заявленные Еленой. Стоит обратить внимание тех туристов, кто впервые будет посещать карстовую пещеру - гид по пещере Прометея крайне слабый, дает абсолютно шаблонную информацию, хотя пещера просто прекрасна и ей десятки миллионов лет. Почитайте о ней заранее. Также рекомендуем покататься на лодочке, где подскажет Елена. Это дороговато, но оно того стоит. Если подводить итоги, то всем очень понравилось, сделали много красивых фотографий, окунулись в прекрасную природу Грузии. Мы рекомендуем для начала знакомства с природой Грузии посетить эту экскурсию в компании Елены.

    На экскурсию поехали семьей в составе 5 человек, в т. ч трое детей: 9, 14,19 летНа экскурсию поехали семьей в составе 5 человек, в т. ч трое детей: 9, 14,19 летНа экскурсию поехали семьей в составе 5 человек, в т. ч трое детей: 9, 14,19 летНа экскурсию поехали семьей в составе 5 человек, в т. ч трое детей: 9, 14,19 летНа экскурсию поехали семьей в составе 5 человек, в т. ч трое детей: 9, 14,19 летНа экскурсию поехали семьей в составе 5 человек, в т. ч трое детей: 9, 14,19 летНа экскурсию поехали семьей в составе 5 человек, в т. ч трое детей: 9, 14,19 лет
  • Д
    Дмитрий
    24 июня 2024
    Кулинарный мастер-класс в Аджарии
    Хотим сказать большое спасибо Татьяне, Гие и Медее за прекрасно проведенный вечер в очень прекрасном месте! Пробовали и пили вкусное
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    вино, научились готовить вкуснейший хачапури по аджарски и хинкали. Узнали много нового про историю виноделия, увидели каким образом готовили вино в древней Грузии и каким образом это происходит сейчас. Все было очень тепло и душевно, неторопливо, с большим вниманием к каждому из участников экскурсии и с большой любовью! Теперь мы знаем что такое настоящее грузинское гостеприимство! Всем рекомендуем познакомиться с этой дружной командой - точно не пожалеете!

  • В
    Виктория
    17 июня 2024
    Кулинарный мастер-класс в Аджарии
    Спасибо большое за потрясающий вечер в Аджарии. Этот мастер-класс стал для нас главным впечатлением от отдыха в Грузии. Было интересно,
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    вкусно и душевно! Если кто-то раздумывает над тем, бронировать данную экскурсию или нет, даже не думайте - такие впечатления о Грузии надо обязательно увезти с собой! Мы - группа из 9 человек (8 мужчин и 1 женщина) в возрасте 25-27 лет, в восторге остались все. Сперва Гия обстоятельно рассказал нам все о грузинском виноделии. Потом мы под руководством настоящей грузинской хозяйки Медеи приготовили хачапури по-аджарски, затем опробовали их, параллельно дегустируя 6 видов вина. После чего мы приступили к лепке хинкали (это было сложнее, чем кажется на первый взгляд!) и их поеданию под напитки покрепче)) В общем, готовьтесь к тому, что это будет не просто мастер-класс, а настоящее погружение в мир грузинского застолья. Уходить вам не захочется, как и нам! Спасибо большое Татьяне, Гие и Медее за прекрасно проведенное время! Будем обязательно всем рекомендовать данный мастер-класс.

  • А
    Александр
    24 июля 2023
    Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Кобулети)
    Несмотря на погоду, мы с удовольствием побывали в прекрасных местах. Гиду огромное спасибо!
  • К
    Каролина
    30 сентября 2022
    Кулинарный мастер-класс в Аджарии
    Очень уютно, профессионально и качественно! Мы остались в восторге и тепло советуем выбирать именно Татьяну:)
  • Е
    Елена
    17 октября 2021
    Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Кобулети)
    Очень понравилась и экскурсия, и гид. Леван интересный и грамотный рассказчик. По маршруту экскурсии предложил несколько вариантов на выбор, хотя такого в плане и не было, так что отдельное спасибо. Экскурсия, Леван, захватывающие дух пейзажи - Грузия прекрасна

Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «На Рождество»

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  3. Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Кобулети)
Сколько стоит экскурсия по Кобулети в сентябре 2024
Сейчас в Кобулети в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 250. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте экскурсию в Кобулети на 2024 год на рождество, 56 ⭐ отзывов, цены от €180. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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