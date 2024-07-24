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интересно обо всем рассказывает, отвечает на все вопросы, всегда интересуется все ли хорошо, нужна ли какая то помощь. Жаль что не он проводил экскурсию в самой пещере Прометея, уверена, что его рассказ был бы в тысячу раз интереснее, чем у экскурсовода который работает в этой пещере. Спасибо большое, что пошли на встречу и разрешили оплать все на месте, тк были проблемы с предоплатой по карте. Экскурсия длилась дольше чем указано на сайте, что не могло не радовать) так как во всех этих красотах хотелось быть подольше! Спасибо за эмоции, процветания вам!