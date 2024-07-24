Однодневные – экскурсии в Кобулети

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Кобулети, цены от €40. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
На машине
30 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
Погрузитесь в мир дикой природы и исторических памятников западной Грузии. Ожидают захватывающие виды и уникальные приключения
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
На машине
9 отзывов
10 часов
Водная прогулка
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
Откройте для себя Мартвильский каньон и пещеру Прометея. Проплывите между зелеными склонами, вдохните лечебный воздух и узнайте о культурных особенностях Грузии
Начало: Проспект Агмашенебели
Расписание: во вторник и пятницу в 09:45
Завтра в 09:45
11 авг в 09:45
40 за человека
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Кобулети)
На машине
2 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Увлекательная экскурсия по пещере Сатаплия и каньону Окаце
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории: каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия ждут вас! Узнайте больше о местной культуре и кухне
Начало: Ваш отель в Кобулети, Уреки, Шекветили
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от 250 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    24 июля 2024
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
    Большое спасибо за чудесную экскурсию! Остались под большим впечатлением! Нашим экскурсоводом был Заза, замечательный человек который горит своим делом, очень
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    интересно обо всем рассказывает, отвечает на все вопросы, всегда интересуется все ли хорошо, нужна ли какая то помощь. Жаль что не он проводил экскурсию в самой пещере Прометея, уверена, что его рассказ был бы в тысячу раз интереснее, чем у экскурсовода который работает в этой пещере. Спасибо большое, что пошли на встречу и разрешили оплать все на месте, тк были проблемы с предоплатой по карте. Экскурсия длилась дольше чем указано на сайте, что не могло не радовать) так как во всех этих красотах хотелось быть подольше! Спасибо за эмоции, процветания вам!

  • Л
    Лилия
    19 июля 2024
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
    Отличное путешествие!!! Дорога достаточно длительная, но бус комфортный. Гид не торопил, все объяснял. Сама пещера и каньон - удивительное творение
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    природы. Словами не передашь их красоту и величественность. Обед на высшем уровне. Термальный источник в конце поездки снимет накопившуюся усталость. Туда берите обязательно!!!сменную обувь (как для бассейна), купальник и полотенце. В общем путешествие активное, разнообразное, грузинское!

  • А
    Анастасия
    17 июля 2024
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
    Всё в целом хорошо, спасибо за впечатления! Ещё хотелось бы иметь Wi-Fi в Бусе во время путешествия. А ещё на
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    обратной дороге почему-то 2,5 часа ехали без кондиционера! Было душновато! В автобусе должна быть легко доступна питьевая вода, чтобы не таскать с собой и не покупать по дороге! Я готов платить за это! Удачи, новых достижений вашей команде! 😍👌👍👋 Слава Грузии! Слава Украине! Жыве Беларусь! Niech żyje wolna Polska! 17.07.2024. Jerzy i Anastazja

Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «Однодневные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
  2. Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
  3. Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Кобулети)
Сколько стоит экскурсия по Кобулети в августе 2024
Сейчас в Кобулети в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 250. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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