12 часов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по каньонам и водопадам Кобулети
Погрузитесь в красоту западной Грузии: каньоны, водопады, дегустация вина и обед. Услуги гида и трансфер включены. Входные билеты оплачиваются отдельно
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 07:00
7 авг в 07:00
8 авг в 07:00
$260 за человека
10 часов
Индивидуальная
Мастер-класс по приготовлению хинкали в горах Аджарии
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии, научитесь готовить хинкали и насладитесь местными традициями. Включены обед, дегустация и трансфер
Начало: По договоренности
Расписание: четверг в 07:30
8 авг в 07:30
15 авг в 07:30
$110 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 19 чел.
Индивидуальная экскурсия по Батуми с русскоговорящим гидом
Погружение в атмосферу праздника Батуми. Пеший маршрут по Старому городу и бульвару с подсказками о лучших местах
Начало: По договоренности
Расписание: пт., сб., вс. в 18:30 -19:00
8 авг в 18:30
9 авг в 18:30
$100 за всё до 19 чел.
9 часов
Индивидуальная
Жемчужины западной Грузии: дворец Дадиани, чайная фабрика и пляж
Отправьтесь в увлекательное путешествие по западной Грузии, посетите дворец Дадиани, чайную фабрику и насладитесь отдыхом на пляже с магнитным песком
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 08:00
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
от $260 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «Популярные экскурсии»
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