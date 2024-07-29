Все – экскурсии в Кобулети

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Кобулети, цены от €40. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Кулинарный мастер-класс в Аджарии
21 отзыв
4 часа
Групповая
до 18 чел.
Гастрономический мастер-класс в Кобулети: хачапури, хинкали и ореховая заправка
Погрузитесь в мир грузинской кухни, готовя хачапури, хинкали и ореховую заправку. Узнайте традиции и насладитесь семейным застольем
Начало: На Центральной площади
Расписание: в четверг и воскресенье в 18:00
11 авг в 18:00
18 авг в 18:00
от 44 за человека
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
На машине
30 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
Погрузитесь в мир дикой природы и исторических памятников западной Грузии. Ожидают захватывающие виды и уникальные приключения
9 авг в 09:00
15 авг в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
На машине
9 отзывов
10 часов
Водная прогулка
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
Откройте для себя Мартвильский каньон и пещеру Прометея. Проплывите между зелеными склонами, вдохните лечебный воздух и узнайте о культурных особенностях Грузии
Начало: Проспект Агмашенебели
Расписание: во вторник и пятницу в 09:45
Завтра в 09:45
9 авг в 09:45
40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    29 июля 2024
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
    Были второй раз. Как и в прошлом году, всё очень понравилось! Невероятно красивые места, отличный гид. Всем рекомендую!
  • I
    Ivan
    18 июля 2024
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
    Все очень понравилось, тур хороший. Учитывайте только, что придется много ходить и много ездить.
  • А
    Андрей
    14 июля 2024
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
    Большое спасибо организаторам. Экскурсия прошла прекрасно. Все было организовано очень удобно. Мы чувствовали себя как в гостях у хороших друзей. Увидели прекрасные места и отлично провели день. Большое спасибо за теплоту и радушие.
  • Д
    Дмитрий
    24 июня 2024
    Кулинарный мастер-класс в Аджарии
    Хотим сказать большое спасибо Татьяне, Гие и Медее за прекрасно проведенный вечер в очень прекрасном месте! Пробовали и пили вкусное
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    вино, научились готовить вкуснейший хачапури по аджарски и хинкали. Узнали много нового про историю виноделия, увидели каким образом готовили вино в древней Грузии и каким образом это происходит сейчас. Все было очень тепло и душевно, неторопливо, с большим вниманием к каждому из участников экскурсии и с большой любовью! Теперь мы знаем что такое настоящее грузинское гостеприимство! Всем рекомендуем познакомиться с этой дружной командой - точно не пожалеете!

  • В
    Виктория
    17 июня 2024
    Кулинарный мастер-класс в Аджарии
    Спасибо большое за потрясающий вечер в Аджарии. Этот мастер-класс стал для нас главным впечатлением от отдыха в Грузии. Было интересно,
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    вкусно и душевно! Если кто-то раздумывает над тем, бронировать данную экскурсию или нет, даже не думайте - такие впечатления о Грузии надо обязательно увезти с собой! Мы - группа из 9 человек (8 мужчин и 1 женщина) в возрасте 25-27 лет, в восторге остались все. Сперва Гия обстоятельно рассказал нам все о грузинском виноделии. Потом мы под руководством настоящей грузинской хозяйки Медеи приготовили хачапури по-аджарски, затем опробовали их, параллельно дегустируя 6 видов вина. После чего мы приступили к лепке хинкали (это было сложнее, чем кажется на первый взгляд!) и их поеданию под напитки покрепче)) В общем, готовьтесь к тому, что это будет не просто мастер-класс, а настоящее погружение в мир грузинского застолья. Уходить вам не захочется, как и нам! Спасибо большое Татьяне, Гие и Медее за прекрасно проведенное время! Будем обязательно всем рекомендовать данный мастер-класс.

  • К
    Каролина
    30 сентября 2022
    Кулинарный мастер-класс в Аджарии
    Очень уютно, профессионально и качественно! Мы остались в восторге и тепло советуем выбирать именно Татьяну:)

Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «Все»

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  3. Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
Сколько стоит экскурсия по Кобулети в августе 2024
Сейчас в Кобулети в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 180. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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