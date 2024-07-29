4 часа
Групповая
до 18 чел.
Гастрономический мастер-класс в Кобулети: хачапури, хинкали и ореховая заправка
Погрузитесь в мир грузинской кухни, готовя хачапури, хинкали и ореховую заправку. Узнайте традиции и насладитесь семейным застольем
Начало: На Центральной площади
Расписание: в четверг и воскресенье в 18:00
11 авг в 18:00
18 авг в 18:00
от €44 за человека
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
Погрузитесь в мир дикой природы и исторических памятников западной Грузии. Ожидают захватывающие виды и уникальные приключения
9 авг в 09:00
15 авг в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
10 часов
Водная прогулка
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
Откройте для себя Мартвильский каньон и пещеру Прометея. Проплывите между зелеными склонами, вдохните лечебный воздух и узнайте о культурных особенностях Грузии
Начало: Проспект Агмашенебели
Расписание: во вторник и пятницу в 09:45
Завтра в 09:45
9 авг в 09:45
€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван29 июля 2024Были второй раз. Как и в прошлом году, всё очень понравилось! Невероятно красивые места, отличный гид. Всем рекомендую!
- IIvan18 июля 2024Все очень понравилось, тур хороший. Учитывайте только, что придется много ходить и много ездить.
- ААндрей14 июля 2024Большое спасибо организаторам. Экскурсия прошла прекрасно. Все было организовано очень удобно. Мы чувствовали себя как в гостях у хороших друзей. Увидели прекрасные места и отлично провели день. Большое спасибо за теплоту и радушие.
- ДДмитрий24 июня 2024Хотим сказать большое спасибо Татьяне, Гие и Медее за прекрасно проведенный вечер в очень прекрасном месте! Пробовали и пили вкусное
- ВВиктория17 июня 2024Спасибо большое за потрясающий вечер в Аджарии. Этот мастер-класс стал для нас главным впечатлением от отдыха в Грузии. Было интересно,
- ККаролина30 сентября 2022Очень уютно, профессионально и качественно! Мы остались в восторге и тепло советуем выбирать именно Татьяну:)
Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «Все»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кобулети
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Кобулети в августе 2024
Сейчас в Кобулети в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 180. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте экскурсию в Кобулети на 2024 год по теме «Все», 60 ⭐ отзывов, цены от €40. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь