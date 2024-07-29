И Иван Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети) Были второй раз. Как и в прошлом году, всё очень понравилось! Невероятно красивые места, отличный гид. Всем рекомендую!

I Ivan Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети) Все очень понравилось, тур хороший. Учитывайте только, что придется много ходить и много ездить.