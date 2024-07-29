9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
Погрузитесь в мир дикой природы и исторических памятников западной Грузии. Ожидают захватывающие виды и уникальные приключения
9 авг в 09:00
15 авг в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Увлекательная экскурсия по пещере Сатаплия и каньону Окаце
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории: каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия ждут вас! Узнайте больше о местной культуре и кухне
Начало: Ваш отель в Кобулети, Уреки, Шекветили
8 авг в 08:00
10 авг в 08:00
от €250 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по живописным маршрутам Кобулети
Отправьтесь на индивидуальную экскурсию в парк Мтирала из Кобулети. Живописные виды, водопад, горное озеро и обед на форелевом хозяйстве ждут вас
Начало: В вашем месте проживания
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €115 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван29 июля 2024Были второй раз. Как и в прошлом году, всё очень понравилось! Невероятно красивые места, отличный гид. Всем рекомендую!
- IIvan18 июля 2024Все очень понравилось, тур хороший. Учитывайте только, что придется много ходить и много ездить.
- ААндрей14 июля 2024Большое спасибо организаторам. Экскурсия прошла прекрасно. Все было организовано очень удобно. Мы чувствовали себя как в гостях у хороших друзей. Увидели прекрасные места и отлично провели день. Большое спасибо за теплоту и радушие.
Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «За городом и природа»
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Сколько стоит экскурсия по Кобулети в августе 2024
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