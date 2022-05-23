Что вас ожидает:

День 1

Наша радушная команда встречает вас в аэропорту и сразу везет в горы! Нас ждет красивейшее горное шато, где вид из окна стоит тысячи слов, по дороге наши гид расскажет о местных традициях. Буквально 45 км и мы на месте! Размещаемся в наших комфортных номерах, принимаем душ, одеваемся в удобный casual и отправляемся в ресторан нашего шато, где нас ждет праздничный ужин у камина в сопровождении национального грузинского коллектива. Сладкая звездная ночь в шато.

День 2

Поездка в Батуми — погружение во всеобщую атмосферу праздника. Город контрастный и необычный. Он влюбляет в себя с первых минут пребывания в нем; с первого вдоха, влажного субтропического воздуха; с первой чашки кофе, выпитой на бульваре; с первой велосипедной прогулки вдоль набережной; с первого заката солнца… Батуми-место, куда всегда хочется возвращаться. Мы предлагаем пеший маршрут по старому городу и батумскому бульвару, который подсвечен невероятной, сказочной иллюминацией. Вас ждут интересные истории о жизни Батуми, его развитии и становлении. Сладкая звездная ночь в отеле.

День 3

После завтрака в отеле, прогулка по ботаническому саду Батуми. Далее мы отправимся в лучший отель на черноморском побережье Грузии, здесь Вас ждет крытый аквапарк, зимний сад с живыми растениями, аквариум с акулами и скатами и зона СПА с различными банями, саунами и парными, джакузи и бассейнами. Вечером в Батуми вас ждёт ужин с дарами моря в ресторане на знаменитом рыбном рынке. Сладкая звездная ночь в отеле.

День 4

Сегодня у вас свободное время для прогулок и шопинга и трансфер в аэропорт.

Важная информация:

Программа подойдет для любого путешественника. Детей в тур принимаем от 5 лет. Нет утомительных переездов, комфортный транспорт Мерседес Вито;

Ночлеги в дизайнерских отелях 4*, продуманный несложный маршрут, никаких специальных навыков вам не понадобиться.

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