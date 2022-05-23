Рождество в Батуми 2022 (мини-группа, всё включено)

Насыщенный рождественский weekend в Батуми в мини-группе до 6 человек

Насыщенный рождественский weekend в Батуми в мини-группе до 6 человек.

Комфортный транспорт, дизайнерские отели, лучший СПА центр побережья, аквапарк, грузинская кухня, музыка, песни, танцы, веселье, гармонизация в ботаническом саду.
Рождество в Батуми 2022 (мини-группа, всё включено)
Рождество в Батуми 2022 (мини-группа, всё включено)
Рождество в Батуми 2022 (мини-группа, всё включено)
Рождество в Батуми 2022 (мини-группа, всё включено)
Рождество в Батуми 2022 (мини-группа, всё включено)
Рождество в Батуми 2022 (мини-группа, всё включено)

Что вас ожидает 🤩

  • Заповедник Сатаплия
  • Пещера Кумистави (Прометея)
  • Мартвильский каньон

Что вас ожидает:

День 1

Наша радушная команда встречает вас в аэропорту и сразу везет в горы! Нас ждет красивейшее горное шато, где вид из окна стоит тысячи слов, по дороге наши гид расскажет о местных традициях. Буквально 45 км и мы на месте! Размещаемся в наших комфортных номерах, принимаем душ, одеваемся в удобный casual и отправляемся в ресторан нашего шато, где нас ждет праздничный ужин у камина в сопровождении национального грузинского коллектива. Сладкая звездная ночь в шато.

День 2

Поездка в Батуми — погружение во всеобщую атмосферу праздника. Город контрастный и необычный. Он влюбляет в себя с первых минут пребывания в нем; с первого вдоха, влажного субтропического воздуха; с первой чашки кофе, выпитой на бульваре; с первой велосипедной прогулки вдоль набережной; с первого заката солнца… Батуми-место, куда всегда хочется возвращаться. Мы предлагаем пеший маршрут по старому городу и батумскому бульвару, который подсвечен невероятной, сказочной иллюминацией. Вас ждут интересные истории о жизни Батуми, его развитии и становлении. Сладкая звездная ночь в отеле.

День 3

После завтрака в отеле, прогулка по ботаническому саду Батуми. Далее мы отправимся в лучший отель на черноморском побережье Грузии, здесь Вас ждет крытый аквапарк, зимний сад с живыми растениями, аквариум с акулами и скатами и зона СПА с различными банями, саунами и парными, джакузи и бассейнами. Вечером в Батуми вас ждёт ужин с дарами моря в ресторане на знаменитом рыбном рынке. Сладкая звездная ночь в отеле.

День 4

Сегодня у вас свободное время для прогулок и шопинга и трансфер в аэропорт.

Важная информация:

  • Программа подойдет для любого путешественника. Детей в тур принимаем от 5 лет. Нет утомительных переездов, комфортный транспорт Мерседес Вито;
  • Ночлеги в дизайнерских отелях 4*, продуманный несложный маршрут, никаких специальных навыков вам не понадобиться.

Меры борьбы с COVID-19

  • Для всех въезжающих в Грузию граждан обязательно необходимо заполнить анкету, получить на указанную электронную почту письмо и распечатать его обязательно (без него не посадят на рейс).
  • Самолётом с вакциной тест не нужен. Если прилетать с отрицательным тестом, то на третий день нужен ещё один сдать в Грузии.
  • Сухопутно с вакциной нужен тест, а на третий день не надо. С тестом на третий день нужен тест.
  • Разрешена любая двухфазная вакцина и однофазная Джонсон и Джонсон.
  • Детям до 10 лет ПЦР-тест в Грузию не нужен.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в горном шато 1 ночь с завтраком
  • Проживание в дизайнерском отеле 4* Батуми 2 ночи с завтраком
  • Рождественский ужин с вином
  • Обед с аджарским хачапури
  • Дегустация биовин с легкими закусками
  • Входные билеты по программе
  • Ужин с морепродуктами в рыбном ресторане
  • Посещение СПА и аквапарка
  • Экскурсионное сопровождение профессиональным русскоговорящим гидом
  • Музыкальное сопровождение рождественского ужина
  • Питьевая вода для каждого участника тура 0.5
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Информационное сопровождение 24/7
  • Подарки от автора тура
Что не входит
  • Авиа перелет в Батуми
  • Страховка
  • ПЦР тест на третий день пребывания в Грузии (для не вакцинированных) — 20-30 дол. /чел.
  • Личные расходы
  • Индивидуальные трансферы под нестандартные рейсы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: 6.01.2022 с 09:00
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Важная информация
  • Программа подойдет для любого путешественника. Детей в тур принимаем от 5 лет. Нет утомительных переездов, комфортный транспорт Мерседес Вито
  • Ночлеги в дизайнерских отелях 4*, продуманный несложный маршрут, никаких специальных навыков вам не понадобиться.
  • Для всех въезжающих в Грузию граждан обязательно необходимо заполнить анкету, получить на указанную электронную почту письмо и распечатать его обязательно (без него не посадят на рейс).
  • Самолётом с вакциной тест не нужен. Если прилетать с отрицательным тестом, то на третий день нужен ещё один сдать в Грузии.
  • Сухопутно с вакциной нужен тест, а на третий день не надо. С тестом на третий день нужен тест.
  • Разрешена любая двухфазная вакцина и однофазная Джонсон и Джонсон.
  • Детям до 10 лет ПЦР-тест в Грузию не нужен
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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