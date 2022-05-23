Что вас ожидает:
День 1
Наша радушная команда встречает вас в аэропорту и сразу везет в горы! Нас ждет красивейшее горное шато, где вид из окна стоит тысячи слов, по дороге наши гид расскажет о местных традициях. Буквально 45 км и мы на месте! Размещаемся в наших комфортных номерах, принимаем душ, одеваемся в удобный casual и отправляемся в ресторан нашего шато, где нас ждет праздничный ужин у камина в сопровождении национального грузинского коллектива. Сладкая звездная ночь в шато.
День 2
Поездка в Батуми — погружение во всеобщую атмосферу праздника. Город контрастный и необычный. Он влюбляет в себя с первых минут пребывания в нем; с первого вдоха, влажного субтропического воздуха; с первой чашки кофе, выпитой на бульваре; с первой велосипедной прогулки вдоль набережной; с первого заката солнца… Батуми-место, куда всегда хочется возвращаться. Мы предлагаем пеший маршрут по старому городу и батумскому бульвару, который подсвечен невероятной, сказочной иллюминацией. Вас ждут интересные истории о жизни Батуми, его развитии и становлении. Сладкая звездная ночь в отеле.
День 3
После завтрака в отеле, прогулка по ботаническому саду Батуми. Далее мы отправимся в лучший отель на черноморском побережье Грузии, здесь Вас ждет крытый аквапарк, зимний сад с живыми растениями, аквариум с акулами и скатами и зона СПА с различными банями, саунами и парными, джакузи и бассейнами. Вечером в Батуми вас ждёт ужин с дарами моря в ресторане на знаменитом рыбном рынке. Сладкая звездная ночь в отеле.
День 4
Сегодня у вас свободное время для прогулок и шопинга и трансфер в аэропорт.
Важная информация:
- Программа подойдет для любого путешественника. Детей в тур принимаем от 5 лет. Нет утомительных переездов, комфортный транспорт Мерседес Вито;
- Ночлеги в дизайнерских отелях 4*, продуманный несложный маршрут, никаких специальных навыков вам не понадобиться.
Меры борьбы с COVID-19
- Для всех въезжающих в Грузию граждан обязательно необходимо заполнить анкету, получить на указанную электронную почту письмо и распечатать его обязательно (без него не посадят на рейс).
- Самолётом с вакциной тест не нужен. Если прилетать с отрицательным тестом, то на третий день нужен ещё один сдать в Грузии.
- Сухопутно с вакциной нужен тест, а на третий день не надо. С тестом на третий день нужен тест.
- Разрешена любая двухфазная вакцина и однофазная Джонсон и Джонсон.
- Детям до 10 лет ПЦР-тест в Грузию не нужен.