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так и с бытовой точки зрения. Красота в каньонах необыкновенная! Отличный организатор, подсказал ответы на все вопросы как в Кутаиси, так и в Батуми. Доставил быстро и аккуратно. Пообедали вкусно и недорого в семейном ресторане, который он порекомендовал. Помог с заселением, хотя это уже было за рамками экскурсии. Удачи и процветания Давиду, а всем, кто еще сомневается - добро пожаловать в гостеприимную Грузию.