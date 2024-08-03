9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборКаньоны и Водопады Кутаиси: Путешествие в Сердце Природы Грузии
Погрузитесь в мир природных чудес Грузии: величественные каньоны, живописные водопады и таинственные пещеры
Начало: У места вашего проживания в Кутаиси
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
9 часов
Водная прогулка
Пещера Прометея и каньоны Грузии: Путешествие по живописным местам Кутаиси
Погрузитесь в мир грузинских природных чудес и исторических сокровищ. От каньона Окаце до пещеры Прометея - каждый момент этой экскурсии незабываем
Начало: В аэропорту города либо в вашем отеле
6 авг в 10:00
8 авг в 10:00
€110 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Кутаиси в удивительную Мегрелию: Монастырь, каньоны и лес
Погрузитесь в атмосферу древней Мегрелии: от мистических лесов до величественных каньонов и исторических монастырей
Начало: На площади Давида Агмашенебели
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
€110 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРахманов3 августа 2024Экскурсию нам проводил экскурсовод Карло (Дон Карлеоне). Очень рекомендуем. Карло прекрасный рассказчик, знает всех на маршруте, что очень помогает в организации экскурсии. Большое спасибо за душевное отношение к делу и туристам! Отдельно спасибо за бонусы на экскурсии!)
- РРуслан29 июля 2024Экскурсия была яркой и замечательной и оставила массу положительных эмоций. Организация экскурсии была на высшем уровне. Всё было чётко спланировано, и
- ААлександра24 июля 2024Очень рады, что выбрали именно эту экскурсию и познакомились с Давидом, коренным жителем Кутаиси. Материал был сбалансирован как с исторической,
- ТТатьяна23 июля 2024Великолепный маршрут с очень насыщенной и интересной программой! Нас сопровождал гид Карло 😊, который великолепно знает историю Грузии, рассказал и показал весь колорит региона, учёл все наши интересы. Карло, огромное спасибо за этот незабываемый день!
- oolga20 июля 2024Очень понравилась экскурсия, очень насыщенная программа, Заза прекрасный рассказчик, знает историю своей страны, все грамотно организовал, спасибо за положительные эмоции)))
- ААндрей20 июля 2024Большо спасибо Елене за экскурсию! Очень понравился маршрут. Экскурсия на целый день под интересные и вкусные рассказы про грузинскую кухню, особенности Грузии, мифы и легенды. Теперь мы знаем, в чем секрет идеальных хинкали!) Очень комфортно и душевно. Обязательно вернемся.
- ААндрей20 июля 2024Все прошло хорошо, Дон Карлеоне рассказчик прекрасный. В водопадах купаться нельзя, а жаль
- ЮЮлия28 января 2024Экскурсия поравилась. Каньон очень рекомендуем - и природная красота, и продуман сервис, безопасность.
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Что ещё посмотреть»
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