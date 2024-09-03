9 часов
Водная прогулка
Пещера Прометея и каньоны Грузии
Погрузитесь в мир грузинских природных чудес и исторических сокровищ. От каньона Окаце до пещеры Прометея - каждый момент этой экскурсии незабываем
Начало: В аэропорту города либо в вашем отеле
Завтра в 10:00
10 сен в 10:00
€110 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
Откроем для вас красоты Грузии: храм Баграта, пещера Прометея, монастырь Мартвили и каньон Мартвили. Погрузитесь в богатую историю и традиции
Начало: У вашей гостиницы
10 сен в 08:00
11 сен в 08:00
€99 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборКаньоны и Водопады Кутаиси: Путешествие в Сердце Природы Грузии
Погрузитесь в мир природных чудес Грузии: величественные каньоны, живописные водопады и таинственные пещеры
Начало: У места вашего проживания в Кутаиси
11 сен в 09:00
12 сен в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВячеслав3 сентября 202423.08.24 мы ездили на экскурсию «Пещера Прометея и каньоны Грузии», которую проводил Карло – грамотный гид, хороший собеседник и отличный водитель. Отдельное спасибо Карло за угощение домашним вином.
- ИИлья25 августа 2024Остались очень довольны экскурсией! Продуманный маршрут и насыщенная программа. Елена отличный организатор и рассказчик. Успели обсудить многие интересующие вопросы о
- ТТереничева22 августа 2024Спасибо за чудесный день Карло. Шикарно провели время с маленькими детьми. Вся семья в восторге. Полазили по заброшенному советскому санаторию,
- ЭЭллина21 августа 2024Были с подругой на экскурсии. Выбирали по отзывам. Учитывая, что в день экскурсии была невероятная жара (37°) – всё прошло
- ЕЕлена20 августа 2024Нашим гидом был Карло. Очень приятный собеседник, с которым можно обсудить любые вопросы. Пошел нам навстречу в изменении маршрута, т.
- WWalter17 августа 2024Спасибо большое за приятную и обширную экскурсию. Несмотря на погодные условия, Елена всё равно смогла провести полноценную экскурсию.
- ААружан16 августа 2024Thanks to Robi for a great tour. We were able to see all the beautiful places in Kutaisi in one day
- ААлексей9 августа 2024Робби очень интересный и комфортный экскурсовод, нету монотонности рассказов. История податься живым и интересным образом
- ДДаниил5 августа 2024Так получилось, что бронировали экскурсию за 1 день до её начала. Однако с Роби не возникло никаких проблем(даже несмотря на
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «На Рождество»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кутаиси
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Кутаиси в сентябре 2024
Сейчас в Кутаиси в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 99 до 110. Туристы уже оставили гидам 581 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Кутаиси на 2024 год на рождество, 581 ⭐ отзыв, цены от €99. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь