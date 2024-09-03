На Рождество – экскурсии в Кутаиси

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Кутаиси, цены от €99. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Пещера Прометея и каньоны Грузии
На машине
107 отзывов
9 часов
Водная прогулка
Пещера Прометея и каньоны Грузии
Погрузитесь в мир грузинских природных чудес и исторических сокровищ. От каньона Окаце до пещеры Прометея - каждый момент этой экскурсии незабываем
Начало: В аэропорту города либо в вашем отеле
Завтра в 10:00
10 сен в 10:00
110 за всё до 6 чел.
Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
На машине
17 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
Откроем для вас красоты Грузии: храм Баграта, пещера Прометея, монастырь Мартвили и каньон Мартвили. Погрузитесь в богатую историю и традиции
Начало: У вашей гостиницы
10 сен в 08:00
11 сен в 08:00
99 за всё до 4 чел.
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
На машине
457 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Каньоны и Водопады Кутаиси: Путешествие в Сердце Природы Грузии
Погрузитесь в мир природных чудес Грузии: величественные каньоны, живописные водопады и таинственные пещеры
Начало: У места вашего проживания в Кутаиси
11 сен в 09:00
12 сен в 09:00
110 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вячеслав
    3 сентября 2024
    Пещера Прометея и каньоны Грузии
    23.08.24 мы ездили на экскурсию «Пещера Прометея и каньоны Грузии», которую проводил Карло – грамотный гид, хороший собеседник и отличный водитель. Отдельное спасибо Карло за угощение домашним вином.
  • И
    Илья
    25 августа 2024
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
    Остались очень довольны экскурсией! Продуманный маршрут и насыщенная программа. Елена отличный организатор и рассказчик. Успели обсудить многие интересующие вопросы о
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    Грузии. Посещение фабрики по производству чурчхелы стало для нас приятным сюрпризом. Порадовала забота Елены - мы были угощены вкусными нектаринами и холодной водой. Также хотелось бы поблагодарить за возможность искупаться в горной реке.

  • Т
    Тереничева
    22 августа 2024
    Пещера Прометея и каньоны Грузии
    Спасибо за чудесный день Карло. Шикарно провели время с маленькими детьми. Вся семья в восторге. Полазили по заброшенному советскому санаторию,
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    спустились в пещеру Промитея, погуляли по подвесному мосту, посмотрели водопады и поплавали на лодочках в каньоне. А ещё чурчхелу сами готовили. 👌 Маршрут Карло корректировал, чтобы дети не устали и получили максимум удовольствия. Здорово, когда люди настолько любят свою работу и делают ее с душой. Обязательно буду рекомендовать друзьям. Спасибо.

  • Э
    Эллина
    21 августа 2024
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
    Были с подругой на экскурсии. Выбирали по отзывам. Учитывая, что в день экскурсии была невероятная жара (37°) – всё прошло
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    замечательно. На все просьбы и вопросы Елена отвечала очень подробно и с максимальным позитивом. Всегда спрашивала, всё ли хорошо. Нас даже свозили купаться в водопаде - потрясающе! Мы очень устали, но дико довольные!

    Были с подругой на экскурсии. Выбирали по отзывам. Учитывая, что в день экскурсии была невероятная жараБыли с подругой на экскурсии. Выбирали по отзывам. Учитывая, что в день экскурсии была невероятная жараБыли с подругой на экскурсии. Выбирали по отзывам. Учитывая, что в день экскурсии была невероятная жараБыли с подругой на экскурсии. Выбирали по отзывам. Учитывая, что в день экскурсии была невероятная жараБыли с подругой на экскурсии. Выбирали по отзывам. Учитывая, что в день экскурсии была невероятная жараБыли с подругой на экскурсии. Выбирали по отзывам. Учитывая, что в день экскурсии была невероятная жараБыли с подругой на экскурсии. Выбирали по отзывам. Учитывая, что в день экскурсии была невероятная жара
  • Е
    Елена
    20 августа 2024
    Пещера Прометея и каньоны Грузии
    Нашим гидом был Карло. Очень приятный собеседник, с которым можно обсудить любые вопросы. Пошел нам навстречу в изменении маршрута, т.
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    к. мы не хотели ехать в Окаце. На пути всего маршрута рассказывал об истории Грузии, о тех местах, которые проезжали. Фишка Карло - угощение домашним вином. Это было здорово. Посоветовал приятный атмосферный ресторанчик с грузинской кухней. Карло, спасибо, в Магнолии нам понравилось, очень вкусная еда. Мы очень довольны нашим выбором. В следующий раз обязательно обратимся к Карло.

  • W
    Walter
    17 августа 2024
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
    Спасибо большое за приятную и обширную экскурсию. Несмотря на погодные условия, Елена всё равно смогла провести полноценную экскурсию.
  • А
    Аружан
    16 августа 2024
    Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
    Thanks to Robi for a great tour. We were able to see all the beautiful places in Kutaisi in one day
    Thanks to Robi for a great tour. We were able to see all the beautiful places in Kutaisi in one dayThanks to Robi for a great tour. We were able to see all the beautiful places in Kutaisi in one dayThanks to Robi for a great tour. We were able to see all the beautiful places in Kutaisi in one dayThanks to Robi for a great tour. We were able to see all the beautiful places in Kutaisi in one dayThanks to Robi for a great tour. We were able to see all the beautiful places in Kutaisi in one dayThanks to Robi for a great tour. We were able to see all the beautiful places in Kutaisi in one dayThanks to Robi for a great tour. We were able to see all the beautiful places in Kutaisi in one day
  • А
    Алексей
    9 августа 2024
    Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
    Робби очень интересный и комфортный экскурсовод, нету монотонности рассказов. История податься живым и интересным образом
  • Д
    Даниил
    5 августа 2024
    Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
    Так получилось, что бронировали экскурсию за 1 день до её начала. Однако с Роби не возникло никаких проблем(даже несмотря на
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    позднее начало экскурсии в 13:30), он полностью подстроиться под наш график и подождал, пока мы заселялись в отель, так как автобус из Батуми приехал с опозданием. Сама экскурсия очень интересная и насыщенная, особенно запомнился Мартвильский монастырь. Место безумно красивое, и что самое главное, мы были там совсем одни, так как другие экскурсоводы туда не возят. Роби очень приятный, добродушный и открытый человек, который легко поддержит разговор и расскажет много интересных деталей. Если вы путешествуете в Кутаиси и хотите посмотреть основные достопримечательности, тогда смело могу рекомендовать данную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «На Рождество»

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  1. Пещера Прометея и каньоны Грузии
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  3. Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
Сколько стоит экскурсия по Кутаиси в сентябре 2024
Сейчас в Кутаиси в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 99 до 110. Туристы уже оставили гидам 581 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Кутаиси на 2024 год на рождество, 581 ⭐ отзыв, цены от €99. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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