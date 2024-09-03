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позднее начало экскурсии в 13:30), он полностью подстроиться под наш график и подождал, пока мы заселялись в отель, так как автобус из Батуми приехал с опозданием. Сама экскурсия очень интересная и насыщенная, особенно запомнился Мартвильский монастырь. Место безумно красивое, и что самое главное, мы были там совсем одни, так как другие экскурсоводы туда не возят. Роби очень приятный, добродушный и открытый человек, который легко поддержит разговор и расскажет много интересных деталей. Если вы путешествуете в Кутаиси и хотите посмотреть основные достопримечательности, тогда смело могу рекомендовать данную экскурсию!