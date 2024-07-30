9 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Красоты западной Грузии: индивидуальная экскурсия из Кутаиси
Погрузитесь в уникальный мир природы западной Грузии, где каждый шаг открывает новые потрясающие виды и истории
Начало: Ваш Отель (в черте города Кутаиси)
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от €188 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Раче-Лечхуми: от природы до гастрономии
Погрузитесь в мир грузинской культуры и природы, следуя легендарным маршрутом из Кутаиси в Рачу и Лечхуми
Завтра в 10:00
9 авг в 18:00
€180 за всё до 3 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
Готовим шкмерули в горах Рачи - мастер-класс в Кутаиси
Присоединяйтесь к кулинарному мастер-классу на Шкмерийском плато. Узнайте секреты приготовления шкмерули и насладитесь видами Кавказа
Завтра в 15:30
9 авг в 10:30
от €220 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна30 июля 2024Однодневное путешествие в регион Рача с профессиональным гидом. Приятная атмосфера, вкусные блюда и удивительные пейзажи. Спасибо за доброжелательность, рекомендуем 🙌🏻
- LLarisa18 июля 2024Лучшая, на мой взгляд, экскурсия из Кутаиси. Потрясающий гид Тамар, влюбленная в свою профессию, прекрасно передающая информацию. Замечательное знакомство с кухней Грузии, гостеприимными, щедрыми людьми Грузии. Спасибо огромнейшее Тамар и прекрасному водителю Давиду! До новых встреч! ❣️
- JJurijus17 июля 2024Всю было отлично, знания Сергея и общение на высоте. Viskas buvo puiku
- ННина26 апреля 2024Спасибо огромное Тамар!!! Прекрасный гид с внимательным, аккуратным, заботливым водителем! Окутали нас гостеприимством и показали удивительные и неповторимые красоты региона, заразили любовью к Грузии и жизни! От души порекомендую всем путешественникам! Надеюсь на новые встречи)
- IIrina18 февраля 2024Прекрасная поездка. Гид отлично разбирается в теме, предлагает оптимальные решения и удобные варианты. Слушать и спрашивать одно удовольствие,найдёт подход к любому. Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто ищет тихую и дикую Грузию.
- MMalushko7 апреля 2023Отличная экскурсия! Благодарим Сергея за интересный рассказ о красотах Грузии. Жаль,что без пикника:(
- ВВалерий18 января 2023Великолепная экскурсия по великолепным местам. Отлично подойдет для тех, кто устал от "классического" набора достопримечательностей. Настоятельно рекомендую в любом возрасте
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Однодневные»
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