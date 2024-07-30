А Анна Рача-Лечхуми: природа и кухня Западной Грузии Однодневное путешествие в регион Рача с профессиональным гидом. Приятная атмосфера, вкусные блюда и удивительные пейзажи. Спасибо за доброжелательность, рекомендуем 🙌🏻

L Larisa Рача-Лечхуми: природа и кухня Западной Грузии Лучшая, на мой взгляд, экскурсия из Кутаиси. Потрясающий гид Тамар, влюбленная в свою профессию, прекрасно передающая информацию. Замечательное знакомство с кухней Грузии, гостеприимными, щедрыми людьми Грузии. Спасибо огромнейшее Тамар и прекрасному водителю Давиду! До новых встреч! ❣️

J Jurijus Открыть красоту природы западной Грузии Всю было отлично, знания Сергея и общение на высоте. Viskas buvo puiku

Н Нина Рача-Лечхуми: природа и кухня Западной Грузии Спасибо огромное Тамар!!! Прекрасный гид с внимательным, аккуратным, заботливым водителем! Окутали нас гостеприимством и показали удивительные и неповторимые красоты региона, заразили любовью к Грузии и жизни! От души порекомендую всем путешественникам! Надеюсь на новые встречи)

I Irina Готовим шкмерули в горах Рачи Прекрасная поездка. Гид отлично разбирается в теме, предлагает оптимальные решения и удобные варианты. Слушать и спрашивать одно удовольствие,найдёт подход к любому. Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто ищет тихую и дикую Грузию.

M Malushko Открыть красоту природы западной Грузии Отличная экскурсия! Благодарим Сергея за интересный рассказ о красотах Грузии. Жаль,что без пикника:(