8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кутаиси и наследие Имеретии: от древних храмов до винодельни
Погрузитесь в богатую историю Имеретии, исследуя древние храмы и монастыри Кутаиси, а также насладитесь дегустацией местных вин
Начало: Кутаиси, Площадь Давида Агмашенебели
Расписание: Ежедневно в 10:15
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
$110 за всё до 3 чел.
1 час
Водная прогулка
Рафтинг на реке Цхенисцкали: приключение длиной в 12 км в Кутаиси
Погрузитесь в мир приключений с рафтингом на реке Цхенисцкали. Эмоции, которые останутся с вами навсегда, ждут вас в Кутаиси
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$40 за человека
9 часов
Водная прогулка
Экстремальный рафтинг в Кутаиси: приключение среди каньонов и водопадов
Готовы к приключению жизни? Присоединяйтесь к нам в путешествие по бурным рекам и живописным каньонам Грузии
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом в 10:00
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
$70 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «По пригородам»
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