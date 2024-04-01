M Margarita Край горных каньонов, рек, озёр и водопадов. Древний монастырь Мартвили Спасибо нашему гиду Давиду, он постарался, чтоб мы увидели как можно больше, интересно рассказывал про Грузию. Мы очень довольны и экскурсией, и нашим гидом.

J Julia Край горных каньонов, рек, озёр и водопадов. Древний монастырь Мартвили Давити замечательный гид и собеседник, знает о Грузии всё и даже больше Провели вместе 2 дня, увидели красоты природы и достопримечательности Когда приедем в Грузию снова обязательно позвоним Давити снова 👍