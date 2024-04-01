2 часа
Индивидуальная
Пешая экскурсия по Кутаиси: от древности до современности
Вас ждет путешествие по времени в самом сердце Грузии. Откройте для себя уникальные истории и традиции Кутаиси в увлекательной двухчасовой прогулке
Начало: Площадь им Давида Строителя №1 Драматический театр
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от $50 за человека
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кутаиси: каньоны, водопады и древний монастырь Чкондиди
Погрузитесь в мир грузинской природы и истории, посетив каньоны, водопады и древний монастырь в Кутаиси
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
$110 за всё до 3 чел.
1 час
Водная прогулка
Рафтинг на реке Цхенисцкали: приключение длиной в 12 км в Кутаиси
Погрузитесь в мир приключений с рафтингом на реке Цхенисцкали. Эмоции, которые останутся с вами навсегда, ждут вас в Кутаиси
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$40 за человека
9 часов
Водная прогулка
Экстремальный рафтинг в Кутаиси: приключение среди каньонов и водопадов
Готовы к приключению жизни? Присоединяйтесь к нам в путешествие по бурным рекам и живописным каньонам Грузии
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом в 10:00
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
$70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- MMargarita1 апреля 2024Спасибо нашему гиду Давиду, он постарался, чтоб мы увидели как можно больше, интересно рассказывал про Грузию. Мы очень довольны и экскурсией, и нашим гидом.
- JJulia15 марта 2024Давити замечательный гид и собеседник, знает о Грузии всё и даже больше Провели вместе 2 дня, увидели красоты природы и достопримечательности Когда приедем в Грузию снова обязательно позвоним Давити снова 👍
- ААртемий23 июня 2023Все очень понравилось! Благодаря Тамар мы компанией провели прекрасное время в Грузии. Получили все необходимые нам советы и помощь. Спасибо за радушие и гостеприимство!
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Популярные экскурсии»
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