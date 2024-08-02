4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
О Кутаиси с юмором и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Кутаиси через его достопримечательности, легенды и кухню. Веселые истории и душевные моменты гарантированы
Начало: Центральная площадь, Колхидский фонтан, Макдональд...
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
€50 за всё до 4 чел.
9 часов
Водная прогулка
Пещера Прометея и каньоны Грузии: Путешествие по живописным местам Кутаиси
Погрузитесь в мир грузинских природных чудес и исторических сокровищ. От каньона Окаце до пещеры Прометея - каждый момент этой экскурсии незабываем
Начало: В аэропорту города либо в вашем отеле
6 авг в 10:00
8 авг в 10:00
€110 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Кутаиси в удивительную Мегрелию: Монастырь, каньоны и лес
Погрузитесь в атмосферу древней Мегрелии: от мистических лесов до величественных каньонов и исторических монастырей
Начало: На площади Давида Агмашенебели
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
€110 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга2 августа 2024Тамар - исключттельно внимательный, заботливый и знающий экскурсовод
- ААлександра1 августа 2024К сожалению, с Тамар познакомиться не удалось. Долго думала, как оценить в итоге экскурсию, решила не портить рейтинг, но ситуация
- ААлександра24 июля 2024Очень рады, что выбрали именно эту экскурсию и познакомились с Давидом, коренным жителем Кутаиси. Материал был сбалансирован как с исторической,
- oolga20 июля 2024Очень понравилась экскурсия, очень насыщенная программа, Заза прекрасный рассказчик, знает историю своей страны, все грамотно организовал, спасибо за положительные эмоции)))
- ААндрей20 июля 2024Все прошло хорошо, Дон Карлеоне рассказчик прекрасный. В водопадах купаться нельзя, а жаль
- ЕЕкатерина20 июля 2024Экскурсия действительно получилась душевная, с такой любовью Тамар рассказывала о своем городе, что в него нет шансов не влюбиться. Тут
- ВВадим17 июля 2024Экскурсия хорошо организована, за день до ее начала Заза позвонил мне, чтобы подтвердить, что все в силе. В день экскурсии
- ЮЮлия28 января 2024Экскурсия поравилась. Каньон очень рекомендуем - и природная красота, и продуман сервис, безопасность.
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Все»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кутаиси
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кутаиси
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Кутаиси в августе 2024
Сейчас в Кутаиси в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 110. Туристы уже оставили гидам 206 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Кутаиси на 2024 год по теме «Все», 206 ⭐ отзывов, цены от €50. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь