Все – экскурсии в Кутаиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Кутаиси, цены от €50. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
О Кутаиси с юмором и любовью
Пешая
93 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
О Кутаиси с юмором и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Кутаиси через его достопримечательности, легенды и кухню. Веселые истории и душевные моменты гарантированы
Начало: Центральная площадь, Колхидский фонтан, Макдональд...
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
50 за всё до 4 чел.
Пещера Прометея и каньоны Грузии
На машине
98 отзывов
9 часов
Водная прогулка
Пещера Прометея и каньоны Грузии: Путешествие по живописным местам Кутаиси
Погрузитесь в мир грузинских природных чудес и исторических сокровищ. От каньона Окаце до пещеры Прометея - каждый момент этой экскурсии незабываем
Начало: В аэропорту города либо в вашем отеле
6 авг в 10:00
8 авг в 10:00
110 за всё до 6 чел.
Из Кутаиси - в удивительную Мегрелию
На машине
15 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Кутаиси в удивительную Мегрелию: Монастырь, каньоны и лес
Погрузитесь в атмосферу древней Мегрелии: от мистических лесов до величественных каньонов и исторических монастырей
Начало: На площади Давида Агмашенебели
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
110 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    2 августа 2024
    О Кутаиси с юмором и любовью
    Тамар - исключттельно внимательный, заботливый и знающий экскурсовод
  • А
    Александра
    1 августа 2024
    О Кутаиси с юмором и любовью
    К сожалению, с Тамар познакомиться не удалось. Долго думала, как оценить в итоге экскурсию, решила не портить рейтинг, но ситуация
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    сложилась неприятная. Бронировала еще в январе, Тамар все это время оперативно была на связи. И вот, приехав в Кутаиси, за два часа до начала узнаю, что Тамар провести экскурсию не сможет. Сказала про проблемы со здоровьем, если это так - никаких претензий, все мы люди. Если же вместо нашей обзорной проводилась более дорогая экскурсия - это действительно неприятно. Итак, Тамар сообщила, что экскурсию проведёт другой гид. Абсолютно мимоходом я узнала, что предполагается изменение программы. В итоге договорились придерживаться заявленной программы. Однако, думаю, каждый понимает, что два разных гида будут проводить одну и ту же экскурсию абсолютно по разному. И выбирая индивидуальный формат - это не просто наше личное присутствие, но и личность гида в первую очередь! Екатерина провела для нас отличную АКАДЕМИЧЕСКУЮ экскурсию, с множеством дат и исторических фактов, здесь не придерешься, но мы выбирали совсем другой формат - с юмором, здесь он был лишь местами. К Екатерине как к гиду вопросов нет, квалифицированный историк и отличная женщина. Однако ожидания от экскурсии не оправдались.

  • А
    Александра
    24 июля 2024
    Из Кутаиси - в удивительную Мегрелию
    Очень рады, что выбрали именно эту экскурсию и познакомились с Давидом, коренным жителем Кутаиси. Материал был сбалансирован как с исторической,
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    так и с бытовой точки зрения. Красота в каньонах необыкновенная! Отличный организатор, подсказал ответы на все вопросы как в Кутаиси, так и в Батуми. Доставил быстро и аккуратно. Пообедали вкусно и недорого в семейном ресторане, который он порекомендовал. Помог с заселением, хотя это уже было за рамками экскурсии. Удачи и процветания Давиду, а всем, кто еще сомневается - добро пожаловать в гостеприимную Грузию.

  • o
    olga
    20 июля 2024
    Пещера Прометея и каньоны Грузии
    Очень понравилась экскурсия, очень насыщенная программа, Заза прекрасный рассказчик, знает историю своей страны, все грамотно организовал, спасибо за положительные эмоции)))
  • А
    Андрей
    20 июля 2024
    Пещера Прометея и каньоны Грузии
    Все прошло хорошо, Дон Карлеоне рассказчик прекрасный. В водопадах купаться нельзя, а жаль
  • Е
    Екатерина
    20 июля 2024
    О Кутаиси с юмором и любовью
    Экскурсия действительно получилась душевная, с такой любовью Тамар рассказывала о своем городе, что в него нет шансов не влюбиться. Тут
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    своя необыкновенная атмосфера, где все друг друга знают) На все вопросы подробно отвечала, рассказала о вине, и посоветовала в какие рестораны зайти и что попробовать, за что отдельное ей "спасибо" ♥️

  • В
    Вадим
    17 июля 2024
    Пещера Прометея и каньоны Грузии
    Экскурсия хорошо организована, за день до ее начала Заза позвонил мне, чтобы подтвердить, что все в силе. В день экскурсии
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    Заза прибыл на место даже раньше времени, но мы не были готовы в тот момент, поэтому Заза подождал нас и мы начали экскурсию. Заза замечательный гид, пока мы ездили между локациями, он рассказывал нам о разных интересных местах, историях, событиях, происходивших в разных регионах Грузии. Видно, что он знает и любит свою страну и ее историю. Заза водит машину аккуратно, без резких маневров. В машине Заза приготовил по бутылке воды для каждого и еще угостил нас вкусным домашним вином. Мы также заезжали в место, где изготавливают чурчхелу, конфеты из фруктов и традиционные алкогольные напитки. Там тоже был гид, который интересно рассказывал о процессе приготовления, инструментах и культурных особенностях, связанных с традиционными сладостями и напитками. Там же можно было попробовать продукцию и купить ее, при желании. В целом у меня не осталось никаких негативных ощущений (за исключением жары на улице, но это никак не связано с экскурсией). Вся наша группа осталась очень довольна, мы провели интересный и насыщенный день в компании замечательного человека. Заза, спасибо вам от всех нас еще раз!

  • Ю
    Юлия
    28 января 2024
    Из Кутаиси - в удивительную Мегрелию
    Экскурсия поравилась. Каньон очень рекомендуем - и природная красота, и продуман сервис, безопасность.

Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Кутаиси в августе 2024
Сейчас в Кутаиси в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 110. Туристы уже оставили гидам 206 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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