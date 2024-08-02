читать дальше

Заза прибыл на место даже раньше времени, но мы не были готовы в тот момент, поэтому Заза подождал нас и мы начали экскурсию. Заза замечательный гид, пока мы ездили между локациями, он рассказывал нам о разных интересных местах, историях, событиях, происходивших в разных регионах Грузии. Видно, что он знает и любит свою страну и ее историю. Заза водит машину аккуратно, без резких маневров. В машине Заза приготовил по бутылке воды для каждого и еще угостил нас вкусным домашним вином. Мы также заезжали в место, где изготавливают чурчхелу, конфеты из фруктов и традиционные алкогольные напитки. Там тоже был гид, который интересно рассказывал о процессе приготовления, инструментах и культурных особенностях, связанных с традиционными сладостями и напитками. Там же можно было попробовать продукцию и купить ее, при желании. В целом у меня не осталось никаких негативных ощущений (за исключением жары на улице, но это никак не связано с экскурсией). Вся наша группа осталась очень довольна, мы провели интересный и насыщенный день в компании замечательного человека. Заза, спасибо вам от всех нас еще раз!