За городом и природа – экскурсии в Кутаиси

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Кутаиси, цены от €110. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
На машине
452 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Каньоны и Водопады Кутаиси: Путешествие в Сердце Природы Грузии
Погрузитесь в мир природных чудес Грузии: величественные каньоны, живописные водопады и таинственные пещеры
Начало: У места вашего проживания в Кутаиси
9 авг в 09:00
15 авг в 09:00
110 за всё до 6 чел.
Пещера Прометея и каньоны Грузии
На машине
98 отзывов
9 часов
Водная прогулка
Пещера Прометея и каньоны Грузии: Путешествие по живописным местам Кутаиси
Погрузитесь в мир грузинских природных чудес и исторических сокровищ. От каньона Окаце до пещеры Прометея - каждый момент этой экскурсии незабываем
Начало: В аэропорту города либо в вашем отеле
6 авг в 10:00
8 авг в 10:00
110 за всё до 6 чел.
Сны об Имеретии
На автобусе
35 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
Путешествие по Имеретии из Кутаиси: Вина, Природа и Культура
Вас ждет захватывающее путешествие по Имеретии, где вы встретите уникальные традиции, пейзажи и вкусы этого региона Грузии
Начало: ваш адрес в черте города
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
от 140 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Рахманов
    3 августа 2024
    Пещера Прометея и каньоны Грузии
    Экскурсию нам проводил экскурсовод Карло (Дон Карлеоне). Очень рекомендуем. Карло прекрасный рассказчик, знает всех на маршруте, что очень помогает в организации экскурсии. Большое спасибо за душевное отношение к делу и туристам! Отдельно спасибо за бонусы на экскурсии!)
  • Р
    Руслан
    29 июля 2024
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
    Экскурсия была яркой и замечательной и оставила массу положительных эмоций. Организация экскурсии была на высшем уровне. Всё было чётко спланировано, и
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    мы смогли насладиться каждой минутой без лишних задержек и проблем. Время было распределено очень грамотно, что позволило нам увидеть все ключевые достопримечательности и получить максимальное удовольствие от поездки.

  • Т
    Татьяна
    23 июля 2024
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
    Великолепный маршрут с очень насыщенной и интересной программой! Нас сопровождал гид Карло 😊, который великолепно знает историю Грузии, рассказал и показал весь колорит региона, учёл все наши интересы. Карло, огромное спасибо за этот незабываемый день!
  • o
    olga
    20 июля 2024
    Пещера Прометея и каньоны Грузии
    Очень понравилась экскурсия, очень насыщенная программа, Заза прекрасный рассказчик, знает историю своей страны, все грамотно организовал, спасибо за положительные эмоции)))
  • А
    Андрей
    20 июля 2024
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
    Большо спасибо Елене за экскурсию! Очень понравился маршрут. Экскурсия на целый день под интересные и вкусные рассказы про грузинскую кухню, особенности Грузии, мифы и легенды. Теперь мы знаем, в чем секрет идеальных хинкали!) Очень комфортно и душевно. Обязательно вернемся.
  • А
    Андрей
    20 июля 2024
    Пещера Прометея и каньоны Грузии
    Все прошло хорошо, Дон Карлеоне рассказчик прекрасный. В водопадах купаться нельзя, а жаль
  • Ю
    Юлия
    4 июля 2024
    Сны об Имеретии
    Сергей удивительный, интеллигентный человек с широким кругом знаний и хорошим русским языком. Он учел все наши пожелания и сделал отличный
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    день рождения нашему имениннику. Он не экскурсовод и не будет говорить вам громким голосом заученные фразы. Он скорее ваш проводник в культуру его страны. Он сам восхищается тем, что показывает и делает этот тур с большой любовью к Грузии.

  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Сны об Имеретии
    Для нас это оказалась поездка-сюрприз, потому что ее наполнение зависит от погоды. Но вопреки всем прогнозам нам повезло!) Вначале был
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    трекинг по вековому лесу пока мы не вышли к выступу на вершине горы. От великолепного вида на долину захватывало дух, над нами летали орлы. Мы остались там на какое-то время полюбоваться и помедитировать, уезжать никак не хотелось. Потом мы поехали к церкви Св. Николая - церковь редкой красоты и сохранности. По фрескам на стенах можно отследить историю региона, каждый любитель истории будет приятно удивлен. Завершили мы свою поездку в винодельне, где отведали вино - гордость региона!

    Для нас это оказалась поездка-сюрприз, потому что ее наполнение зависит от погоды. Но вопреки всем прогнозамДля нас это оказалась поездка-сюрприз, потому что ее наполнение зависит от погоды. Но вопреки всем прогнозамДля нас это оказалась поездка-сюрприз, потому что ее наполнение зависит от погоды. Но вопреки всем прогнозамДля нас это оказалась поездка-сюрприз, потому что ее наполнение зависит от погоды. Но вопреки всем прогнозамДля нас это оказалась поездка-сюрприз, потому что ее наполнение зависит от погоды. Но вопреки всем прогнозамДля нас это оказалась поездка-сюрприз, потому что ее наполнение зависит от погоды. Но вопреки всем прогнозамДля нас это оказалась поездка-сюрприз, потому что ее наполнение зависит от погоды. Но вопреки всем прогнозамДля нас это оказалась поездка-сюрприз, потому что ее наполнение зависит от погоды. Но вопреки всем прогнозамДля нас это оказалась поездка-сюрприз, потому что ее наполнение зависит от погоды. Но вопреки всем прогнозамДля нас это оказалась поездка-сюрприз, потому что ее наполнение зависит от погоды. Но вопреки всем прогнозам
  • А
    Александра
    5 мая 2023
    Сны об Имеретии
    Провели с Сергеем отличный день в грузинской глубинке вдали от толп туристов. Не похоже на классическую экскурсию, скорее прогулка по
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    красивым местам с хорошим знакомым с рассказами о быте местных вперемешку с личными семейными историями. Виды сногсшибательные:) Сергей отлично чувствует желания и интересы своих гостей и подстраивается под них. Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто ищет тихую и аутентичную "настоящую" Грузию.

Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «За городом и природа»

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Сколько стоит экскурсия по Кутаиси в августе 2024
Сейчас в Кутаиси в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 140. Туристы уже оставили гидам 585 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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