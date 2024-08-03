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трекинг по вековому лесу пока мы не вышли к выступу на вершине горы. От великолепного вида на долину захватывало дух, над нами летали орлы. Мы остались там на какое-то время полюбоваться и помедитировать, уезжать никак не хотелось. Потом мы поехали к церкви Св. Николая - церковь редкой красоты и сохранности. По фрескам на стенах можно отследить историю региона, каждый любитель истории будет приятно удивлен. Завершили мы свою поездку в винодельне, где отведали вино - гордость региона!