Что вас ожидает:

День 1

Встреча в городе Кутаиси и размещение в гестхаусе. Во время первого тура мы посетим Гелатский монастырь — выдающийся памятник грузинского зодчества, основаный царем Давидом Агмашенебели в начале XII в., который находится под охраной ЮНЕСКО, как объект культурного и исторического мирового наследия. Здесь находится могила Давида Агмашенемели, которая названа второй израильской Святой землей. Далее отправимся в монастырь Моцамета (XI в. Земля Мучеников). Затем отправимся в город Кутаиси. Там мы посетим восстановленный собор — величественный храм Баграта, возведенный в XI в. в честь Успения Пресвятой Богородицы, охраняемый ЮНЕСКО. А вечером вас ожидает прогулка по городу Кутаиси, которая оставит неизгладимые впечатления. В центре Кутаиси радует глаз своей цветовой гаммой Колхидский фонтан.

Возвращение в гостиницу, свободное время и ночлег.

День 2

Завтрак в гестхаусе. Путь продолжаем в сторону бальнеологического курорта Цхалтубо, где мы посетим пещеру Прометея, туристический маршрут которой — 1400 м. Нашим туристам предоставляется возможность совершить прогулку на лодке по реке внутри пещеры. Наша следующая экскурсия пройдет в каньоне Окаце, глубина которого около 100 метров. До середины каньона проложена 750 метровая подвесная металлическая дорога, находящаяся на высоте почти 100 метров над ущельем Окаце и заканчивающаяся 20 метровой смотровой площадкой. Заканчивается экскурсия в деревне Кинчха, где мы увидим красивейший водопад висатой 92м. Возвращение в гестхаус, свободное время и ночлег.

Важная информация: