Автобусный тур по городу Кутаиси и его окрестностям

Познавательный автобусный двухдневный тур по Кутаиси и его окрестностям

Познавательный автобусный двухдневный тур по Кутаиси и его окрестностям.
Автобусный тур по городу Кутаиси и его окрестностям
Автобусный тур по городу Кутаиси и его окрестностям
Автобусный тур по городу Кутаиси и его окрестностям
Автобусный тур по городу Кутаиси и его окрестностям
Автобусный тур по городу Кутаиси и его окрестностям
Автобусный тур по городу Кутаиси и его окрестностям

Что вы увидите 🤩

  • Гелатский монастырь
  • Монастырь Моцамета
  • Храм Баграта
  • Пещера Прометея
  • Каньон Окаце
  • Деревня Кинчха

Что вас ожидает:

    День 1
    Встреча в городе Кутаиси и размещение в гестхаусе. Во время первого тура мы посетим Гелатский монастырь — выдающийся памятник грузинского зодчества, основаный царем Давидом Агмашенебели в начале XII в., который находится под охраной ЮНЕСКО, как объект культурного и исторического мирового наследия. Здесь находится могила Давида Агмашенемели, которая названа второй израильской Святой землей. Далее отправимся в монастырь Моцамета (XI в. Земля Мучеников). Затем отправимся в город Кутаиси. Там мы посетим восстановленный собор — величественный храм Баграта, возведенный в XI в. в честь Успения Пресвятой Богородицы, охраняемый ЮНЕСКО. А вечером вас ожидает прогулка по городу Кутаиси, которая оставит неизгладимые впечатления. В центре Кутаиси радует глаз своей цветовой гаммой Колхидский фонтан.
    Возвращение в гостиницу, свободное время и ночлег.
    День 2
    Завтрак в гестхаусе. Путь продолжаем в сторону бальнеологического курорта Цхалтубо, где мы посетим пещеру Прометея, туристический маршрут которой — 1400 м. Нашим туристам предоставляется возможность совершить прогулку на лодке по реке внутри пещеры. Наша следующая экскурсия пройдет в каньоне Окаце, глубина которого около 100 метров. До середины каньона проложена 750 метровая подвесная металлическая дорога, находящаяся на высоте почти 100 метров над ущельем Окаце и заканчивающаяся 20 метровой смотровой площадкой. Заканчивается экскурсия в деревне Кинчха, где мы увидим красивейший водопад висатой 92м. Возвращение в гестхаус, свободное время и ночлег.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Цены на экскурсионный тур

    Для группы 3-4 человекДля группы 5-6 человекДля группы 7-8 человекДля группы 9-10 человекДля группы 11-12 человекДля группы 13-14 человекДля 15 человекДля группы 1-2 человек
    Билеты
    $117.5
    $93.5
    $80
    $83
    $77
    $72.5
    $69.5
    $144.5

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • комфортный стандартный автомобиль и минивэн
    • ночь в гестхаусе и завтрак
    • услуги гида
    Что не входит
    • плата за авиабилет
    • оплачиваемые билеты в туристические места — пещеру и каньоны
    Место начала и завершения
    По согласованию с туристом
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 2 дней
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Начало экскурсии обговаривается с вами

    Travel I.
    Travel I.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

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