Групповой тур из Кутаиси по Грузии

Вы на восемь дней отправитесь по самым популярным местам Грузии из Кутаиси, включая посещение...

Вы на восемь дней отправитесь по самым популярным местам Грузии из Кутаиси, включая посещение городов Батуми, Тбилиси и Мцхета.
Групповой тур из Кутаиси по Грузии
Групповой тур из Кутаиси по Грузии
Групповой тур из Кутаиси по Грузии
Групповой тур из Кутаиси по Грузии
Групповой тур из Кутаиси по Грузии
Групповой тур из Кутаиси по Грузии

Что вы увидите 🤩

  • Кутаиси
  • Пещера Прометея
  • Памятник Гелатского монастыря и академии
  • Кафедральный собор Баграта
  • Рикотский перевал на восточной Грузии
  • Крепость Рабати
  • Парк Боржоми
  • Уфлисцихе
  • Тбилисские Бани
  • Сухой мост
  • Мцхета
  • Мужской монастырь Джвари
  • Кафедральный собор Светицховели (Животворящий Столп)
  • Шато Мухрани
  • Батуми
  • Водопад Махунцети
  • Мост Тамары

Что вас ожидает:

    День 1
    Прилёт, встреча в международном аэропорту г. Кутаиси днём, затем трансфер в город Кутаиси и размещение в гостинице 3*Hotel Kutaisi Вечером, по желанию, возможна пешая экскурсия по центру города, затем возвращение в гостиницу и ночёвка.
    День 2
    09:00 — завтрак в гостинице, посещение пещеры Прометея, далее посещение памятника Гелатского монастыря и академии, обновленного кафедрального собора Баграта. Затем днем около 16:30 переезд через Рикотский перевал на восточной Грузии, по пути можно зайти в понравившееся кафе, приезд в Aхалцихе и размещение в гостинице 2* Hotel Akhalsikhe ночевка. P.S. По понедельникам пещера Прометея будет закрыта — выходной день).
    День 3
    Завтрак в отеле. Посещение обновленной крепости Рабати (по понедельникам музей в крепости Рабати будет закрыт — выходной день, сама крепость открыта). Далее пешая прогулка в парке Боржоми, экскурсия по натуральным минеральным источникам, дегустация воды. Далее отправляемся в сторону Тбилиси по пути около Гори посетим Уфлисцихе (по понедельникам cкальный город Уфлисцихе закрыт — выходной день). И после осмотра Уфлисцихе дорогу продолжаем в Тбилиси, размещение 2, 5 * Hotel Tbilisi, ночёвка.
    День 4
    Завтрак в гостинице. Затем экскурсионная программа по Тбилиси. Обедаем в кафе с национальными блюдами. Продолжаем экскурсию. Далее свободное время. Вечером можно посетить знаменитые Тбилисские Бани — например, сероуглеродный бассейн для 12 персон вместе с сауной стоит 150 лари — около 54 Euro. А номер для двоих с сероуглеродным бассейном стоит 40 лари — около 15 Euro. Трансфер в гостиницу.
    День 5
    Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Несколько часов свободного времени и шопинг туры у Сухого моста в горoде Тбилиси 2-3 часа. Туристам предоставляется возможность по своему желанию приобрести что-либо в память о Грузии, картины, разного вида поделки ручной работы, изделия. Посещение древней столицы Грузии города Мцхета. Осмотр памятников, внесенных в реестр всемирного наследия человечества: мужского монастыря Джвари, кафедрального собора Светицховели (Животворящего Столпа), затем, возле города Гори посещение Шато Мухрани — винный тур с дегустацией традиционных грузинских разных блюд застолье. Переезд в черноморский город Батуми, размещение в гостинице 3*Hotel Batumi. Cвободное время и ночлег.
    День 6
    После завтрака в отеле с 12:00–15:00 экскурсия по Батуми. Обед — пешком все вместе будем гулять по бульвару Батуми, недалеко от нас будет тоже наш комфортабельный автобус. Пообедаем в понравившемся кафе. Свободное время и ночь в Батуми.
    День 7
    Завтрак в отеле, посещение водопада Махунцети и моста Тамары. Свободное время и ночь в Батуми.
    День 8
    Завтрак в отеле, сразу после завтрака трансфер из гостиницы Батуми в аэропорт города Кутаиси. И отлёт обратно.

    Важная информация:

      Компания туристов из 40 человек:

      • Кутаиси — 3* Hotel 8 одноместных (сингл) номеров, 5 двухместных (дабл) номеров с большими кроватями и 11 двухместных (твин) номеров с раздельными кроватями. Всего 24 номера.
      • Тбилиси — 2, 5*Hotel 8 одноместных (сингл) номеров, 5 двухместных (дабл) номеров с большими кроватями и 11 двухместных (твин) номеров с раздельными кроватями. Всего 24 номера.
      • Ахалцихе — 2*Hotell 8 одноместных (сингл) номеров, 5 двухместных (дабл) номеров с большими кроватями и 11 двухместных (твин) номеров с раздельными кроватями. Всего 24 номера.
      • Батуми — 3*Hotell 14 двухместных (твин) номеров твин с раздельными кроватями, 4 двухместных (дабл) номера с большими кроватями, 4-х одноместных сингл номера. Всего 22 номера.

      Компания туристов из 35 человек:

      • 5 одноместных (сингл) номеров, 5 двухместных (дабл) номеров с большими кроватями и 10 двухместных (твин) номеров с раздельными кроватями. Всего 20 номеров.

      Компания туристов из 30 человек:

      • 2 одноместных (сингл) номера, 7 двухместных (дабл) номеров с большими кроватями и 7 двухместных (твин) номеров с раздельными кроватями. Всего 16 номеров

      Цены на экскурсионный тур

      Для группы 1-40 человекДля группы 1-30 человекДля группы 1-35 человек
      Для группы из 40 человек
      $505.8
      Для группы из 30 человек
      $520.5
      Для группы из 35 человек
      $514.19

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • обслуживание комфортабельным автобусом на протяжении всей программы
      • билеты в платные туристические места — Пещера Прометея, Крепость Рабати, Уплисцихе, парк Боржоми, Винный тур Шато Мухрани
      • стоимость гостиниц (питание на базе завтрака)
      • стоимость дегустаций вин и застолья с грузинскими народными блюдами в Шато Мухрани (наша кухня очень богата и разнообразна)
      • услуги гида и туроператора.
      Что не входит
      • обеды и ужины
      • стоимость авиабилетов
      Место начала и завершения
      По согласованию с туристом
      Важная информация
      • Компания туристов из 40 человек:
      • Кутаиси — 3* Hotel 8 одноместных (сингл) номеров, 5 двухместных (дабл) номеров с большими кроватями и 11 двухместных (твин) номеров с раздельными кроватями. Всего 24 номера.
      • Тбилиси — 2, 5*Hotel 8 одноместных (сингл) номеров, 5 двухместных (дабл) номеров с большими кроватями и 11 двухместных (твин) номеров с раздельными кроватями. Всего 24 номера.
      • Ахалцихе — 2*Hotell 8 одноместных (сингл) номеров, 5 двухместных (дабл) номеров с большими кроватями и 11 двухместных (твин) номеров с раздельными кроватями. Всего 24 номера.
      • Батуми — 3*Hotell 14 двухместных (твин) номеров твин с раздельными кроватями, 4 двухместных (дабл) номера с большими кроватями, 4-х одноместных сингл номера. Всего 22 номера.
      • Компания туристов из 35 человек:
      • 5 одноместных (сингл) номеров, 5 двухместных (дабл) номеров с большими кроватями и 10 двухместных (твин) номеров с раздельными кроватями. Всего 20 номеров.
      • Компания туристов из 30 человек:
      • 2 одноместных (сингл) номера, 7 двухместных (дабл) номеров с большими кроватями и 7 двухместных (твин) номеров с раздельными кроватями. Всего 16 номеров
      Когда и сколько длится?
      Когда: По договоренности
      Экскурсия длится около 7 дней 12 часов
      Кто ещё будет на экскурсии?
      Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
      Нужно оплачивать всё сразу?
      Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
      А если я передумаю?
      • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
      • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
      У меня есть вопрос
      Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
      Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

      Начало экскурсии обговаривается с вами

      Travel I.
      Travel I.
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