Что вас ожидает:

День 1

Прилёт, встреча в международном аэропорту г. Кутаиси днём, затем трансфер в город Кутаиси и размещение в гостинице 3*Hotel Kutaisi Вечером, по желанию, возможна пешая экскурсия по центру города, затем возвращение в гостиницу и ночёвка.

День 2

09:00 — завтрак в гостинице, посещение пещеры Прометея, далее посещение памятника Гелатского монастыря и академии, обновленного кафедрального собора Баграта. Затем днем около 16:30 переезд через Рикотский перевал на восточной Грузии, по пути можно зайти в понравившееся кафе, приезд в Aхалцихе и размещение в гостинице 2* Hotel Akhalsikhe ночевка. P.S. По понедельникам пещера Прометея будет закрыта — выходной день).

День 3

Завтрак в отеле. Посещение обновленной крепости Рабати (по понедельникам музей в крепости Рабати будет закрыт — выходной день, сама крепость открыта). Далее пешая прогулка в парке Боржоми, экскурсия по натуральным минеральным источникам, дегустация воды. Далее отправляемся в сторону Тбилиси по пути около Гори посетим Уфлисцихе (по понедельникам cкальный город Уфлисцихе закрыт — выходной день). И после осмотра Уфлисцихе дорогу продолжаем в Тбилиси, размещение 2, 5 * Hotel Tbilisi, ночёвка.

День 4

Завтрак в гостинице. Затем экскурсионная программа по Тбилиси. Обедаем в кафе с национальными блюдами. Продолжаем экскурсию. Далее свободное время. Вечером можно посетить знаменитые Тбилисские Бани — например, сероуглеродный бассейн для 12 персон вместе с сауной стоит 150 лари — около 54 Euro. А номер для двоих с сероуглеродным бассейном стоит 40 лари — около 15 Euro. Трансфер в гостиницу.

День 5

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Несколько часов свободного времени и шопинг туры у Сухого моста в горoде Тбилиси 2-3 часа. Туристам предоставляется возможность по своему желанию приобрести что-либо в память о Грузии, картины, разного вида поделки ручной работы, изделия. Посещение древней столицы Грузии города Мцхета. Осмотр памятников, внесенных в реестр всемирного наследия человечества: мужского монастыря Джвари, кафедрального собора Светицховели (Животворящего Столпа), затем, возле города Гори посещение Шато Мухрани — винный тур с дегустацией традиционных грузинских разных блюд застолье. Переезд в черноморский город Батуми, размещение в гостинице 3*Hotel Batumi. Cвободное время и ночлег.

День 6

После завтрака в отеле с 12:00–15:00 экскурсия по Батуми. Обед — пешком все вместе будем гулять по бульвару Батуми, недалеко от нас будет тоже наш комфортабельный автобус. Пообедаем в понравившемся кафе. Свободное время и ночь в Батуми.

День 7

Завтрак в отеле, посещение водопада Махунцети и моста Тамары. Свободное время и ночь в Батуми.

День 8

Завтрак в отеле, сразу после завтрака трансфер из гостиницы Батуми в аэропорт города Кутаиси. И отлёт обратно.

Важная информация:

Компания туристов из 40 человек:

Кутаиси — 3* Hotel 8 одноместных (сингл) номеров, 5 двухместных (дабл) номеров с большими кроватями и 11 двухместных (твин) номеров с раздельными кроватями. Всего 24 номера.

Тбилиси — 2, 5*Hotel 8 одноместных (сингл) номеров, 5 двухместных (дабл) номеров с большими кроватями и 11 двухместных (твин) номеров с раздельными кроватями. Всего 24 номера.

Ахалцихе — 2*Hotell 8 одноместных (сингл) номеров, 5 двухместных (дабл) номеров с большими кроватями и 11 двухместных (твин) номеров с раздельными кроватями. Всего 24 номера.

Батуми — 3*Hotell 14 двухместных (твин) номеров твин с раздельными кроватями, 4 двухместных (дабл) номера с большими кроватями, 4-х одноместных сингл номера. Всего 22 номера.

Компания туристов из 35 человек:

5 одноместных (сингл) номеров, 5 двухместных (дабл) номеров с большими кроватями и 10 двухместных (твин) номеров с раздельными кроватями. Всего 20 номеров.

Компания туристов из 30 человек: