Культурное наследие Грузии + грузинское вино

В этом шестидневном путешествии вы окунётесь в мир духовности Грузии

В этом шестидневном путешествии вы окунётесь в мир духовности Грузии.

Посетите храмы и музеи, попробуете изысканные блюда грузинской кухни и продегустируете уникальные вина «Шато Мухрани».
Культурное наследие Грузии + грузинское вино
Культурное наследие Грузии + грузинское вино
Культурное наследие Грузии + грузинское вино
Культурное наследие Грузии + грузинское вино
Культурное наследие Грузии + грузинское вино
Культурное наследие Грузии + грузинское вино

Что вы увидите 🤩

  • Кутаиси
  • пещера Прометея
  • храм Баграта
  • Гелатский монастырь
  • монастырь Моцамета
  • Тбилиси
  • Гори
  • Атени Сиони
  • Шато-Мухрани
  • музей Сталина
  • усадьба Иване Багратион-Мухнарского
  • Кафедральный собор Самеба
  • Парк Рике
  • Стеклянный пешеходный мост Мира
  • Метехский замок
  • Мцхета
  • Кафедральный храм Светицховели
  • Монастырь Джвари
  • Сухой мост

Что вас ожидает:

    День 1. Кутаиси
    • Встреча в Кутаисском аэропорту имени Давида Агмашенебели (Строителя).kutaisiriver-1
    • По дороге, в курорте Цхалтубо, посетим пещеру Прометея. Нашим туристам предоставляется возможность совершить прогулку на лодке по реке внутри пещеры.
    • Продолжим путь к городу Кутаиси, остановимся в гестхаусе «Laskavo Prosimo».
    • Отдохнув, отправимся к восстановленному собору — величественному храму Баграта, возведенному в XI в. в честь Успения Пресвятой Богородицы.
    • Вечером вас ожидает прогулка по городу Кутаиси.
    День 2. Кутаиси — Гелати — Моцамета
    • Завтрак в гестхаусеmocameta-1
    • Экскурсия в Гелатский монастырь — выдающийся памятник грузинского зодчества, основанный царем Давидом Агмашенебели в начале XII в., который находится под охраной ЮНЕСКО, как объект культурного и исторического мирового наследия. Здесь находится могила Давида Агмашенемели.
    • Следующий тур — монастырь Моцамета (XI в. Земля Мучеников).
    • Затем посещение находящегося поблизости административного офиса полиции, построенного из стекла, и ознакомление с тем, как прозрачно и профессионально работает грузинская полиция.
    • После этого отправимся в город Кутаиси, посетим исторический музей, в котором хранятся уникальные артефакты.
    • Возвращение в гестхаус.
    День 3. Тбилиси — Гори — Атени Сиони — Шато-Мухрани
    • Звтрак в гестхаусе и поездка в город Тбилиси через живописное Рикотское ущелье. Прямо из туннеля попадаем в Восточную Грузию.
    • В г. Гори посетим музей Сталина.
    • В 12 км от г. Гори находится Атенский Сиони — грузинский храм первой половины VII в., памятник ранней средневековой грузинской архитектуры, высота которого 22 метра. На фасаде барельефы, внутри уникальная роспись VII-XI вв.
    • Следующий тур — посещение усадьбы Иване Багратион-Мухнарского, винзавода Шато Мухрани, осмотр обновленных виноградников. Нашим туристам предоставляется счастливая возможность попробовать изысканные блюда грузинской кухни и продегустировать уникальные вина «Шато Мухрани». А также kuhnja-kavkazaтуристы смогут принять участие в приготовлении чурчхелы. Закатав рукава, можете лепить хинкали, от которых пальчики оближешь. В ходе застолья туристы смогут насладиться и грузинскими национальными песнопениями.
    • Затем путь держим к Тбилиси.
    • Размещение в гостинице «Golden Palace».
    День 4. Тбилиси
    • Завтрак в гостинице.

    • Ознакомительные туры по Тбилиси:

    • Кафедральный собор Самеба, most-tbilisi-1
    • Парк Рике, стеклянный пешеходный мост Мира.
    • Посещение Шардена, Майдана, Метехского замка.
    • Далее заглянем в одно из самых удивительных мест старого города — знаменитые серные бани. Посетим родник, откуда берёт истоки Тбилиси.
    • Чуть позже прогулка по парку Мтацминда.
    • Возвращение в гостиницу.
    День 5. Тбилиси — Мцхета
    • Завтрак в гостинице
    • Поездка в исторический город Мцхета:jvary1-3
    • Монастырь Джвари — памятник, занесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
    • Кафедральный храм Светицховели.
    • Возвращение в Тбилиси.
    • Ознакомительный тур по этнографическому музею.
    • Шопинг тур у Сухого моста. Туристам предоставляется возможность по своему желанию приобрести что-либо в память о Грузии, картины, разного рода поделки, ручные работы, изделия.
    • Отправляемся в Кутаиси. Размещение в гестхаусе «Laskavo Prosimo»
    День 6
    • Завтрак в гестхаусе.
    • Трансфер в Кутаисский международный аэропорт.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-30 человекДля группы 1-20 человекДля группы 1-15 человекДля группы 1-10 человек
    Для группы из 30 человек
    $381
    Для группы из 20 человек
    $416.67
    Для группы из 15 человек
    $448.17
    Для группы из 10 человек
    $520.25

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Трансфер
    • Обслуживание транспортом на протяжении всего тура
    • Билеты в музей
    • Услуги гидов
    Что не входит
    • Авиаперелет
    Место начала и завершения
    По согласованию с туристом
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 6 дней
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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    Начало экскурсии обговаривается с вами

    Travel I.
    Travel I.
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