Что вас ожидает:
День 1. Кутаиси
- Встреча в Кутаисском аэропорту имени Давида Агмашенебели (Строителя).kutaisiriver-1
- По дороге, в курорте Цхалтубо, посетим пещеру Прометея. Нашим туристам предоставляется возможность совершить прогулку на лодке по реке внутри пещеры.
- Продолжим путь к городу Кутаиси, остановимся в гестхаусе «Laskavo Prosimo».
- Отдохнув, отправимся к восстановленному собору — величественному храму Баграта, возведенному в XI в. в честь Успения Пресвятой Богородицы.
- Вечером вас ожидает прогулка по городу Кутаиси.
День 2. Кутаиси — Гелати — Моцамета
- Завтрак в гестхаусеmocameta-1
- Экскурсия в Гелатский монастырь — выдающийся памятник грузинского зодчества, основанный царем Давидом Агмашенебели в начале XII в., который находится под охраной ЮНЕСКО, как объект культурного и исторического мирового наследия. Здесь находится могила Давида Агмашенемели.
- Следующий тур — монастырь Моцамета (XI в. Земля Мучеников).
- Затем посещение находящегося поблизости административного офиса полиции, построенного из стекла, и ознакомление с тем, как прозрачно и профессионально работает грузинская полиция.
- После этого отправимся в город Кутаиси, посетим исторический музей, в котором хранятся уникальные артефакты.
- Возвращение в гестхаус.
День 3. Тбилиси — Гори — Атени Сиони — Шато-Мухрани
- Звтрак в гестхаусе и поездка в город Тбилиси через живописное Рикотское ущелье. Прямо из туннеля попадаем в Восточную Грузию.
- В г. Гори посетим музей Сталина.
- В 12 км от г. Гори находится Атенский Сиони — грузинский храм первой половины VII в., памятник ранней средневековой грузинской архитектуры, высота которого 22 метра. На фасаде барельефы, внутри уникальная роспись VII-XI вв.
- Следующий тур — посещение усадьбы Иване Багратион-Мухнарского, винзавода Шато Мухрани, осмотр обновленных виноградников. Нашим туристам предоставляется счастливая возможность попробовать изысканные блюда грузинской кухни и продегустировать уникальные вина «Шато Мухрани». А также kuhnja-kavkazaтуристы смогут принять участие в приготовлении чурчхелы. Закатав рукава, можете лепить хинкали, от которых пальчики оближешь. В ходе застолья туристы смогут насладиться и грузинскими национальными песнопениями.
- Затем путь держим к Тбилиси.
- Размещение в гостинице «Golden Palace».
День 4. Тбилиси
• Ознакомительные туры по Тбилиси:
- Кафедральный собор Самеба, most-tbilisi-1
- Парк Рике, стеклянный пешеходный мост Мира.
- Посещение Шардена, Майдана, Метехского замка.
- Далее заглянем в одно из самых удивительных мест старого города — знаменитые серные бани. Посетим родник, откуда берёт истоки Тбилиси.
- Чуть позже прогулка по парку Мтацминда.
- Возвращение в гостиницу.
День 5. Тбилиси — Мцхета
- Завтрак в гостинице
- Поездка в исторический город Мцхета:jvary1-3
- Монастырь Джвари — памятник, занесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Кафедральный храм Светицховели.
- Возвращение в Тбилиси.
- Ознакомительный тур по этнографическому музею.
- Шопинг тур у Сухого моста. Туристам предоставляется возможность по своему желанию приобрести что-либо в память о Грузии, картины, разного рода поделки, ручные работы, изделия.
- Отправляемся в Кутаиси. Размещение в гестхаусе «Laskavo Prosimo»
День 6
- Завтрак в гестхаусе.
- Трансфер в Кутаисский международный аэропорт.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.