Наследие Грузии за 6 дней

Этот шестидневный тур, поможет вам узнать и понять древнюю культуру и историю Грузии, прочувствовать...

Этот шестидневный тур, поможет вам узнать и понять древнюю культуру и историю Грузии, прочувствовать грузинский дух и деревенский колорит.

Осмотреть обновленные виноградники, попробовать изысканные блюда грузинской кухни и продегустировать уникальные вина.
Наследие Грузии за 6 дней
Наследие Грузии за 6 дней
Наследие Грузии за 6 дней
Наследие Грузии за 6 дней
Наследие Грузии за 6 дней
Наследие Грузии за 6 дней

Что вы увидите 🤩

  • Кутаиси
  • пещера Прометея
  • храм Баграта
  • Гелатский монастырь
  • монастырь Моцамета
  • Тбилиси
  • Шато-Мухрани
  • храм Самеба
  • парк Рике
  • Шарден
  • Майдан
  • Метехский замок
  • шоппинг тур у Сухого моста
  • Мцхета
  • монастырь Джвари
  • кафедральный храм Светицховели

Что вас ожидает:

    День 1
    Встреча утром в Кутаисском аэропорту имени Давида Агмашенебели (Строителя). По дороге ближаюшем кафе пазавтракаем. А в курорте Цхалтубо, посетим пещеру Прометея, туристический маршрут которого — 1400 м. Нашим туристам предоставляется возможность совершить прогулку на лодке по реке внутри пещеры. Пещера Прометея понедельник не функционирует выходной день. Продолжим путь в Кутаиси, и размещение в 2* гостинице BAGRATI 1003. Отдохнув, отправимся к восстановленному собору — величественному храму Баграта, возведенному в XI в. в честь Успения Пресвятой Богородицы, охраняемому ЮНЕСКО. Вечером — вас ожидает прогулка по городу Кутаиси, оставляющем неизгладимые впечатления, в центре радует глаз своей цветовой гаммой колхский фонтан. Ночлег в гостинице.
    День 2
    Утром завтрак в гостинице и затем экскурсия в Гелатский монастырь — выдающийся памятник грузинского зодчества, основанный царем Давидом Агмашенебели в начале XII в., который находится под охраной ЮНЕСКО как объект культурного и исторического мирового наследия. Здесь находится могила Давида Агмашенемели и названа второй израильской Святой землей. Последующий тур — монастырь Моцамета (XI в. Земля Мучеников). Затем посещение находящегося поблизости административного офиса полиции, построенного из стекла, и ознакомление с тем как прозрачно и профессионально работает грузинская полиция. После этого отправимся в город Кутаиси, посетим исторический музей, в котором хранятся уникальные святые предметы. Исторический музей воскресение не работает выходной день. Возвращение в гостиницу.
    День 3
    Утром завтрак в гостинице и поездка в город Тбилиси через живописное Рикотское ущелье. Прямо из туннеля попадаем в Восточную Грузию. В г. Гори посетим оккупационный музей известного как вселенского людоеда товарища Сталина. Следующий тур — посещение усадьбы Иване Багратион-Мухнарского, винзавода Шато Мухрани, осмотр обновленных виноградников. Нашим туристам предоставляется счастливая возможность попробовать изысканные блюда грузинской кухни и продегустировать уникальные вина. А также туристы смогут принять участие в приготовлении чурчхелы, прозванной грузинским сникерсом. Закатав рукава, можете лепить хинкали, от которых пальчики оближешь. Затем путь держим в г. Тбилиси. Размещение в 2* гостинице «Hotel Tbilisi Central By Mgzavrebi».
    День 4
    Утром завтрак в гостинице. Ознакомительные туры с историческими достопримечательными местами города Тбилиси и туристического сектора: посещение центрального кафедрального храма Самеба, ознакомительный тур по обновленному парку Рике, стеклянному пешеходному мосту Мира посещение Шардена, Майдана, Метехского замка. Далее заглянем в одно из самых удивительных мест старого города — знаменитые серные бани. Посетим родник, откуда берёт истоки Тбилиси. Возвращение в гостиницу.
    День 5
    Утром завтрак в гостинице и шоппинг тур у Сухого моста в городе в Тбилиси. Туристам предоставляется возможность по своему желанию приобрести что-либо в память о Грузии, картины, разного рода поделки, ручные работы, изделия. После шоппинг тура поездка в исторический город Мцхета, где посетим монастырь Джвари — памятник, занесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как один из лучших шедевров средневековой грузинской культуры. Еще в начале IV в. на пике горы Святая Нино, принесшая в Иберию христианство, воздвигла деревянный крест над языческим храмом. В Мцхета вас доброжелательно примет кафедральный храм Светицховели. И отправляемся в Кутаиси. Размещение в 2* гостинице BAGRATI 1003.
    День 6
    Утром завтрак в гостинице. Трансфер в Кутаисский международный аэропорт имени Давида Агмашенебели и отправление. В стоимость оказанных услуг входит: обслуживание транспортом высокой проходимости микроавтобусом, билеты в музей, услуги гидов. Туры проходят при участии опытных гида, и туроператоров, питание рассчитано на базе утреннего завтрака, и застолье винзавода Ахали Шато Мухрани.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Виза для граждан Евросоюза не требуется.

    Цены на экскурсионный тур

    Для группы 1-15 человек
    Стандартное предложение
    $482

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Трансфер
    • Обслуживание транспортом на протяжении всего тура
    • Услуги гидов
    Что не входит
    • Билеты на самолёт
    Место начала и завершения
    По согласованию с туристом
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 6 дней
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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    Начало экскурсии обговаривается с вами

    Travel I.
    Travel I.
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