Что вас ожидает:

День 1

Встреча утром в Кутаисском аэропорту имени Давида Агмашенебели (Строителя). По дороге ближаюшем кафе пазавтракаем. А в курорте Цхалтубо, посетим пещеру Прометея, туристический маршрут которого — 1400 м. Нашим туристам предоставляется возможность совершить прогулку на лодке по реке внутри пещеры. Пещера Прометея понедельник не функционирует выходной день. Продолжим путь в Кутаиси, и размещение в 2* гостинице BAGRATI 1003. Отдохнув, отправимся к восстановленному собору — величественному храму Баграта, возведенному в XI в. в честь Успения Пресвятой Богородицы, охраняемому ЮНЕСКО. Вечером — вас ожидает прогулка по городу Кутаиси, оставляющем неизгладимые впечатления, в центре радует глаз своей цветовой гаммой колхский фонтан. Ночлег в гостинице.

День 2

Утром завтрак в гостинице и затем экскурсия в Гелатский монастырь — выдающийся памятник грузинского зодчества, основанный царем Давидом Агмашенебели в начале XII в., который находится под охраной ЮНЕСКО как объект культурного и исторического мирового наследия. Здесь находится могила Давида Агмашенемели и названа второй израильской Святой землей. Последующий тур — монастырь Моцамета (XI в. Земля Мучеников). Затем посещение находящегося поблизости административного офиса полиции, построенного из стекла, и ознакомление с тем как прозрачно и профессионально работает грузинская полиция. После этого отправимся в город Кутаиси, посетим исторический музей, в котором хранятся уникальные святые предметы. Исторический музей воскресение не работает выходной день. Возвращение в гостиницу.

День 3

Утром завтрак в гостинице и поездка в город Тбилиси через живописное Рикотское ущелье. Прямо из туннеля попадаем в Восточную Грузию. В г. Гори посетим оккупационный музей известного как вселенского людоеда товарища Сталина. Следующий тур — посещение усадьбы Иване Багратион-Мухнарского, винзавода Шато Мухрани, осмотр обновленных виноградников. Нашим туристам предоставляется счастливая возможность попробовать изысканные блюда грузинской кухни и продегустировать уникальные вина. А также туристы смогут принять участие в приготовлении чурчхелы, прозванной грузинским сникерсом. Закатав рукава, можете лепить хинкали, от которых пальчики оближешь. Затем путь держим в г. Тбилиси. Размещение в 2* гостинице «Hotel Tbilisi Central By Mgzavrebi».

День 4

Утром завтрак в гостинице. Ознакомительные туры с историческими достопримечательными местами города Тбилиси и туристического сектора: посещение центрального кафедрального храма Самеба, ознакомительный тур по обновленному парку Рике, стеклянному пешеходному мосту Мира посещение Шардена, Майдана, Метехского замка. Далее заглянем в одно из самых удивительных мест старого города — знаменитые серные бани. Посетим родник, откуда берёт истоки Тбилиси. Возвращение в гостиницу.

День 5

Утром завтрак в гостинице и шоппинг тур у Сухого моста в городе в Тбилиси. Туристам предоставляется возможность по своему желанию приобрести что-либо в память о Грузии, картины, разного рода поделки, ручные работы, изделия. После шоппинг тура поездка в исторический город Мцхета, где посетим монастырь Джвари — памятник, занесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как один из лучших шедевров средневековой грузинской культуры. Еще в начале IV в. на пике горы Святая Нино, принесшая в Иберию христианство, воздвигла деревянный крест над языческим храмом. В Мцхета вас доброжелательно примет кафедральный храм Светицховели. И отправляемся в Кутаиси. Размещение в 2* гостинице BAGRATI 1003.

День 6

Утром завтрак в гостинице. Трансфер в Кутаисский международный аэропорт имени Давида Агмашенебели и отправление. В стоимость оказанных услуг входит: обслуживание транспортом высокой проходимости микроавтобусом, билеты в музей, услуги гидов. Туры проходят при участии опытных гида, и туроператоров, питание рассчитано на базе утреннего завтрака, и застолье винзавода Ахали Шато Мухрани.

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