Еще несколько необычных экскурсий в Кутаиси

  1. Грузия
  2. Экскурсии

Пещера Прометея и каньоны Грузии

Bandzeladze
Bandzeladze – Гид из Кутаиси
Пещера Прометея и каньоны Грузии
Задать вопрос
Пещера Прометея и каньоны Грузии
Пещера Прометея и каньоны Грузии
Я покажу вам главные красоты Грузии: от каньона Окаце, который мы осмотрим с высоты 140 метров, до гротов Мартвили. Вы полюбуетесь водопадами и бирюзовой водой Царской купальни, увидите подземные озера и лес 🌳 сталактитов в пещере Прометея. На протяжении поездки мы поговорим об укладе и традициях грузин и затронем основные вехи истории 📖 Сакартвело.

В ходе экскурсии 🧭 вы увидите:

    Панорамы, захватывающие дух
    Мы отправимся к живописному каньону Окаце: здесь, на высоте 140 метров, оборудовали подвесной мостик для прогулок. Вы насладитесь впечатляющим видом и рассмотрите каньон сверху. В нескольких километрах от Окаце находится водопад Кинчха, где мы сможем полюбоваться мощью воды, обрушивающейся с высоты под сотню метров.
    Гроты Мартвили
    После нас ждет Мартвильский каньон, где обязательно стоит прокатиться на лодке ⚓, чтобы оценить его красоту. Мы отправимся в самую глубь каньона и осмотрим Царскую купальню семьи Дадиани — вода здесь почти прозрачная, но удивительно яркого цвета. Или же полюбуемся красотой каньона с высоты, стоя на деревянном мосту.
    Христианское наследие
    Древний монастырь Чкондиди станет тем культурным памятником, который разбавит нашу видовую экскурсию ⛳. Я расскажу его историю и покажу главные строения комплекса. Величественно возвышающийся на холме, он отлично получается на снимках.
    Инопланетные пейзажи
    Изюминкой нашей программы станет карстовая пещера Прометея — самая большая в стране. Её украшает множество подсвеченных сталактитов и сталагмитов, подземная река и озера дополняют фантастический ландшафт. Вы услышите легенды этой достопримечательности 🏛️ и узнаете, в честь кого установлена скульптура у входа.
    Экскурсия индивидуальная, поэтому я постараюсь учесть все ваши пожелания.
    Трансфер, а также угощение вином 🍷 и чачей входят в стоимость.
    Для посещения пещеры рекомендую взять теплую одежду: температура в гротах около +14 градусов. Пускают в пещеру только в составе групп.
    Что входит
    • трансфер на минивэне
    • вода, вино и чача по желанию
    Что не входит
    • питание
    • лодка на каньоне Мартвили (32 лари 25 копеек с человека, студентам и детям скидки)
    • Окаце каньон (17 лари 25 копеек, скидки детям и студентам)
    • Билеты в пещеру Прометея (23 лари или 35 лари за прогулку на лодке, для детей от 6 до 18 лет — 5 лари 50 копеек при наличии документа)
    • Водопад Кинчха (17 лари 25 копеек).
    Начало и место завершения
    🚩 кутаисский аэропорт или ваша гастиница
    Пещера Прометея и каньоны Грузии
    Пещера Прометея и каньоны Грузии

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Bandzeladze
    Bandzeladze
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мне

    Еще несколько необычных экскурсий в Кутаиси

    Каньоны и водопады — тайные сокровища западной Грузии
    75
    9 часов
    Каньоны и водопады — тайные сокровища западной Грузии
    276 отзывов
    Знакомство с захватывающими дух природными красотами Грузии на автомобильной экскурсии
    Пещера Прометея и каньоны Грузии
    75
    9 часов
    Пещера Прометея и каньоны Грузии
    32 отзыва
    Полюбоваться панорамой Окаце, проплыть по реке в Мартвили и исследовать подземные гроты
    Кутаиси. История и природа Имеретии
    72
    6 часов
    Кутаиси. История и природа Имеретии
    30 отзывов
    От легендарной Колхиды до наших дней: историческое и культурное наследие Кутаиси на авто-экскурсии
    Пещеры Прометея и курорт Цхалтубо
    90
    6 часов
    Пещеры Прометея и курорт Цхалтубо
    24 отзыва
    Знакомство с красотами двух городов и яркое путешествие в завораживающий подземный мир
    Сны об Имеретии
    80
    8 часов
    Сны об Имеретии
    16 отзывов
    Взглянуть на самобытный регион с уровня, где гнездятся грифы и орлы
    Открыть красоту природы западной Грузии
    100
    8 часов
    Открыть красоту природы западной Грузии
    7 отзывов
    Поездка к Цхраджвари – «горе девяти крестов»