Еще несколько необычных экскурсий в Кутаиси

Я покажу вам главные красоты Грузии: от каньона Окаце, который мы осмотрим с высоты 140 метров, до гротов Мартвили. Вы полюбуетесь водопадами и бирюзовой водой Царской купальни, увидите подземные озера и лес 🌳 сталактитов в пещере Прометея. На протяжении поездки мы поговорим об укладе и традициях грузин и затронем основные вехи истории 📖 Сакартвело.

В ходе экскурсии 🧭 вы увидите:

Панорамы, захватывающие дух

Мы отправимся к живописному каньону Окаце: здесь, на высоте 140 метров, оборудовали подвесной мостик для прогулок. Вы насладитесь впечатляющим видом и рассмотрите каньон сверху. В нескольких километрах от Окаце находится водопад Кинчха, где мы сможем полюбоваться мощью воды, обрушивающейся с высоты под сотню метров.

Гроты Мартвили

После нас ждет Мартвильский каньон, где обязательно стоит прокатиться на лодке ⚓, чтобы оценить его красоту. Мы отправимся в самую глубь каньона и осмотрим Царскую купальню семьи Дадиани — вода здесь почти прозрачная, но удивительно яркого цвета. Или же полюбуемся красотой каньона с высоты, стоя на деревянном мосту.

Христианское наследие

Древний монастырь Чкондиди станет тем культурным памятником, который разбавит нашу видовую экскурсию ⛳. Я расскажу его историю и покажу главные строения комплекса. Величественно возвышающийся на холме, он отлично получается на снимках.

Инопланетные пейзажи

Изюминкой нашей программы станет карстовая пещера Прометея — самая большая в стране. Её украшает множество подсвеченных сталактитов и сталагмитов, подземная река и озера дополняют фантастический ландшафт. Вы услышите легенды этой достопримечательности 🏛️ и узнаете, в честь кого установлена скульптура у входа.

Экскурсия индивидуальная, поэтому я постараюсь учесть все ваши пожелания.

Трансфер, а также угощение вином 🍷 и чачей входят в стоимость.

Для посещения пещеры рекомендую взять теплую одежду: температура в гротах около +14 градусов. Пускают в пещеру только в составе групп.