В первый день выезд из аэропорта города Тбилиси в сторону запада Грузии по международной транскавказской магистральной дороге в город Кутаиси. Туристической группе любителей экстремального сплава предоставляется возможность посетить исторический город Мцхета, откуда происходит христианская культура Грузии, находящийся в 25 километрах от Тбилиси, где располагается занесенный в список Юнеско православный мужской монастырь «Джвари» (в переводе «крест») возведенный в IV-VIвв. Монастырь часто посещал и воспевал в прекрасных стихах Михаил Лермонтов. После маленькой экскурсии мы продолжим дорогу в Кутаиси через прекрасный своей природой перевал «Рикоти», расстояние до Кутаиси 200 километров. Размещение в частном украинском гестхаусе «Laskavo Prosimo».
Дистанция трассы сплава по реке Риони 120 километров и разделена на 3, 4, 5, 6 категории сложности элементов и 25–30 километровые секции, на преодоление всей 120 километровой дистанции нужно 7 дней. Сплав можно начать с бальнеологического курорта «Уцери» рачинского района, который находится к северу от города Кутаиси. Курорт расположен на высоте 1042 метра над уровнем моря и знаменит своими превосходными оздоровительными природными источниками. У группы будет шанс насладиться минерально-лечебной водой. Трасса для рафтинга, начинающаяся в «Уцери», приравнивается к 6-ой категории сложности и к ней допускаются только опытные профессионалы-экстремалы.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсионный тур
Для группы 1-20 человек
Стандартное предложение
$80
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер из аэропортов в пункт назначения и обратно на автотранспорте марки Опель, Мерседес Вито и микроавтобус
Размещение в гестхаусе «Laskavo Prosimo» с завтраком
Полная экипировка для рафтинга (6 местная лодка чешского производства «Gumotex», шлем, жилет, весло)
Транспортировка
Услуги опытного инструктора по рафтингу
Что не входит
Авиаперелет
Страховка
Турфирма может предоставить палатки и спальники. В этом случае из стоимости тура будет вычтена сумма за проживание в гестхаусе.
Место начала и завершения
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.