Что вас ожидает:

День 1

Приезд и встреча туристов в аэропорту г. Кутаиси им. Давида Агмашенебели. В аэропорту туристов ожидает микроавтобус на 6 человек. Сервис опытных шоферов, и также участие опытного тур оператора «IRAKLI GET». Отправка в г. Местиа. Останавливаемся в гостинице «Nino Ratiannis», где вас ждёт отличный стол грузинской кухни и 3 номера для пар.

День 2

Завтрак в гостинице «Nino Ratiannis», экскурсии по городу Местия: посещение исторического музея Сванети с опытным гидом; посещение «сванских» башен, которые были построены после 10 века и находятся под защитой всемирной организации «Юнеско»; посещение музея чемпиона мира по альпинизму Миша Хергиани; svanetiabподъем на канатной дороге на гору Зурулди (1800 м. над уровнем моря), где расположена большая смотровая площадка, откуда можно увидеть горы и ледники горы Ушба (4600 м над уровнем моря), Тетнулди (5640 м над уровнем моря), Шхара и Лаила, и европейское кафе, в котором можно продегустировать блюда грузинской кухни. Вечером ждет ужин в гостинице «Nino Ratiani» и прогулка по городу

День 3, 4, 5

Утренний завтрак в гостинице, джип-тур в село Ушгули. По дороге встречаются источники минеральных вод и села, расположенные в уникальных природных условиях. Посетим старые православные церкви IX-XI веков с уникальными фресками. В село Ушгули нас ждут уникальные средневековые башни, исторический музей, где bashnivecherхранятся сокровища старых «сванов» дохристианской эпохи. Также мы подойдём к леднику «Шхара», после посещения которого вам захочется согреться за вкусным обедом. После обеда мы продолжаем путь в направлении г. Батуми.

Поселение в гостинице «RITSA», которая расположена в новом городе Батуми, около бульвара. Три дня отдыха в Батуми с завтраком в гостинице.

День 6

На шестой день трансфер в аэропорт г. Кутаиси, и вылет домой.

Важная информация: