Наше туристическое агентство предлагает экскурсии и отдых в горах Сванетии и на побережье Чёрного...

Наше туристическое агентство предлагает экскурсии и отдых в горах Сванетии и на побережье Чёрного моря в Батуми.
Тур Сванети - Батуми
Тур Сванети - Батуми
Тур Сванети - Батуми
Тур Сванети - Батуми
Тур Сванети - Батуми
Тур Сванети - Батуми

Что вы увидите 🤩

  • Местия
  • Исторический музей Сванети
  • Музей чемпиона мира по альпинизму Миша Хергиани
  • Канатная дорога на гору Зурулди
  • джип-тур в село Ушгули
  • Уникальные средневековые башни
  • Исторический музей
  • Батуми

Что вас ожидает:

    День 1
    Приезд и встреча туристов в аэропорту г. Кутаиси им. Давида Агмашенебели. В аэропорту туристов ожидает микроавтобус на 6 человек. Сервис опытных шоферов, и также участие опытного тур оператора «IRAKLI GET». Отправка в г. Местиа. Останавливаемся в гостинице «Nino Ratiannis», где вас ждёт отличный стол грузинской кухни и 3 номера для пар.
    День 2
    Завтрак в гостинице «Nino Ratiannis», экскурсии по городу Местия: посещение исторического музея Сванети с опытным гидом; посещение «сванских» башен, которые были построены после 10 века и находятся под защитой всемирной организации «Юнеско»; посещение музея чемпиона мира по альпинизму Миша Хергиани; svanetiabподъем на канатной дороге на гору Зурулди (1800 м. над уровнем моря), где расположена большая смотровая площадка, откуда можно увидеть горы и ледники горы Ушба (4600 м над уровнем моря), Тетнулди (5640 м над уровнем моря), Шхара и Лаила, и европейское кафе, в котором можно продегустировать блюда грузинской кухни. Вечером ждет ужин в гостинице «Nino Ratiani» и прогулка по городу
    День 3, 4, 5
    Утренний завтрак в гостинице, джип-тур в село Ушгули. По дороге встречаются источники минеральных вод и села, расположенные в уникальных природных условиях. Посетим старые православные церкви IX-XI веков с уникальными фресками. В село Ушгули нас ждут уникальные средневековые башни, исторический музей, где bashnivecherхранятся сокровища старых «сванов» дохристианской эпохи. Также мы подойдём к леднику «Шхара», после посещения которого вам захочется согреться за вкусным обедом. После обеда мы продолжаем путь в направлении г. Батуми.
    Поселение в гостинице «RITSA», которая расположена в новом городе Батуми, около бульвара. Три дня отдыха в Батуми с завтраком в гостинице.
    День 6
    На шестой день трансфер в аэропорт г. Кутаиси, и вылет домой.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Цены на экскурсионный тур

    Для группы 1-6 человек
    Стандартное предложение
    $380

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • обслуживание комфортабельным автобусом на протяжении всей программы
    • услуги гида и туроператора.
    Что не входит
    • обеды и ужины
    • стоимость авиабилетов
    Место начала и завершения
    По согласованию с туристом
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 6 дней
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Начало экскурсии обговаривается с вами

    Travel I.
    Travel I.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кутаиси

    🎩Индивидуальные🏆Активный отдых🏡Выездные🧳Туры

    Еще несколько похожих предложений в Кутаиси

    Кутаиси. История и природа Имеретии
    Индивидуальная экскурсия
    4.8
    31
    72
    за 1-7 чел.
    Кутаиси. История и природа Имеретии
    От легендарной Колхиды до наших дней: историческое и культурное наследие Кутаиси на авто-экскурсии
    Обзорная экскурсия по Кутаиси и окрестностям
    Индивидуальная экскурсия
    4.7
    6
    65
    за 1-20 чел.
    Обзорная экскурсия по Кутаиси и окрестностям
    Национальный колорит и атмосфера средневековья на прогулке по главным памятникам и святыням города
    Бюджетный тур по Имеретии
    Индивидуальный тур
    4.2
    5
    110
    за 1-7 чел.
    Бюджетный тур по Имеретии
    Знакомство с самым популярным регионом западной части Грузии
    Край диких водопадов, пещера Прометея и гора Хвамли
    Индивидуальная экскурсия
    10ч
    145
    за 1-10 чел.
    Край диких водопадов, пещера Прометея и гора Хвамли
    Путешествие к труднодоступным и мистическим природным уголкам в окрестностях Кутаиси
    Летняя экскурсия на озеро Шаори и в неизведанные уголки Рачи
    Индивидуальная экскурсия
    5
    2
    150
    за 1-5 чел.
    Летняя экскурсия на озеро Шаори и в неизведанные уголки Рачи
    Автомобильно-походное путешествие по природным и историческим красотам Западной Грузии
    Открыть красоту природы западной Грузии
    Индивидуальная экскурсия
    4.9
    10
    120
    за 1-6 чел.
    Открыть красоту природы западной Грузии
    Поездка к Цхраджвари – «горе девяти крестов»
    Покинутые села западной Грузии
    Индивидуальная экскурсия
    5
    4
    140
    за 1-5 чел.
    Покинутые села западной Грузии
    Необычное путешествие в горы за целебными травами и потрясающим грузинским колоритом
    Кутаиси сквозь века
    Индивидуальная экскурсия
    5
    16
    20
    за 1-10 чел.
    Кутаиси сквозь века
    Главные достопримечательности, живописные улицы и пряные ароматы на душевной обзорной экскурсии
    Конная прогулка к водопаду Ониоре
    Индивидуальная экскурсия
    4.8
    4
    120
    за 1-6 чел.
    Конная прогулка к водопаду Ониоре
    Насладиться горными пейзажами и местными историями в прекрасной компании
    В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
    Индивидуальная экскурсия
    4.8
    5
    10ч
    145
    за 1-5 чел.
    В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
    Рассказы о быте грузинских крестьян, дегустация и виды, от которых захватывает дух
    Путешествие по живописной Имеретии
    Индивидуальная экскурсия
    4.9
    9
    69
    63
    за 1-6 чел.
    Путешествие по живописной Имеретии
    Кутаиси и окрестности на насыщенной обзорной авто-пешеходной экскурсии
    Каньоны и водопады — тайные сокровища западной Грузии
    Индивидуальная экскурсия
    4.9
    313
    80
    72
    за 1-6 чел.
    Каньоны и водопады — тайные сокровища западной Грузии
    Знакомство с захватывающими дух природными красотами Грузии на автомобильной экскурсии

    Travel I. проводит ещё 12 экскурсий

    Винный тур и мастер-класс по приготовлению хинкали
    Индивидуальный тур
    $28.4
    за 1 чел.
    Винный тур и мастер-класс по приготовлению хинкали
    Винно-гастрономический тур
    По договоренности
    Винно-гастрономический тур в Грузии
    Индивидуальный тур
    $50
    за 1 чел.
    Винно-гастрономический тур в Грузии
    Незабываемый винно-гастрономический тур в Грузии: в Кутаиси и его окрестностях
    По договоренности
    Гастрономический тур: Дистилляция чачи и дегустация хинкали
    Индивидуальный тур
    $95
    за 1 чел.
    Гастрономический тур: Дистилляция чачи и дегустация хинкали
    Вкусный гастрономический тур из Кутаиси по его окрестностям
    По договоренности
    Гастрономический тур: Пивоварение и дегустация хинкали
    Индивидуальный тур
    $95
    за 1 чел.
    Гастрономический тур: Пивоварение и дегустация хинкали
    Пивной гастрономический тур из Кутаиси по его окрестностям
    По договоренности
    Винный тур в Кутаиси. Дегустация грузинских вин
    Индивидуальный тур
    $27.5
    за 1 чел.
    Винный тур в Кутаиси. Дегустация грузинских вин
    Винный тур в Кутаиси и его окрестностях
    По договоренности
    Винный тур в Кутаиси и кулинарный мастер-класс. Готовим пхали и хачапури
    Индивидуальный тур
    $35
    за 1 чел.
    Винный тур в Кутаиси и кулинарный мастер-класс. Готовим пхали и хачапури
    Винный тур с дегустацией чудных грузинских брендовых вин с кулинарным мастер-классом, где вы...
    По договоренности
    Кутаиси и его окрестности - однодневный групповой тур
    Индивидуальный тур
    5
    1
    $80
    за 1-6 чел.
    Кутаиси и его окрестности - однодневный групповой тур
    Предлагаем вашему вниманию однодневный тур для иностранных туристов, с Центральной площади города...
    Ежедневно в 09:30
    Автобусный тур по городу Кутаиси и его окрестностям
    Индивидуальный тур
    $144.5
    за 1 чел.
    Автобусный тур по городу Кутаиси и его окрестностям
    Познавательный автобусный двухдневный тур по Кутаиси и его окрестностям
    По договоренности
    Групповой тур из Кутаиси по Грузии
    Индивидуальный тур
    7д 12ч
    $505.8
    за 1-40 чел.
    Групповой тур из Кутаиси по Грузии
    Вы на восемь дней отправитесь по самым популярным местам Грузии из Кутаиси, включая посещение...
    По договоренности
    Винный тур Chateau Mukhrani - автобусный однодневный
    Индивидуальный тур
    $50
    за 1 чел.
    Винный тур Chateau Mukhrani - автобусный однодневный
    Шато Мухрани располагается в 25 минутах езды от Тбилиси
    По договоренности
    Знакомство с Грузией за 7 дней
    Индивидуальный тур
    $453.05
    за 1 чел.
    Знакомство с Грузией за 7 дней
    Недельный тур по Грузии
    По договоренности
    Рафтинг в Кутаиси
    Индивидуальный тур
    $80
    за 1 чел.
    Рафтинг в Кутаиси
    Рафтинг тур в Кутаиси - новички и любители допускаются к трассе первой категории сложности
    По договоренности
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Кутаиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Кутаиси
    🇬🇪