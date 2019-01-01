Винный тур в Кутаиси и кулинарный мастер-класс. Готовим пхали и хачапури

Винный тур с дегустацией чудных грузинских брендовых вин с кулинарным мастер-классом, где вы...

Винный тур с дегустацией чудных грузинских брендовых вин с кулинарным мастер-классом, где вы научитесь сочетать разные специи и орехи с растительной основой пхали, готовить тесто для разных видов хачапури, правильно подавать и, что не мало важно правильно есть это блюдо.
Винный тур в Кутаиси и кулинарный мастер-класс. Готовим пхали и хачапури
Винный тур в Кутаиси и кулинарный мастер-класс. Готовим пхали и хачапури
Винный тур в Кутаиси и кулинарный мастер-класс. Готовим пхали и хачапури
Винный тур в Кутаиси и кулинарный мастер-класс. Готовим пхали и хачапури
Винный тур в Кутаиси и кулинарный мастер-класс. Готовим пхали и хачапури
Винный тур в Кутаиси и кулинарный мастер-класс. Готовим пхали и хачапури

Что вы увидите 🤩

  • город-курорт Цхалтубо
  • дегустация грузинского вина, пхали и хачапури
  • дом-музей Отиа Иоселиани

Что вас ожидает:

  • Начнется наш Винный тур из небольшого путешествия из Кутаиси. На комфортном транспорте нашего туристического агентства мы отправимся из Кутаиси в живописный уголок Грузии, который знают и помнят во всем мире, а именно, город-курорт Цхалтубо (его часто называют грузинским Баден-Баденом) и его окрестности, и посетим Двор всемирно известного писателя и киносценариста Отиа Иоселиани, где находится его исторический Дом-Музей. В погребе Дома-Музея созревает 5 видов вина. Здесь производят пиво и чачу, проводят различные мастер-классы. Здесь вам расскажут о жизни и творчестве великого мастера слова и пера, об истории поместья и истории создания вин.
Пхали — одно из самых популярнейших блюд грузинской кухни
Это блюдо очень полезно и в нем используется принцип вариативности. Растительная основа (шпинат, свекла, капуста всех видов) объединяется с яркими на вкус орехами и дополняется специями и приправами. Кстати, пхали лучше всего есть с мчади кукурузными лепешками. Если вы решили изучить базовые принципы приготовления пхали и расширить свои горизонты в познании грузинской кухни, то вам обязательно понравится наш мастер-класс.
Знаменитая грузинская лепешка с начинкой
В мире, наверное, можно по пальцам пересчитать людей, которые бы не слышали названия этого грузинского национального мучного изделия. В 2019 году хачапури присвоен статус нематериального памятника культурного наследия Грузии. Начинка для хачапури может быть разнообразной, но основная — конечно сыр. Нужно отметить, что в каждом уголке Грузии свой рецепт приготовления хачапури, и каждый рецепт неповторим. В Аджарии — аджарский хачапури, в Менгрелии — менгрельский, в Имеретии — имеретинский. Кто хотя бы раз попробовал Хачапури, никогда не забудет его вкус.
Вкусное напоследок
После того, как вы приготовите пхали и хачапури, начнется самое вкусное — дегустация. Вам предложат попробовать чудесные грузинские брендовые вина «Цицка-Цолакаури», «Чхавери», «Оцханурский Саперави», каждое из которых имеет незабываемый аромат, неповторимый вкус и многовековую историю. Эти вина производят в Этнографическом погребе (Марани) поместья писателя.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-10 человекДля группы 1-5 человек
При группе из 10 человек
$35
При группе из 5 человек
$50

Ответы на вопросы

Что входит
  • обслуживание комфортабельным автобусом турагентства
  • обслуживание опытного гида
Что не входит
  • личные расходы (сувениры и пр. )
Место начала и завершения
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Travel I.
Travel I.
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