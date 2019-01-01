Что вас ожидает:

Начнется наш Винный тур из небольшого путешествия из Кутаиси. На комфортном транспорте нашего туристического агентства мы отправимся из Кутаиси в живописный уголок Грузии, который знают и помнят во всем мире, а именно, город-курорт Цхалтубо (его часто называют грузинским Баден-Баденом) и его окрестности, и посетим Двор всемирно известного писателя и киносценариста Отиа Иоселиани, где находится его исторический Дом-Музей. В погребе Дома-Музея созревает 5 видов вина. Здесь производят пиво и чачу, проводят различные мастер-классы. Здесь вам расскажут о жизни и творчестве великого мастера слова и пера, об истории поместья и истории создания вин.

Пхали — одно из самых популярнейших блюд грузинской кухни

Это блюдо очень полезно и в нем используется принцип вариативности. Растительная основа (шпинат, свекла, капуста всех видов) объединяется с яркими на вкус орехами и дополняется специями и приправами. Кстати, пхали лучше всего есть с мчади кукурузными лепешками. Если вы решили изучить базовые принципы приготовления пхали и расширить свои горизонты в познании грузинской кухни, то вам обязательно понравится наш мастер-класс.

Знаменитая грузинская лепешка с начинкой

В мире, наверное, можно по пальцам пересчитать людей, которые бы не слышали названия этого грузинского национального мучного изделия. В 2019 году хачапури присвоен статус нематериального памятника культурного наследия Грузии. Начинка для хачапури может быть разнообразной, но основная — конечно сыр. Нужно отметить, что в каждом уголке Грузии свой рецепт приготовления хачапури, и каждый рецепт неповторим. В Аджарии — аджарский хачапури, в Менгрелии — менгрельский, в Имеретии — имеретинский. Кто хотя бы раз попробовал Хачапури, никогда не забудет его вкус.

Вкусное напоследок

После того, как вы приготовите пхали и хачапури, начнется самое вкусное — дегустация. Вам предложат попробовать чудесные грузинские брендовые вина «Цицка-Цолакаури», «Чхавери», «Оцханурский Саперави», каждое из которых имеет незабываемый аромат, неповторимый вкус и многовековую историю. Эти вина производят в Этнографическом погребе (Марани) поместья писателя.

Важная информация: