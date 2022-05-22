Загадки западной Грузии: Кацхи и Читатура

Однодневная экскурсия по скрытым от человеческих глаз уголкам Имерети, у вас будет возможность посетить уникальное место

Однодневная экскурсия по скрытым от человеческих глаз уголкам Имерети, у вас будет возможность посетить уникальное место — столп Кацхи и застывший во времени, как будто сохранившийся только в черно-белых фотографиях, город Чиатура.
Загадки западной Грузии: Кацхи и Читатура
Загадки западной Грузии: Кацхи и Читатура
Загадки западной Грузии: Кацхи и Читатура
Загадки западной Грузии: Кацхи и Читатура
Загадки западной Грузии: Кацхи и Читатура
Загадки западной Грузии: Кацхи и Читатура

Что вас ожидает 🤩

  • Город Читатура
  • Столп Кацхи

Что вас ожидает:

Городок, «сошедший» с чёрно-белых фотографий

Чиатуру называют городом-призраком, ведь раньше здесь кипела жизнь, основанная на разработке марганцевых запасов, которые обнаружили здесь ещё в XIX веке. Сейчас производство стоит, и жизнь в городе течет своим медленным чередом, нет уже былой активности. Зато осталось 15 линий канатных дорог, которые используют в качестве общественного транспорта. Чиатура рекордсмен в этом смысле, здесь больше всего в мире канатных дорог, сосредоточенных в одном городе.
На самом деле Чиатура очень красивый городок, «сошедший» с черно-белых фотографий, настоящий образец советского монументализма. Он расположился в глубоком ущелье реки Квирилы, среди красивых высоких скал. Канатки работают и сейчас, и на них можно покататься и насладиться прекрасными видами города. Гуляя по Чиатуре вы заметите, что его отдаленность и заброшенность обладают особым очарованием, от которого становится легко и светло на душе. А местные жители, пожалуй, самые добрые, гостеприимные и веселые люди на свете.
Нерукотворное чудо, возвышающаяся над холмами Имерети
Столп Кацхи — неприступная узкая скала высотой 40 метров с небольшой плоской площадкой на вершине. Это место стало домом для одного единственного монаха, здесь он совершает свой «подвиг» непрерывное чтение молитвы. Место очень сильное по энергетике, отдаленно напоминает греческие Метеоры. В отличие от Метеор, Кацхийский столп стоит один как перст среди гор, покрытых лиственными лесами.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой фотоаппарат, воду, солнцезащитные очки.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание профессиональным русскоговорящим гидом
  • Транспортное обслуживание
  • Вода для каждого участника тура 0.5
Что не входит
  • Обед, согласно меню (по желанию)
  • Билеты на канатную дорога Чиатуру около 5-10$
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00-09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой фотоаппарат
  • Воду
  • Солнцезащитные очки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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