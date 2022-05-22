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Городок, «сошедший» с чёрно-белых фотографий

Чиатуру называют городом-призраком, ведь раньше здесь кипела жизнь, основанная на разработке марганцевых запасов, которые обнаружили здесь ещё в XIX веке. Сейчас производство стоит, и жизнь в городе течет своим медленным чередом, нет уже былой активности. Зато осталось 15 линий канатных дорог, которые используют в качестве общественного транспорта. Чиатура рекордсмен в этом смысле, здесь больше всего в мире канатных дорог, сосредоточенных в одном городе.

На самом деле Чиатура очень красивый городок, «сошедший» с черно-белых фотографий, настоящий образец советского монументализма. Он расположился в глубоком ущелье реки Квирилы, среди красивых высоких скал. Канатки работают и сейчас, и на них можно покататься и насладиться прекрасными видами города. Гуляя по Чиатуре вы заметите, что его отдаленность и заброшенность обладают особым очарованием, от которого становится легко и светло на душе. А местные жители, пожалуй, самые добрые, гостеприимные и веселые люди на свете.

Нерукотворное чудо, возвышающаяся над холмами Имерети

Столп Кацхи — неприступная узкая скала высотой 40 метров с небольшой плоской площадкой на вершине. Это место стало домом для одного единственного монаха, здесь он совершает свой «подвиг» непрерывное чтение молитвы. Место очень сильное по энергетике, отдаленно напоминает греческие Метеоры. В отличие от Метеор, Кацхийский столп стоит один как перст среди гор, покрытых лиственными лесами.

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