Встреча в Кутаисском международном аэропорту. Выезд в Батуми. Размещение в гостинице. Обзорные экскурсии по городу Батуми. Ночлег в гостинице.
День 2.
Завтрак в гостинице. Оправляемся в сторну Кутаиси. По дороге, в курорте Цхалтубо, посетим пещеру Прометея, туристический маршрут — 1400 м. Нашим туристам предоставляется возможность совершить прогулку на лодке по реке внутри пещеры. Продолжим путь к городуpeschera Кутаиси. Здесь экскурсия в Гелатский монастырь — выдающийся памятник грузинского зодчества, основанный царем Давидом Агмашенебели в начале XII в. и находящийся под охраной ЮНЕСКО как объект культурного и исторического мирового наследия. Здесь находится могила Давида Агмашенебели, она названа второй израильской Святой землей. Следующий тур — монастырь Моцамета (XI в. Земля Мучеников). Затем посещение находящегося поблизости административного офиса полиции, построенного из стекла, и ознакомление с тем как прозрачно и профессионально работает грузинская полиция. Вазвращение в Кутаиси и размещение в частном украинском гестхаусе «Laskavo Prosimo». Вечером — вас ожидает прогулка пешком по городу Кутаиси, оставляющая неизгладимые впечатления. В центре города радует глаз своей цветовой гаммой колхский фонтан. Ужин и ночлег в гестхаусе «Laskavo Prosimo».
День 3.
Затрак в гестхаусе. Отправляемся в сторону Казбеги, где состоится сплав по реке Арагви (рафтинг). Затем свободное время и пешеходные туры в ущелье. Ночлег в гостинице.
День 4.
Утром завтрак в гостинице. Поездка в исторический город Мцхета, где посетим монастырь Джвари — памятник, занесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как один из лучших шедевров средневековой грузинской культуры. Еще в начале IV в. на пике горы Святая Нино, принесшая в Иберию христианство, воздвигла деревянный крест над языческим храмом. В Мцхета вас доброжелательно примет кафедральный храм Светицховели. Затем отправляемся в столицу Грузии Тбилиси. Размещение в гостинице. Ночлег.
День 5.
Утром завтрак в гостинице. Ознакомительные туры с историческими достопримечательными местами города Тбилиси и туристического сектора: посещение центрального кафедрального храма Троица, ознакомительный тур по обновленному парку Рике, стеклянному пешеходному мосту Мира, посещение Шардена, Майдана, Метехского замка. Далее заглянем в одно из самых удивительных мест старого города — знаменитые серные бани. Посетим родник, откуда берёт истоки Тбилиси. Следующий тур — посещение усадьбы Иване Багратион-Мухнарского, винзавода Шато Мухрани, осмотр обновленных виноградников. Нашим туристам предоставляется счастливая возможность попробовать изысканные блюда грузинской кухни и продегустировать уникальные вина «Шато Мухрани». Возвращение в столицу Тбилиси и ночлег в гостинице.
День 6.
Завтрак в гостинице и отправляемся в сторону Кахети, где посетим женский монастырь Бодбе, построенный в signahiIV-VII вв., где покоится св. Нино, распространительница православия в Грузии. Затем мы отправимся ознакамливаться с восстановленной инфраструктурой «города любви», Сигнаги, где будет экскурсия в музей Нико Пиросмани. Также мы посетим древнейшую защитную стену «города любви», откуда открывается панорама Алазанской долины и которая, по величине диаметра, занимает первое место в Европе и второе в мире после Великой Китайской стены. Возвращение в город Кутаиси, размещение и ужин в гестхаусе «Laskavo Prosimo».
День 7.
Завтрак в гестхаусе и трансфер в аэропорт г. Кутаиси имени Царя Давида Агмашенебели, вылет домой.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсионный тур
Для группы 1-40 человек
Стандартное предложение
$453.05
Ответы на вопросы
Что входит
Обслуживание транспортом
Два микроавтобуса высокой проходимости на 40 человек
Услуги гидов
Билеты в музей
Что не входит
Авиаперелет
Страховка
Место начала и завершения
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.