Знакомство с Грузией за 7 дней

Недельный тур по Грузии

Недельный тур по Грузии.

Вы посетите культурные объекты таких мест как Кутаиси, Батуми, Казбеги, Мцхета, Тбилиси, Кахети, кроме этого вас ждёт сплав по реке Арагви (рафтинг).
Знакомство с Грузией за 7 дней
Знакомство с Грузией за 7 дней
Знакомство с Грузией за 7 дней
Знакомство с Грузией за 7 дней
Знакомство с Грузией за 7 дней
Знакомство с Грузией за 7 дней

Что вы увидите 🤩

  • Обзорные экскурсии по городу Батуми
  • Кутаиси
  • курорт Цхалтубо
  • пещера Прометея
  • Гелатский монастырь
  • монастырь Моцамета
  • сплав по реке Арагви (рафтинг)
  • монастырь Джвари
  • Центральный кафедральный храм Троица
  • Знаменитые серные бани
  • Посещение усадьбы Иване Багратион-Мухнарского
  • Винзавод Шато Мухрани
  • Женский монастырь Бодбе
  • Музей Нико Пиросмани

Что вас ожидает:

  • День 1.
  • Встреча в Кутаисском международном аэропорту. Выезд в Батуми. Размещение в гостинице. Обзорные экскурсии по городу Батуми. Ночлег в гостинице.
  • День 2.
  • Завтрак в гостинице. Оправляемся в сторну Кутаиси. По дороге, в курорте Цхалтубо, посетим пещеру Прометея, туристический маршрут — 1400 м. Нашим туристам предоставляется возможность совершить прогулку на лодке по реке внутри пещеры. Продолжим путь к городуpeschera Кутаиси. Здесь экскурсия в Гелатский монастырь — выдающийся памятник грузинского зодчества, основанный царем Давидом Агмашенебели в начале XII в. и находящийся под охраной ЮНЕСКО как объект культурного и исторического мирового наследия. Здесь находится могила Давида Агмашенебели, она названа второй израильской Святой землей. Следующий тур — монастырь Моцамета (XI в. Земля Мучеников). Затем посещение находящегося поблизости административного офиса полиции, построенного из стекла, и ознакомление с тем как прозрачно и профессионально работает грузинская полиция. Вазвращение в Кутаиси и размещение в частном украинском гестхаусе «Laskavo Prosimo». Вечером — вас ожидает прогулка пешком по городу Кутаиси, оставляющая неизгладимые впечатления. В центре города радует глаз своей цветовой гаммой колхский фонтан. Ужин и ночлег в гестхаусе «Laskavo Prosimo».
  • День 3.
  • Затрак в гестхаусе. Отправляемся в сторону Казбеги, где состоится сплав по реке Арагви (рафтинг). Затем свободное время и пешеходные туры в ущелье. Ночлег в гостинице.
  • День 4.
  • Утром завтрак в гостинице. Поездка в исторический город Мцхета, где посетим монастырь Джвари — памятник, занесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как один из лучших шедевров средневековой грузинской культуры. Еще в начале IV в. на пике горы Святая Нино, принесшая в Иберию христианство, воздвигла деревянный крест над языческим храмом. В Мцхета вас доброжелательно примет кафедральный храм Светицховели. Затем отправляемся в столицу Грузии Тбилиси. Размещение в гостинице. Ночлег.
  • День 5.
  • Утром завтрак в гостинице. Ознакомительные туры с историческими достопримечательными местами города Тбилиси и туристического сектора: посещение центрального кафедрального храма Троица, ознакомительный тур по обновленному парку Рике, стеклянному пешеходному мосту Мира, посещение Шардена, Майдана, Метехского замка. Далее заглянем в одно из самых удивительных мест старого города — знаменитые серные бани. Посетим родник, откуда берёт истоки Тбилиси. Следующий тур — посещение усадьбы Иване Багратион-Мухнарского, винзавода Шато Мухрани, осмотр обновленных виноградников. Нашим туристам предоставляется счастливая возможность попробовать изысканные блюда грузинской кухни и продегустировать уникальные вина «Шато Мухрани». Возвращение в столицу Тбилиси и ночлег в гостинице.
  • День 6.
  • Завтрак в гостинице и отправляемся в сторону Кахети, где посетим женский монастырь Бодбе, построенный в signahiIV-VII вв., где покоится св. Нино, распространительница православия в Грузии. Затем мы отправимся ознакамливаться с восстановленной инфраструктурой «города любви», Сигнаги, где будет экскурсия в музей Нико Пиросмани. Также мы посетим древнейшую защитную стену «города любви», откуда открывается панорама Алазанской долины и которая, по величине диаметра, занимает первое место в Европе и второе в мире после Великой Китайской стены. Возвращение в город Кутаиси, размещение и ужин в гестхаусе «Laskavo Prosimo».
  • День 7.
  • Завтрак в гестхаусе и трансфер в аэропорт г. Кутаиси имени Царя Давида Агмашенебели, вылет домой.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-40 человек
Стандартное предложение
$453.05

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обслуживание транспортом
  • Два микроавтобуса высокой проходимости на 40 человек
  • Услуги гидов
  • Билеты в музей
Что не входит
  • Авиаперелет
  • Страховка
Место начала и завершения
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Travel I.
Travel I.
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