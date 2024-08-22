3 дня
Из Кутаиси в сказочную Сванетию: путешествие к горам и башням
Вас ждет незабываемое путешествие по Сванетии, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории. Готовы к приключениям?
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
22 авг в 09:00
23 авг в 09:00
от $440 за всё до 2 чел.
2 дня
Природа Грузии через призму уникального сорта вина Усахелаури
Погрузитесь в природные красоты Грузии и насладитесь гастрономическими изысками. Двухдневный тур по Кутаиси с посещением пещер, водопадов и винодельни
Начало: Ваш адрес проживания в Тбилиси
Расписание: май-октябрь
11 авг в 21:00
12 авг в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
2 дня
Сванетия - край тысячи башен
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом в 09:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от $250 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Популярные экскурсии»
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