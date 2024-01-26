4 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Путешествие в прошлое: уникальная экскурсия по Мцхета
Окунитесь в историю древнего Мцхета, где каждый камень рассказывает свою легенду. Откройте для себя мир древних святынь и легенд
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €200 за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Грузии с экскурсией по Мцхете и Боржоми. Уникальные места и вкуснейшие хинкали ждут вас
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
€193 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Неизведанная Мцхета: монастыри, развалины и душа Грузии
Приглашаем в путешествие по святым и таинственным местам Мцхеты, где каждый камень хранит истории веков
Начало: Тбилиси
Сегодня в 09:00
12 авг в 09:00
€155 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- DDavid26 января 2024Highly recommended. The guide had very good knowledge of the history of the objects we saw on the route. He
- ККсения6 января 2019Александр - отличный гид. С юмором мы узнали о грузинских традициях и очень информативно посетили Мцхету и Боржоми. Александр - пунктуальный и очень открытый в общении человек, 10 часов с ним пролетели очень быстро.
- ММарина11 ноября 2018Леван-интеллигентный,спокойный молодой человек. Не смотря на то,что рассказчик он не очень,экскурсия все равно удалась. Немного не повезло с погодой,однако Леван
- ЛЛариса5 ноября 2018Были с супругом на экскурсии с Александром. Понравилась пунктуальность, грамотная речь и безопасная езда гида. Очень интересен рассказ о традициях,
- ИИрина22 октября 2018Хотели сказать большое спасибо Александру!!!!! Экскурсия очень понравилась, маршрут был хорошо спланирован, по дороге мы останавливались в семейном грузинском кафе, где нам удалось отведать настоящей грузинкой кухни! Рассказ Александра был очень интересным, а увиденные пейзажи очень красивые.
Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Что ещё посмотреть»
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