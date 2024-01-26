Что ещё посмотреть – экскурсии в Мцхете

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Мцхете, цены от €155. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Путешествие в прошлое
На машине
14 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Путешествие в прошлое: уникальная экскурсия по Мцхета
Окунитесь в историю древнего Мцхета, где каждый камень рассказывает свою легенду. Откройте для себя мир древних святынь и легенд
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 200 за всё до 3 чел.
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
На машине
3 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Грузии с экскурсией по Мцхете и Боржоми. Уникальные места и вкуснейшие хинкали ждут вас
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
193 за всё до 4 чел.
Неизведанная Мцхета
На машине
2 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Неизведанная Мцхета: монастыри, развалины и душа Грузии
Приглашаем в путешествие по святым и таинственным местам Мцхеты, где каждый камень хранит истории веков
Начало: Тбилиси
Сегодня в 09:00
12 авг в 09:00
155 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • D
    David
    26 января 2024
    Неизведанная Мцхета
    Highly recommended. The guide had very good knowledge of the history of the objects we saw on the route. He
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    was flexible and the attractions were empty except for us. For those who are interested in seeing important but overlooked historical and cultural attractions. Our party was quite satisfied.

  • К
    Ксения
    6 января 2019
    Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
    Александр - отличный гид. С юмором мы узнали о грузинских традициях и очень информативно посетили Мцхету и Боржоми. Александр - пунктуальный и очень открытый в общении человек, 10 часов с ним пролетели очень быстро.
  • М
    Марина
    11 ноября 2018
    Неизведанная Мцхета
    Леван-интеллигентный,спокойный молодой человек. Не смотря на то,что рассказчик он не очень,экскурсия все равно удалась. Немного не повезло с погодой,однако Леван
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    показал нам красоту и величественность старинных храмов и монастырей,которые находятся буквально в облаках и добраться в те места самим просто невозможно. Шикарные виды старой Мцхеты,конечно,впечатляют,прекрасные виды для фото. Завез перекусить в спокойное местечко с хорошей грузинской кухней,за обедом приятно общался с нами. В целом экскурсию порекомендую как обзорную,не слишком загруженную информацией,однако от этого не менее интересной. Спасибо.

  • Л
    Лариса
    5 ноября 2018
    Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
    Были с супругом на экскурсии с Александром. Понравилась пунктуальность, грамотная речь и безопасная езда гида. Очень интересен рассказ о традициях,
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    укладе жизни и и его взгляд на современную Грузию как человека, побывавшего в другой стране и имеющего определенный жизненный опыт. Отдельное спасибо за придорожную кафешку по пути из Боржоми, так вкусно не было даже в пафосных ресторанах Тбилиси.

  • И
    Ирина
    22 октября 2018
    Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
    Хотели сказать большое спасибо Александру!!!!! Экскурсия очень понравилась, маршрут был хорошо спланирован, по дороге мы останавливались в семейном грузинском кафе, где нам удалось отведать настоящей грузинкой кухни! Рассказ Александра был очень интересным, а увиденные пейзажи очень красивые.

Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Что ещё посмотреть»

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Какие места ещё посмотреть в Мцхете
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Уплисцихе
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Мцхете в августе 2024
Сейчас в Мцхете в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 155 до 200. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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