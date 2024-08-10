скидка
20%
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Мцхете
Погрузитесь в удивительный мир грузинской истории, посетив древние храмы и монастыри Мцхеты и античный город Уплисцихе
9 сен в 09:00
23 сен в 09:00
250€200 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
Вас ждет путешествие по святым местам Мцхеты, таинственному Уплисцихе и зеленому Боржоми. Погрузитесь в историю и природу Грузии
Начало: Тбилиси
18 сен в 09:00
20 сен в 09:00
€188 за всё до 5 чел.
скидка
10%
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия в Мцхете
Исследуйте Мцхету, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия раскроет вам секреты древней Грузии
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
1 окт в 08:30
3 окт в 08:30
от 114€103 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна10 августа 2024Добрый день! Зураб прекрасно рассказывает об истории своей страны, увлектельно и познавательно.
- ААнна23 июля 2024Высокопрофессиональная экскурсия, никаких общих слов (широко распространенных в среде экскурсоводов), все четко, содержательно. Информация и места были подобраны идеально с учетом наших индивидуальных пожеланий. Рекомендуем этого специалиста.
- ААнна22 июня 2024Мечта всех туристов - оказаться в стране с местным, который влюблен в свою страну, умеет о ней красиво рассказать, да и сам является интересным человеком, ярким, достойным представителем своей страны. Вот нам так повезло с Давидом. Будем помнить.
- ННина21 июня 2024Невероятная по своему наполнению экскурсия! Зураб - прекрасный рассказчик, который абсолютно точно влюблён в своё дело и влюбляет в него
- ЯЯн15 июня 2024На протяжении всех 12 часов экскурсии Леван находил, что рассказать. Обращал внимание на каждую деталь и давал исторические справки ко всему увиденному. Мы даже смогли изменить маршрут под себя и поехали смотреть Казбеги. Крайне рекомендуем Левана.
- ЕЕлена25 апреля 2024Не могу не поделиться своими впечатлениями от экскурсии! Прекрасно продуманная программа, комфортное пребывание, профессионально, очень доступно предоставлена информация. Приятное «послевкусие» от увиденного и услышанного! Спасибо Давиду!
- ИИрина24 апреля 2024Спасибо сердечное Левану! Много информации получили. Экскурсия объемная, интересная. Все было очень интеллигентно. Однозначно рекомендую!
- ММирца8 апреля 2024Спасибо Давиду, все было супер! Давид очень инетересно все рассказывает с большой любовью к своей стране. Поездка прошла довольно легко и очень насыщенно, нам всем очень понравилось!
- ВВиктория7 ноября 2023Прекрасная экскурсия, очень интересный рассказ, много познавательной информации. Удобный трансфер.
Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «На Рождество»
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