На Рождество – экскурсии в Мцхете

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Мцхете, цены от €103, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
На машине
скидка
20%
16 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Мцхете
Погрузитесь в удивительный мир грузинской истории, посетив древние храмы и монастыри Мцхеты и античный город Уплисцихе
9 сен в 09:00
23 сен в 09:00
250200 за всё до 4 чел.
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
На машине
22 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
Вас ждет путешествие по святым местам Мцхеты, таинственному Уплисцихе и зеленому Боржоми. Погрузитесь в историю и природу Грузии
Начало: Тбилиси
18 сен в 09:00
20 сен в 09:00
188 за всё до 5 чел.
Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии
На машине
скидка
10%
45 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия в Мцхете
Исследуйте Мцхету, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия раскроет вам секреты древней Грузии
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
1 окт в 08:30
3 окт в 08:30
от 114103 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жанна
    10 августа 2024
    Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии
    Добрый день! Зураб прекрасно рассказывает об истории своей страны, увлектельно и познавательно.
  • А
    Анна
    23 июля 2024
    Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии
    Высокопрофессиональная экскурсия, никаких общих слов (широко распространенных в среде экскурсоводов), все четко, содержательно. Информация и места были подобраны идеально с учетом наших индивидуальных пожеланий. Рекомендуем этого специалиста.
    Высокопрофессиональная экскурсия, никаких общих слов (широко распространенных в среде экскурсоводов), все четко, содержательно. Информация и местаВысокопрофессиональная экскурсия, никаких общих слов (широко распространенных в среде экскурсоводов), все четко, содержательно. Информация и местаВысокопрофессиональная экскурсия, никаких общих слов (широко распространенных в среде экскурсоводов), все четко, содержательно. Информация и местаВысокопрофессиональная экскурсия, никаких общих слов (широко распространенных в среде экскурсоводов), все четко, содержательно. Информация и места
  • А
    Анна
    22 июня 2024
    Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
    Мечта всех туристов - оказаться в стране с местным, который влюблен в свою страну, умеет о ней красиво рассказать, да и сам является интересным человеком, ярким, достойным представителем своей страны. Вот нам так повезло с Давидом. Будем помнить.
  • Н
    Нина
    21 июня 2024
    Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии
    Невероятная по своему наполнению экскурсия! Зураб - прекрасный рассказчик, который абсолютно точно влюблён в своё дело и влюбляет в него
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    людей вокруг себя! Не представляю теперь экскурсии с кем-то другим, потому что так интересно подавать такое количество материала могут единицы! Теперь с еще большим восторгом, восхищением и трепетом отношусь к истории грузинского народа! Несколько раз подступали слезы и ком к горлу от величия и гордости за прекрасную Грузию! Спасибо, что несёте свои знания и любовь к истории в массы!

  • Я
    Ян
    15 июня 2024
    Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
    На протяжении всех 12 часов экскурсии Леван находил, что рассказать. Обращал внимание на каждую деталь и давал исторические справки ко всему увиденному. Мы даже смогли изменить маршрут под себя и поехали смотреть Казбеги. Крайне рекомендуем Левана.
  • Е
    Елена
    25 апреля 2024
    Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
    Не могу не поделиться своими впечатлениями от экскурсии! Прекрасно продуманная программа, комфортное пребывание, профессионально, очень доступно предоставлена информация. Приятное «послевкусие» от увиденного и услышанного! Спасибо Давиду!
  • И
    Ирина
    24 апреля 2024
    Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
    Спасибо сердечное Левану! Много информации получили. Экскурсия объемная, интересная. Все было очень интеллигентно. Однозначно рекомендую!
  • М
    Мирца
    8 апреля 2024
    Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
    Спасибо Давиду, все было супер! Давид очень инетересно все рассказывает с большой любовью к своей стране. Поездка прошла довольно легко и очень насыщенно, нам всем очень понравилось!
  • В
    Виктория
    7 ноября 2023
    Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
    Прекрасная экскурсия, очень интересный рассказ, много познавательной информации. Удобный трансфер.
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Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «На Рождество»

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  1. Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
  2. Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
  3. Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии
Какие места ещё посмотреть в Мцхете
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  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Мцхете в сентябре 2024
Сейчас в Мцхете в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 103 до 200 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Мцхете на 2024 год на рождество, 83 ⭐ отзыва, цены от €103. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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