11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
Путешествие по древним храмам Мцхеты и пещерному городу Уплисцихе. Узнайте о важнейших вехах истории Грузии и легендарных правителях
Начало: Место вашего проживания
9 авг в 08:30
10 авг в 08:30
€180 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Сердце православной Грузии - Мцхета и замок Ананури, застывший над водой
Индивидуальная экскурсия по Мцхете и замку Ананури. Узнайте о православных святынях, исторических памятниках и легендах Грузии
Начало: Заеду по месту жительства
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
€160 за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе: путешествие к истокам грузинской культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Грузии, посетив её духовные и исторические сокровища без посредников
Начало: Место Вашего проживания в Тбилиси
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от €197 за человека
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Эксклюзивный тур: Мцхета, Казбеги, Ананури - путешествие по душе Грузии
Погрузитесь в мир грузинской истории и природы с эксклюзивным туром по Мцхете, Казбеги и Ананури
Начало: Мцхета или Тбилиси
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
€167 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий31 июля 2024Благодаря прекрасной организации гидом данной экскурсии, очень насыщенной, мы на 100% выполнили заявленную программу и даже больше!) Данная экскурсия никого не может оставить равнодушным. Мы ещё долго будем вспоминать, читать, узнавать.
- VVictoria4 мая 2024У нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендую
- ВВиталий30 апреля 2024Галина очень грамотный гид. Большое спасибо за экскурсию. Отношение к своей профессии выше всяких похвал.
- ССветлана21 января 2024Прекрасная экскурсия, большое спасибо за невероятные впечатления и самый вкусный обед! Остались очень довольны
- ААсель30 сентября 2023Спасибо Вано за отличный день! Все было идеально- пунктуальность, рассказ истории местности, осторожное вождение (что самое важное так как дорога не из легких), порекомендовал где покушать и было все вкусно! Мы провели время на все 100 10/10🔥
- ССергей9 августа 2023Вано показал и рассказал нам об истории Восточной Грузии практически всё - мы проехались по Военно-грузинской дороге от Тбилиси до
- УУльяна27 января 2022Были на экскурсии 22 января. Получили море впечатлений. Прекрасная возможность, чтобы понять, насколько Грузия красивая страна, и насколько богата ее история. Спасибо большое Галине за понятный и структурированный материал и за прекрасную организация!
- ЧЧанг19 января 2022На экскурсии в Мцхета и Уплисцихе были вдвоём, с молодым человеком. Нам очень понравилось! Галина - знаток истории Грузии, а также
- ММихаил17 июня 2019Достойная, познавательная экскурсия. Особая благодарность Гоче. Насыщенно, интересно с колоритом и подарками. Пройти все за 8 часов не возможно, ездили почти 12, по нашей просьбе даже купались в Тбилисском море. Удобный автомобиль. Все для индивидуальных экскурсий. Масса положительных эмоций и впечатлений.
- ССветлана2 декабря 2018Огромное спасибо, Дина! Мы провели с Вами два потрясающих дня в необыкновенной стране!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Однодневные»
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