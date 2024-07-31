Однодневные – экскурсии в Мцхете

Найдено 4 экскурсии в категории «Однодневные» в Мцхете, цены от €160. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
На машине
4 отзыва
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
Путешествие по древним храмам Мцхеты и пещерному городу Уплисцихе. Узнайте о важнейших вехах истории Грузии и легендарных правителях
Начало: Место вашего проживания
9 авг в 08:30
10 авг в 08:30
180 за всё до 3 чел.
Сердце православной Грузии - Мцхета и замок Ананури, застывший над водой
На машине
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Сердце православной Грузии - Мцхета и замок Ананури, застывший над водой
Индивидуальная экскурсия по Мцхете и замку Ананури. Узнайте о православных святынях, исторических памятниках и легендах Грузии
Начало: Заеду по месту жительства
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
160 за всё до 3 чел.
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
На машине
4 отзыва
9 часов
Индивидуальная
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе: путешествие к истокам грузинской культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Грузии, посетив её духовные и исторические сокровища без посредников
Начало: Место Вашего проживания в Тбилиси
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от 197 за человека
Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
На машине
12 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Эксклюзивный тур: Мцхета, Казбеги, Ананури - путешествие по душе Грузии
Погрузитесь в мир грузинской истории и природы с эксклюзивным туром по Мцхете, Казбеги и Ананури
Начало: Мцхета или Тбилиси
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
167 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    31 июля 2024
    Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
    Благодаря прекрасной организации гидом данной экскурсии, очень насыщенной, мы на 100% выполнили заявленную программу и даже больше!) Данная экскурсия никого не может оставить равнодушным. Мы ещё долго будем вспоминать, читать, узнавать.
  • V
    Victoria
    4 мая 2024
    Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
    У нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендую
    У нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендуюУ нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендуюУ нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендуюУ нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендуюУ нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендую
  • В
    Виталий
    30 апреля 2024
    Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
    Галина очень грамотный гид. Большое спасибо за экскурсию. Отношение к своей профессии выше всяких похвал.
  • С
    Светлана
    21 января 2024
    Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
    Прекрасная экскурсия, большое спасибо за невероятные впечатления и самый вкусный обед! Остались очень довольны
  • А
    Асель
    30 сентября 2023
    Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
    Спасибо Вано за отличный день! Все было идеально- пунктуальность, рассказ истории местности, осторожное вождение (что самое важное так как дорога не из легких), порекомендовал где покушать и было все вкусно! Мы провели время на все 100 10/10🔥
    Спасибо Вано за отличный день! Все было идеально- пунктуальность, рассказ истории местности, осторожное вождение (что самоеСпасибо Вано за отличный день! Все было идеально- пунктуальность, рассказ истории местности, осторожное вождение (что самоеСпасибо Вано за отличный день! Все было идеально- пунктуальность, рассказ истории местности, осторожное вождение (что самое
  • С
    Сергей
    9 августа 2023
    Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
    Вано показал и рассказал нам об истории Восточной Грузии практически всё - мы проехались по Военно-грузинской дороге от Тбилиси до
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    Казбеги, побыаали в Ананури, Мцхете, лермонтовские места и многое другое - незабываемо, информативно, увлекательно и просто интересно. Вано ещё раз огромное спасибо!)

  • У
    Ульяна
    27 января 2022
    Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
    Были на экскурсии 22 января. Получили море впечатлений. Прекрасная возможность, чтобы понять, насколько Грузия красивая страна, и насколько богата ее история. Спасибо большое Галине за понятный и структурированный материал и за прекрасную организация!
  • Ч
    Чанг
    19 января 2022
    Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
    На экскурсии в Мцхета и Уплисцихе были вдвоём, с молодым человеком. Нам очень понравилось! Галина - знаток истории Грузии, а также
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    мифов и легенд, которые с ней связаны- из её рассказа я узнала много интересной информации. Тем, кто любит религиозно-историческую тематику экскурсия будет по душе, мы узнали много чего нового про историю Грузии и ее религию. Если история вас интересует не очень сильно- не беда. Вы можете позадавать вопросы о том, что интересно, или что видите за окном- Галина на них с радостью ответит, добавляя разные факты про сооружения древности и легенды. Вам дадут возможность полюбоваться красивыми видами, или остановиться подольше там, где вам понравилось. Например, полазить по Уплисцихе или заехать в конце экскурсии на рынок в Мцхета. Вам еще и посоветуют где что покупать! Одним словом очень рекомендую эту поездку! ☺️

    На экскурсии в Мцхета и Уплисцихе были вдвоём, с молодым человеком. Нам очень понравилось!На экскурсии в Мцхета и Уплисцихе были вдвоём, с молодым человеком. Нам очень понравилось!
  • М
    Михаил
    17 июня 2019
    Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
    Достойная, познавательная экскурсия. Особая благодарность Гоче. Насыщенно, интересно с колоритом и подарками. Пройти все за 8 часов не возможно, ездили почти 12, по нашей просьбе даже купались в Тбилисском море. Удобный автомобиль. Все для индивидуальных экскурсий. Масса положительных эмоций и впечатлений.
  • С
    Светлана
    2 декабря 2018
    Сердце православной Грузии - Мцхета и замок Ананури, застывший над водой
    Огромное спасибо, Дина! Мы провели с Вами два потрясающих дня в необыкновенной стране!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мцхете
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
  2. Сердце православной Грузии - Мцхета и замок Ананури, застывший над водой
  3. Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
  4. Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
Какие места ещё посмотреть в Мцхете
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Уплисцихе
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Мцхете в августе 2024
Сейчас в Мцхете в категории "Однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 160 до 197. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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