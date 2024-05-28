🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 15 отзывов Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе: путешествие в прошлое Грузии Погрузитесь в удивительный мир грузинской истории, посетив древние храмы и монастыри Мцхеты и античный город Уплисцихе € 200 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 21 отзыв Духовная Мцхета, тайны Уплисцихе и целебный Боржоми: путешествие по Грузии Вас ждет путешествие по святым местам Мцхеты, таинственному Уплисцихе и зеленому Боржоми. Погрузитесь в историю и природу Грузии Начало: Тбилиси € 188 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 7 отзывов Тбилиси-Мцхета: уникальное путешествие по древним легендам Загляните в сердце Грузии с экскурсией по Тбилиси и Мцхете. Откройте для себя уникальные истории, архитектурные шедевры и духовные святыни € 154 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 4 отзыва Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе: путешествие к истокам грузинской культуры Погрузитесь в уникальную атмосферу Грузии, посетив её духовные и исторические сокровища без посредников Начало: Место Вашего проживания в Тбилиси от € 197 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 3 отзыва Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю и культуру Грузии с экскурсией по Мцхете и Боржоми. Уникальные места и вкуснейшие хинкали ждут вас € 206 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Сердце православной Грузии - Мцхета и замок Ананури, застывший над водой Индивидуальная экскурсия по Мцхете и замку Ананури. Узнайте о православных святынях, исторических памятниках и легендах Грузии Начало: Заеду по месту жительства € 160 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 3 отзыва Погружение в историю и культуру Грузии: Тбилиси и Мцхета за 4 часа Путешествие по двум самым знаковым городам Грузии обещает стать незабываемым. От старинных улиц Тбилиси до духовного сердца Мцхеты Начало: Место Вашего проживания в Тбилиси от € 189 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Мцхета - Сигнахи, путь веры и любви Путешествие по сакральным местам Грузии: храм Джвари, собор Светицховели, Бодбийский монастырь и романтичный Сигнахи € 250 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 12 отзывов Эксклюзивный тур: Мцхета, Казбеги, Ананури - путешествие по душе Грузии Погрузитесь в мир грузинской истории и природы с эксклюзивным туром по Мцхете, Казбеги и Ананури Начало: Мцхета или Тбилиси € 180 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 9 часов 8 отзывов Монастырь Джвари, конная прогулка и прелести старого Тбилиси Погрузитесь в историю Грузии, наслаждаясь красотой Мцхеты, монастыря Джвари и живописными видами во время конной прогулки от € 120 за всё до 15 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Неизведанная Мцхета: монастыри, развалины и душа Грузии Приглашаем в путешествие по святым и таинственным местам Мцхеты, где каждый камень хранит истории веков Начало: Тбилиси € 155 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 3 отзыва Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси) Путешествие по древним храмам Мцхеты и пещерному городу Уплисцихе. Узнайте о важнейших вехах истории Грузии и легендарных правителях Начало: Место вашего проживания € 180 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 7 часов С шеф-поваром по Мцхете и окрестностям: история и кухня Однодневное путешествие с шеф-поваром по Мцхете: древние монастыри, живописные виды и вкуснейший пикник с шашлыком € 174 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов Мцхета-Тбилиси: погружение в историю и культуру столиц Иберии Окунитесь в удивительный мир двух столиц Грузии, где древность переплетается с современностью, а традиции живут в каждом камне € 142 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов След Тамерлана в Грузии: Историческое путешествие по Мцхета Путешествие по следам Тамерлана в Мцхета - уникальный шанс увидеть исторические места и узнать о героическом прошлом Грузии Начало: Площадь Вахтанга Горгасали, Тбилиси Расписание: Ежедневно в 10:00 $ 189 за человека

Индивидуальная 11 часов Путешествие по Раче: исторические церкви, озеро Шаори и винный завод Хванчкара Погрузитесь в мир грузинской культуры и природы с экскурсией в Рачу. Исторические церкви, величественные горы и вкус местного вина ждут вас Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно в 10:00 $ 190 за человека

Индивидуальная 8 часов Из Мцхеты в Гори: Джвари, Светицховели, музей Сталина и Уплисцихе Путешествие из Мцхеты в Гори включает посещение Джвари, Светицховели, музея Сталина и пещерного города Уплисцихе. Узнайте больше о Грузии Начало: Местo вашего проживания Расписание: Каждый день, время обсуждается индивидуально. $ 220 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 6 часов Индивидуальная экскурсия по Мцхете: Джвари, Светицховели и крепость Ананури Комфортный автобус доставит вас до монастыря Джвари, города Мцхета, храма Светицховели и крепости Ананури. Профессиональный гид расскажет увлекательные истории Начало: Метро Авлабари, Тбилиси Расписание: Ежедневно с 11:00 от $ 90 за всё до 2 чел.