Экскурсии на 1 день в Мцхете

Найдено 19 экскурсий в категории «На весь день» в Мцхете, цены от €90. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
15 отзывов
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе: путешествие в прошлое Грузии
Погрузитесь в удивительный мир грузинской истории, посетив древние храмы и монастыри Мцхеты и античный город Уплисцихе
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Духовная Мцхета, тайны Уплисцихе и целебный Боржоми: путешествие по Грузии
Вас ждет путешествие по святым местам Мцхеты, таинственному Уплисцихе и зеленому Боржоми. Погрузитесь в историю и природу Грузии
Начало: Тбилиси
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
188 за всё до 5 чел.
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Тбилиси-Мцхета: уникальное путешествие по древним легендам
Загляните в сердце Грузии с экскурсией по Тбилиси и Мцхете. Откройте для себя уникальные истории, архитектурные шедевры и духовные святыни
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
154 за всё до 4 чел.
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе: путешествие к истокам грузинской культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Грузии, посетив её духовные и исторические сокровища без посредников
Начало: Место Вашего проживания в Тбилиси
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 197 за всё до 2 чел.
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Грузии с экскурсией по Мцхете и Боржоми. Уникальные места и вкуснейшие хинкали ждут вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
206 за всё до 4 чел.
Сердце православной Грузии - Мцхета и замок Ананури, застывший над водой
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Сердце православной Грузии - Мцхета и замок Ананури, застывший над водой
Индивидуальная экскурсия по Мцхете и замку Ананури. Узнайте о православных святынях, исторических памятниках и легендах Грузии
Начало: Заеду по месту жительства
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
160 за всё до 3 чел.
Тбилиси и Мцхета
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Погружение в историю и культуру Грузии: Тбилиси и Мцхета за 4 часа
Путешествие по двум самым знаковым городам Грузии обещает стать незабываемым. От старинных улиц Тбилиси до духовного сердца Мцхеты
Начало: Место Вашего проживания в Тбилиси
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 189 за всё до 2 чел.
Мцхета - Сигнахи, путь веры и любви
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Мцхета - Сигнахи, путь веры и любви
Путешествие по сакральным местам Грузии: храм Джвари, собор Светицховели, Бодбийский монастырь и романтичный Сигнахи
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Эксклюзивный тур: Мцхета, Казбеги, Ананури - путешествие по душе Грузии
Погрузитесь в мир грузинской истории и природы с эксклюзивным туром по Мцхете, Казбеги и Ананури
Начало: Мцхета или Тбилиси
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
9 часов
8 отзывов
Монастырь Джвари, конная прогулка и прелести старого Тбилиси
Погрузитесь в историю Грузии, наслаждаясь красотой Мцхеты, монастыря Джвари и живописными видами во время конной прогулки
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
от 120 за всё до 15 чел.
Неизведанная Мцхета
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Неизведанная Мцхета: монастыри, развалины и душа Грузии
Приглашаем в путешествие по святым и таинственным местам Мцхеты, где каждый камень хранит истории веков
Начало: Тбилиси
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
155 за всё до 5 чел.
Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
3 отзыва
Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
Путешествие по древним храмам Мцхеты и пещерному городу Уплисцихе. Узнайте о важнейших вехах истории Грузии и легендарных правителях
Начало: Место вашего проживания
16 авг в 08:30
17 авг в 08:30
180 за всё до 3 чел.
С шеф-поваром по Мцхете и окрестностям
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
С шеф-поваром по Мцхете и окрестностям: история и кухня
Однодневное путешествие с шеф-поваром по Мцхете: древние монастыри, живописные виды и вкуснейший пикник с шашлыком
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
174 за всё до 2 чел.
Мцхета-Тбилиси - столицы Иберии в прошлом и настоящем
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Мцхета-Тбилиси: погружение в историю и культуру столиц Иберии
Окунитесь в удивительный мир двух столиц Грузии, где древность переплетается с современностью, а традиции живут в каждом камне
22 июня в 10:00
24 июня в 10:00
142 за всё до 3 чел.
След Тамерлана в Грузии. Казах из племени найман
Индивидуальная
8 часов
След Тамерлана в Грузии: Историческое путешествие по Мцхета
Путешествие по следам Тамерлана в Мцхета - уникальный шанс увидеть исторические места и узнать о героическом прошлом Грузии
Начало: Площадь Вахтанга Горгасали, Тбилиси
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$189 за человека
Рача - одна из самых красивых частей Грузии
Индивидуальная
11 часов
Путешествие по Раче: исторические церкви, озеро Шаори и винный завод Хванчкара
Погрузитесь в мир грузинской культуры и природы с экскурсией в Рачу. Исторические церкви, величественные горы и вкус местного вина ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$190 за человека
Из Мцхеты в Гори
Индивидуальная
8 часов
Из Мцхеты в Гори: Джвари, Светицховели, музей Сталина и Уплисцихе
Путешествие из Мцхеты в Гори включает посещение Джвари, Светицховели, музея Сталина и пещерного города Уплисцихе. Узнайте больше о Грузии
Начало: Местo вашего проживания
Расписание: Каждый день, время обсуждается индивидуально.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$220 за всё до 3 чел.
Мцхета: монастыри Джвари, Светицховели и крепость Ананури
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия по Мцхете: Джвари, Светицховели и крепость Ананури
Комфортный автобус доставит вас до монастыря Джвари, города Мцхета, храма Светицховели и крепости Ананури. Профессиональный гид расскажет увлекательные истории
Начало: Метро Авлабари, Тбилиси
Расписание: Ежедневно с 11:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:00
от $90 за всё до 2 чел.
Мцхета и Уплисцихе - генетический код Грузин
Индивидуальная
7 часов
Мцхета и Уплисцихе: путешествие в сердце грузинской истории
Познайте дух древней Грузии, исследуя уникальные архитектурные памятники и пещерный город с 3000-летней историей
Начало: Ул. Пушкина, 1
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
$140 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    28 мая 2024
    Мцхета - Сигнахи, путь веры и любви
    Давид прекрасный гид, организатор и человек. Он очень любит свою страну, много о ней знает и стремится всем гостям показать настоящую Грузию.
  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
    Нам не повезло с погодой, зато очень повезло с гидом! Огромное спасибо Нукри за отличную экскурсию и за полезную информацию, следующий день в Тбилиси благодаря этому провели просто замечательно.
  • G
    Gennady
    8 мая 2024
    Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
    Отличная, познавательная экскурсия от Дианы на комфортабельном просторном минивэне! Наилучшие рекомендации!
  • V
    Victoria
    4 мая 2024
    Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
    У нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендую
    У нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендуюУ нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендуюУ нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендуюУ нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендуюУ нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендую
  • В
    Виталий
    30 апреля 2024
    Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
    Галина очень грамотный гид. Большое спасибо за экскурсию. Отношение к своей профессии выше всяких похвал.
  • Е
    Елена
    25 апреля 2024
    Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
    Не могу не поделиться своими впечатлениями от экскурсии! Прекрасно продуманная программа, комфортное пребывание, профессионально, очень доступно предоставлена информация. Приятное «послевкусие» от увиденного и услышанного! Спасибо Давиду!
  • И
    Ирина
    24 апреля 2024
    Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
    Спасибо сердечное Левану! Много информации получили. Экскурсия объемная, интересная. Все было очень интеллигентно. Однозначно рекомендую!
  • М
    Мирца
    8 апреля 2024
    Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
    Спасибо Давиду, все было супер! Давид очень инетересно все рассказывает с большой любовью к своей стране. Поездка прошла довольно легко и очень насыщенно, нам всем очень понравилось!
  • М
    Мария
    1 апреля 2024
    Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
    Давид очень приятный интеллигентный человек, который глубоко любит свою страну и умеет прекрасно о ней рассказывать, причем на очень грамотном
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    и правильном русском языке, что тоже немаловажно и приятно. При этом очень гибкий и всегда готовый подстроиться под ваши пожелания. Очень чистый и комфортный автомобиль, Давид спокойный и опытный водитель. Расстались друзьями и очень довольными поездкой!

  • D
    David
    26 января 2024
    Неизведанная Мцхета
    Highly recommended. The guide had very good knowledge of the history of the objects we saw on the route. He
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    was flexible and the attractions were empty except for us. For those who are interested in seeing important but overlooked historical and cultural attractions. Our party was quite satisfied.

Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «На весь день»

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  3. Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
  4. Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
  5. Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
Сколько стоит экскурсия по Мцхете в июне 2024
Сейчас в Мцхете в категории "На весь день" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 90 до 250. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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