4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия в Мцхета: Путешествие по святым местам
Приглашаем на незабываемое путешествие по древней столице Мцхета, где история христианства оживает перед вашими глазами
Начало: Метро авлабари
Расписание: Каждый день, время обсуждается индивидуально.
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$150 за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по пещерному городу Мцхеты
Погрузитесь в историю древнего пещерного города Уплисцихе и насладитесь целебной водой Боржоми. Узнайте, как жили люди 3000 лет назад
Начало: У вашего отеля
Расписание: В любой день в 8.30 утра
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
$250 за всё до 6 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Мцхете: Джвари, Светицховели и крепость Ананури
Комфортный автобус доставит вас до монастыря Джвари, города Мцхета, храма Светицховели и крепости Ананури. Профессиональный гид расскажет увлекательные истории
Начало: Метро Авлабари, Тбилиси
Расписание: Ежедневно с 11:00
Завтра в 11:00
7 авг в 11:00
от $90 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTanya1 июля 2023Хочу поделиться своим восторгом от экскурсии в Мцхету с гидом Давидом. Он оказался истинным экспертом и страстным поклонником грузинской культуры
Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Популярные экскурсии»
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