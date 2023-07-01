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и истории. Его знания были непревзойденными, и он смог поделиться с нами множеством удивительных фактов и интересных историй. Давид заботливо организовал нашу экскурсию, позволив нам насладиться всеми красотами Мцхеты. Мы рекомендуем Давида как надежного и прекрасного проводника по Мцхете и Грузии в целом.