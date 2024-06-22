А Анна Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе Мечта всех туристов - оказаться в стране с местным, который влюблен в свою страну, умеет о ней красиво рассказать, да и сам является интересным человеком, ярким, достойным представителем своей страны. Вот нам так повезло с Давидом. Будем помнить.

Е Елена Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе Не могу не поделиться своими впечатлениями от экскурсии! Прекрасно продуманная программа, комфортное пребывание, профессионально, очень доступно предоставлена информация. Приятное «послевкусие» от увиденного и услышанного! Спасибо Давиду!