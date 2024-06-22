За городом и природа – экскурсии в Мцхете

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Мцхете, цены от €120, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
На машине
скидка
10%
16 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе: путешествие в прошлое Грузии
Погрузитесь в удивительный мир грузинской истории, посетив древние храмы и монастыри Мцхеты и античный город Уплисцихе
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
200180 за всё до 4 чел.
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
На машине
3 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Грузии с экскурсией по Мцхете и Боржоми. Уникальные места и вкуснейшие хинкали ждут вас
7 авг в 08:00
9 авг в 08:00
193 за всё до 4 чел.
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
На машине
Конные прогулки
8 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Монастырь Джвари, конная прогулка и прелести старого Тбилиси
Погрузитесь в историю Грузии, наслаждаясь красотой Мцхеты, монастыря Джвари и живописными видами во время конной прогулки
Завтра в 09:30
7 авг в 09:30
от 120 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    22 июня 2024
    Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
    Мечта всех туристов - оказаться в стране с местным, который влюблен в свою страну, умеет о ней красиво рассказать, да и сам является интересным человеком, ярким, достойным представителем своей страны. Вот нам так повезло с Давидом. Будем помнить.
  • Е
    Елена
    25 апреля 2024
    Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
    Не могу не поделиться своими впечатлениями от экскурсии! Прекрасно продуманная программа, комфортное пребывание, профессионально, очень доступно предоставлена информация. Приятное «послевкусие» от увиденного и услышанного! Спасибо Давиду!
  • М
    Мирца
    8 апреля 2024
    Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
    Спасибо Давиду, все было супер! Давид очень инетересно все рассказывает с большой любовью к своей стране. Поездка прошла довольно легко и очень насыщенно, нам всем очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «За городом и природа»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
  2. Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
  3. Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Какие места ещё посмотреть в Мцхете
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Уплисцихе
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Мцхете в августе 2024
Сейчас в Мцхете в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 193 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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