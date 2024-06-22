скидка
10%
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе: путешествие в прошлое Грузии
Погрузитесь в удивительный мир грузинской истории, посетив древние храмы и монастыри Мцхеты и античный город Уплисцихе
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
200€180 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Грузии с экскурсией по Мцхете и Боржоми. Уникальные места и вкуснейшие хинкали ждут вас
7 авг в 08:00
9 авг в 08:00
€193 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Монастырь Джвари, конная прогулка и прелести старого Тбилиси
Погрузитесь в историю Грузии, наслаждаясь красотой Мцхеты, монастыря Джвари и живописными видами во время конной прогулки
Завтра в 09:30
7 авг в 09:30
от €120 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна22 июня 2024Мечта всех туристов - оказаться в стране с местным, который влюблен в свою страну, умеет о ней красиво рассказать, да и сам является интересным человеком, ярким, достойным представителем своей страны. Вот нам так повезло с Давидом. Будем помнить.
- ЕЕлена25 апреля 2024Не могу не поделиться своими впечатлениями от экскурсии! Прекрасно продуманная программа, комфортное пребывание, профессионально, очень доступно предоставлена информация. Приятное «послевкусие» от увиденного и услышанного! Спасибо Давиду!
- ММирца8 апреля 2024Спасибо Давиду, все было супер! Давид очень инетересно все рассказывает с большой любовью к своей стране. Поездка прошла довольно легко и очень насыщенно, нам всем очень понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «За городом и природа»
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