2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть красоты столицы Иберийского царства, где христианство провозгласили государственной религией

Galaktion
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Мцхета — город, который был столицей Иберийского царства (Восточной Грузии) с IV века до н. э. по V век. Этот город и его окрестности являются культовым и святым местом для каждого грузина, т.к. именно здесь христианство было провозглашено государственной религией в IV веке стараниями св. Нины.
€145
109 за экскурсию
скидка25%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Древняя столица Грузии
Древняя столица Грузии

Программа

Главной достопримечательностью этого города является Кафедральный Патриарший храм Светицховели (Столб Животворяший) XI-го века, который известен как место захоронения мантии Христа. В городе также расположен монастырь Самтавро XI-го века, в этом храме похоронен царь Мириан и его супруга Нана, которые обратили Грузию в христианство в IV-м веке,во дворе храма по сей день растет ежевичный куст,под которым жила и проповедовала христианство св.Нина.

Далее мы поднимемся к монастырю Джвари (VI-й век), ведь именно его описал в поэме «Мцыри» Лермонтов, события, описанные им происходили именно здесь. Отсюда вам откроется потрясающий вид на Мцхету и слияние двух рек — Арагвы и Куры.

После окончания экскурсии (по желанию) мы заглянем в “Пушкинский кабачок” или «Салобие». На этом месте останавливался Пушкин в 1829 году во время «Путешествия в Арзрум». Мы отведаем самые вкусные хинкали и фасоль в глиняных горшочках и выпьем прохладного домашнего вина «Саперави».

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят транспортные расходы.
  • Дополнительно оплачивается обед в «Пушкинском кабачке» — (25-35 € за группу).​
Древняя столица Грузии
Древняя столица Грузии
Древняя столица Грузии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Galaktion
Galaktion
По образованию историк. Закончил Тбилисский государственный педагогический институт имени А.С.Пушкина. Работал гидом в Санкт-Петербурге. Являюсь автором ряда книг и публикаций о Грузии и о Санкт-Петербурге на русском и грузинском языках. Проводил Экскурсии первому президенту России Борису Ельцину, академику Андрею Сахарову, Анатолию Собчаку, Александру Абдулову, Николаю Караченцову, Евгению Лебедеву, Михаилу Кожухову, Алексу Дубасу и др. Опыт работы гидом уже больше 40 лет.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

1 мая 2019
Это была вторая экскурсия от Галактиона, которую мы с друзьями заказали. Он - гид от бога. Рассказывает просто отлично. Интересно, с долей юмора. Настоящий грузинский интеллигент. Конечно же везде ему встречаются знакомые и друзья, что говорит о его авторитете. Данная экскурсия началась для нас рядом с отелем в Тбилиси, откуда нас забрал комфортабельный минивен. По пути мы заехали выпить превосходного кофе с пирожками в месте, где любил бывать Пушкин. Затем посетили храм 6 века, от которого по очень живописной и экстремальной тропинке спустились к источнику святой Нино. Монах, который проживает при источнике, посетовал на то, что воды в нем немного... Виды от этого монастыря открываются фантастические. Это слияние двух рек разных цветов...
Затем мы поехали в Мцхету. Город превзошел мои ожидания. Очень уютный, очень чистый, очень красивый.
Экскурсия заняла у нас около 5 часов и мы остались довольны каждой ее минутой. Отличный гид, отличные места. Рекомендую!
4 апреля 2019
Огромное спасибо Галактиону, за интереснейшую экскурсию в Мцхета!
Организовано отлично. А сколько мы узнали нового - это в коротком отзыве и не передать.
Были на весенних каникулах с ребенком, у всех масса положительных впечатлений!
Спасибо!

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