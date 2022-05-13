На пути к Казбеку

С нашей экскурсией вы сможете увидеть гору Казбек и Крестовый перевал, подышать горным воздухом

Мини-группа
С нашей экскурсией вы сможете увидеть гору Казбек и Крестовый перевал, подышать горным воздухом и выпить горной воды, подняться к Гергетскому монастырю и влюбиться в восхитительную природу Грузии!
На пути к Казбеку
На пути к Казбеку
На пути к Казбеку
На пути к Казбеку
На пути к Казбеку
На пути к Казбеку

Что вас ожидает 🤩

  • Военно-грузинская дорога
  • Крепость Ананури
  • Жинвальское водохранилище
  • Млетский спуск
  • Крестовый перевал
  • Соляная гора
  • Лыжный курорт Гудаури
  • Поселок Степанцминда (Казбеги)
  • Церковь Самеба

Что вас ожидает:

  • С нашей экскурсией вы сможете увидеть гору Казбек и Крестовый перевал, подышать горным воздухом и выпить горной воды, подняться к Гергетскому монастырю.
Пейзажи Жинвальского водохранилища
Первой остановкой на нашем пути станет завораживающе красивый природный уголок с непростой историей. Вы прогуляетесь вдоль берега водохранилища, любуясь горами, отражающимися в зеркальной глади, и узнаете о создании водоема: сложно поверить, но под толщей воды скрывается больше дюжины затопленных грузинских сел времен царицы Тамары.

Крепость Ананури: история в камне

На берегу Арагви вас встретит единственная крепость Грузии, дошедшая до нас в первозданном виде. Гуляя по территории оборонительного комплекса Ананури, вы ощутите себя жителем Средневековья и узнаете о славном прошлом Арагвских эристави (глав народа). А еще обязательно обратим внимание на Успенскую церковь 17 века, чей фасад украшают интересные барельефы, а каждый элемент декора несет в себе скрытый смысл.

Влюбиться в природу горной Грузии

Наш путь пройдет по самому впечатляющему отрезку Военно-Грузинской дороги, где за каждым поворотом вас будут ждать впечатляющие природные ракурсы. Вы полюбуетесь слиянием рек Чёрной и Белой Арагви, встретите удивительный минеральный источник, воды которого в лучах солнца напоминают потоки расплавленного золота. А с Арки Дружбы народов, созданной знаменитым архитектором Зурабом Церетели, насладитесь видами ущелья Арагви, от которых захватывает дух!

Церковь Гергети у подножия Казбека

У древнего храма, соседствующего с величественным Казбеком, вам откроются не только древние мифы Гергети, но и потрясающие горные панорамы. Именно ради таких видов путешественники стремятся к Казбеку! Вы вдохновитесь поэтичными грузинскими пейзажами и познакомитесь с историей самого высокогорного сооружения Европы, узнаете о необычном каменном алтаре Гергети и услышите легенду о спрятанном в основании церкви языческом идоле.

Важная информация:

  • Обязательно возьмите с собой тёплую одежду (в горах погода непредсказуема) и выбирайте удобную обувь
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные расходы
  • Питьевая вода включены
Что не входит
  • Трансфер на джипе к храму в Гергети (15 лари с человека)
  • Обед
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Обязательно возьмите с собой тёплую одежду (в горах погода непредсказуема) и выбирайте удобную обувь
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 09:00

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