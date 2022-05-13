Что вас ожидает:
- С нашей экскурсией вы сможете увидеть гору Казбек и Крестовый перевал, подышать горным воздухом и выпить горной воды, подняться к Гергетскому монастырю.
Пейзажи Жинвальского водохранилища
Первой остановкой на нашем пути станет завораживающе красивый природный уголок с непростой историей. Вы прогуляетесь вдоль берега водохранилища, любуясь горами, отражающимися в зеркальной глади, и узнаете о создании водоема: сложно поверить, но под толщей воды скрывается больше дюжины затопленных грузинских сел времен царицы Тамары.
Крепость Ананури: история в камне
На берегу Арагви вас встретит единственная крепость Грузии, дошедшая до нас в первозданном виде. Гуляя по территории оборонительного комплекса Ананури, вы ощутите себя жителем Средневековья и узнаете о славном прошлом Арагвских эристави (глав народа). А еще обязательно обратим внимание на Успенскую церковь 17 века, чей фасад украшают интересные барельефы, а каждый элемент декора несет в себе скрытый смысл.
Влюбиться в природу горной Грузии
Наш путь пройдет по самому впечатляющему отрезку Военно-Грузинской дороги, где за каждым поворотом вас будут ждать впечатляющие природные ракурсы. Вы полюбуетесь слиянием рек Чёрной и Белой Арагви, встретите удивительный минеральный источник, воды которого в лучах солнца напоминают потоки расплавленного золота. А с Арки Дружбы народов, созданной знаменитым архитектором Зурабом Церетели, насладитесь видами ущелья Арагви, от которых захватывает дух!
Церковь Гергети у подножия Казбека
У древнего храма, соседствующего с величественным Казбеком, вам откроются не только древние мифы Гергети, но и потрясающие горные панорамы. Именно ради таких видов путешественники стремятся к Казбеку! Вы вдохновитесь поэтичными грузинскими пейзажами и познакомитесь с историей самого высокогорного сооружения Европы, узнаете о необычном каменном алтаре Гергети и услышите легенду о спрятанном в основании церкви языческом идоле.
Важная информация:
- Обязательно возьмите с собой тёплую одежду (в горах погода непредсказуема) и выбирайте удобную обувь
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды.