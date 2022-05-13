Что вас ожидает:

С нашей экскурсией вы сможете увидеть гору Казбек и Крестовый перевал, подышать горным воздухом и выпить горной воды, подняться к Гергетскому монастырю.

Пейзажи Жинвальского водохранилища

Первой остановкой на нашем пути станет завораживающе красивый природный уголок с непростой историей. Вы прогуляетесь вдоль берега водохранилища, любуясь горами, отражающимися в зеркальной глади, и узнаете о создании водоема: сложно поверить, но под толщей воды скрывается больше дюжины затопленных грузинских сел времен царицы Тамары.

Крепость Ананури: история в камне

На берегу Арагви вас встретит единственная крепость Грузии, дошедшая до нас в первозданном виде. Гуляя по территории оборонительного комплекса Ананури, вы ощутите себя жителем Средневековья и узнаете о славном прошлом Арагвских эристави (глав народа). А еще обязательно обратим внимание на Успенскую церковь 17 века, чей фасад украшают интересные барельефы, а каждый элемент декора несет в себе скрытый смысл.

Влюбиться в природу горной Грузии

Наш путь пройдет по самому впечатляющему отрезку Военно-Грузинской дороги, где за каждым поворотом вас будут ждать впечатляющие природные ракурсы. Вы полюбуетесь слиянием рек Чёрной и Белой Арагви, встретите удивительный минеральный источник, воды которого в лучах солнца напоминают потоки расплавленного золота. А с Арки Дружбы народов, созданной знаменитым архитектором Зурабом Церетели, насладитесь видами ущелья Арагви, от которых захватывает дух!

Церковь Гергети у подножия Казбека

У древнего храма, соседствующего с величественным Казбеком, вам откроются не только древние мифы Гергети, но и потрясающие горные панорамы. Именно ради таких видов путешественники стремятся к Казбеку! Вы вдохновитесь поэтичными грузинскими пейзажами и познакомитесь с историей самого высокогорного сооружения Европы, узнаете о необычном каменном алтаре Гергети и услышите легенду о спрятанном в основании церкви языческом идоле.

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