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Соприкоснуться с христианскими святынями в Мцхете и монастырском комплексе Шио-Мгвиме

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Еще в IV веке Грузия стала христианской страной, когда на эту землю пришла проповедовать христианскую веру святая равноапостольная Нина.

Во время экскурсии вы сможете соприкоснуться со святынями, хранящимися в соборах и церквях города Мцхета и монастырского комплекса Шио-Мгвиме.
€144
108 за экскурсию
скидка25%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Место вашего проживания
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У этой экскурсии1 отзыв
5
По святым местам Грузии: Мцхета и Шио-Мгвиме
По святым местам Грузии: Мцхета и Шио-Мгвиме

Что вас ожидает

  • На сегодняшний день в Грузии насчитывается более 800 церквей. Если посмотреть на Грузию с высоты спутников, то можно увидеть удивительное сияние, исходящее с этой святой земли.
  • Мцхета — древнейшая столица Грузии, колыбель христианства и историческое место просветительской деятельности. Мы посетим храм Светицховели (животворящий столп) — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви, который на протяжении тысячелетия являлся главным собором всей Грузии. Числится среди памятников всемирного наследия “ЮНЕСКО”. Здесь находится место захоронения святыни христианства — хитона Иисуса Христа и мантии Ильи Пророка, а также покоятся мощи Андрея Первозванного.
  • Посещение монастыря св. Нины (Самтавро). Монастырский комплекс построен в IV веке первым христианским царём Грузии Мирианом на месте “ежевичника” — святого места обитания и просветительской деятельности св. Нины. «Ежевичник», многократно вырубаемый варварами и возникающий вновь и вновь, является чудотворным. Здесь покоятся мощи святого преподобного Гавриила Самтаврийского, похоронены царь Мириан и царица Нана. У вас будет возможность прикоснутся к чудотворным иконам св. Девы Марии и св. Нины.
  • Посещение Шио Мгвимского монастыря, расположенного в нескольких км. от Мцхета. Согласно исторической традиции, первая монашеская община была основана монахом Шио в VI веке одним из 13 сирийских отцов, прибывших в Грузию в качестве миссионеров христианства. Самая первая постройка монастыря это храм св. Иоанна Крестителя (VI век.).​
По святым местам Грузии: Мцхета и Шио-Мгвиме
По святым местам Грузии: Мцхета и Шио-Мгвиме

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
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  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
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Galaktion
Galaktion
По образованию историк. Закончил Тбилисский государственный педагогический институт имени А.С.Пушкина. Работал гидом в Санкт-Петербурге. Являюсь автором ряда книг и публикаций о Грузии и о Санкт-Петербурге на русском и грузинском языках. Проводил Экскурсии первому президенту России Борису Ельцину, академику Андрею Сахарову, Анатолию Собчаку, Александру Абдулову, Николаю Караченцову, Евгению Лебедеву, Михаилу Кожухову, Алексу Дубасу и др. Опыт работы гидом уже больше 40 лет.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

25 июня 2019
Красивые места с замечательным экскурсоводом Галактионом надолго останутся в нашем сердце. Спасибо за интересные рассказы о древней столице Грузии Галактиону. Экскурсия очень понравилась. Рекомендую к обязательному посещению.

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