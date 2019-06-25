Сердце православной Грузии — Мцхета и замок Ананури, застывший над водой

Открыть красоту природы, оценить богатство истории и постичь основы религиозной культуры

Нет ни одного гостя, который не приехал бы в Грузию и не задал вопрос: «а далеко ли Мцхета?» Нет, дорогие путешественники. Совсем небольшая и яркая поездка по Военно-Грузинской дороге — и вы в совершенно другом мире. Мире зарождения православия, старинных легенд о похищении и чудесном возвращении реликвий, средневековых замков и княжеских времен, исторических сражений и удивительных архитектурных решений. Это будет красивое путешествие к истокам современной культуры и традиций Грузии, к богатому прошлому нашего народа и, конечно, головокружительным видам, воспетым во многих произведениях классиков.