Обзорные экскурсии в Мцхете

Что вас ожидает

История Мцхета в древнейших сооружениях города. Я расскажу вам о старейших памятниках истории и уникальной грузинской архитектуре, вы откроете для себя знаменитый, древнейший город, основанный в V веке до нашей эры легендарным Мцхетосом и познакомитесь с его главными символами.

Джвари – знаменитый храм VII века. Увидев храм и узнав историю, вы поймете, почему его называют символом Грузии. Я расскажу вам об особенностях архитектуры храмовых строений. И конечно, вы поразитесь его красотой и окружающим ландшафтом – Джвари видно со всех сторон за много километров.

Самтавро – комплекс женского монастыря IV века. Вы увидите церковь Святой Нино, колокольню, Преображенский собор. Здесь покоятся мощи грузинских царей, преподобного монаха, архимандрита Гавриила), одного из двенадцати ассирийских отцов – Або Некресского.

Светицховели – первый и главный кафедральный храм Грузинской православной церкви с одной из реликвий хитона Иисуса Христа и Животворящим Столбом. По своему величию и значимости его приравнивают к храму Гроба Господня.