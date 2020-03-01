Обзорные экскурсии в Мцхете

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  3. Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета

Древние памятники истории и грузинская архитектура

Карина
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Карина – ваш гид
Мцхета для Грузии – то же, что Иерусалим для Израиля.

И чтобы по-настоящему понять историю и менталитет грузинского народа, нужно обязательно побывать в этом сакральном месте, у истоков культуры и религии Грузии.
69 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета

Что вас ожидает

История Мцхета в древнейших сооружениях города. Я расскажу вам о старейших памятниках истории и уникальной грузинской архитектуре, вы откроете для себя знаменитый, древнейший город, основанный в V веке до нашей эры легендарным Мцхетосом и познакомитесь с его главными символами.
Джвари – знаменитый храм VII века. Увидев храм и узнав историю, вы поймете, почему его называют символом Грузии. Я расскажу вам об особенностях архитектуры храмовых строений. И конечно, вы поразитесь его красотой и окружающим ландшафтом – Джвари видно со всех сторон за много километров.
Самтавро – комплекс женского монастыря IV века. Вы увидите церковь Святой Нино, колокольню, Преображенский собор. Здесь покоятся мощи грузинских царей, преподобного монаха, архимандрита Гавриила), одного из двенадцати ассирийских отцов – Або Некресского.
Светицховели – первый и главный кафедральный храм Грузинской православной церкви с одной из реликвий хитона Иисуса Христа и Животворящим Столбом. По своему величию и значимости его приравнивают к храму Гроба Господня.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается у места вашего проживания.
  • По воскресеньям, когда в храмах проводятся службы, экскурсии внутри запрещены. Если ваша экскурсия состоится в вс, маршрут можно дополнить поездкой в Уплисцихе — пещерный город I века до н.э. (+ 3 часа и 65€).
  • Гид проводит индивидуальные экскурсии и не набирает группы на уже заказанные дни.
  • В стоимость включено: транспорт, питьевая вода.
  • Дополнительные расходы: питание во время путешествия.
  • Возможен индивидуальный расчет стоимости тура в зависимости от увеличения количества участников.
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Карина
Карина
Родилась в Тбилиси. Имею два высших образования. Безумно люблю свою родную Грузию. Провожу индивидуальные авторские экскурсии по Тбилиси, Мцхете, Джвари и Уплисцихе. Также по Боржоми, Ахалцихской крепости Рабати и второй туристической мекке — пещерному городу Вардзия. Любовь, уважение, почитание моей родины хочу подарить и вам, мои гости!
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Обзорные экскурсии в Мцхете

Загадки Мцхеты, древней столицы ГрузииЗагадки Мцхеты, древней столицы ГрузииЗагадки Мцхеты, древней столицы Грузии
скидка10%
€80
72 за экскурсию
5 часов
3 отзыва
Автомобильное путешествие к сердцу грузинской цивилизации
Поездка во Мцхета – это возможность одновременно прикоснуться к истории античного мира, эпохе раннего христианства и средневековья. Без этого города невозможно себе представить культурный облик Грузии - Мцхета называют "Вторым Иерусалимом" за невероятный концентрат святых мест и огромную историческую значимость. На экскурсии вы увидите все самые важные достопримечательности и услышите историю этих мест в доступной и увлекательной форме.
Тбилиси-Мцхета: две древние легендыТбилиси-Мцхета: две древние легендыТбилиси-Мцхета: две древние легенды
90 за экскурсию
6 часов
2 отзыва
Насыщенная экскурсия по двум столицам Грузии
Я покажу вам самое сердце Тбилиси — гуляя по старым колоритным улочкам, вы проследите историю города со времен основания до наших дней, узнаете о прошлом быте тбилисцев, увидите самые яркие и интересные памятники архитектуры. А в городе Мцхета познакомитесь со святынями духовной столицы Грузии и получите удовольствие от живописных видов, ставших визитной карточкой нашей страны.
Летопись Грузии, Мцхета и лермонтовские местаЛетопись Грузии, Мцхета и лермонтовские местаЛетопись Грузии, Мцхета и лермонтовские места
скидка15%
€95
81 за экскурсию
6 часов
1 отзыв
Знакомство с историческим и духовным наследием страны в окружении дивных пейзажей
Всего двадцать километров от Тбилиси — и вы переноситесь на 25 столетий назад. Это возможно в Мцхете — небольшом городке, где чувствуется дыхание вечности. Здесь вы вслед за Лермонтовым полюбуетесь слиянием двух сестёр, рек Арагви и Куры, найдёте следы древнего города Армазисцихе и проследите путь грузинского христианства в монастырях Джвари и Светицховели — в последнем хранятся великие христианские реликвии.
Тбилиси и МцхетаТбилиси и МцхетаТбилиси и Мцхета
110 за экскурсию
9 часов
1 отзыв
Две столицы от древности до современности
Тбилиси — место, которое в последнее время сочетает в себе аутентичную старину и современные тренды. Экскурсия по Тбилиси станет для вас не только обзорной прогулкой, но и легким погружением в историю города. За 4 часа вы успеете познакомиться с главными достопримечательностями грузинской столицы: погуляете по проспекту Руставели и старым улочкам, увидите знаменитые серные бани, прокатитесь по канатной дороге к крепости Нарикала. А во второй части экскурсии посетите сакральный город для Грузии — старинную Мцхету, где прикоснетесь к истоками культуры и религии страны.
Мцхета и Уплисцихе — Грузия христианская и языческаяМцхета и Уплисцихе — Грузия христианская и языческаяМцхета и Уплисцихе — Грузия христианская и языческая
От 98 за экскурсию
7 часов
1 отзыв
Узнать главное о «втором Иерусалиме» и исследовать пещерный город
В этом путешествии объединены два разных, но исторически значимых города — первая столица Грузии и покинутый город пещер Уплисцихе. Уютные улочки Мцхеты приведут вас к храмам Светицховели и Самтавро: в этих святынях я расскажу об истории грузинского христианства, о роли веры в культуре и жизни страны. Следом вы полюбуетесь слиянием двух рек у храма Джвари и отдохнете за обедом в легендарном кафе для местных. А в Уплисцихе приготовьтесь «полазить» по скалам древнего города язычников.
Два сердца Грузии: от Мцхеты до ТбилисиДва сердца Грузии: от Мцхеты до ТбилисиДва сердца Грузии: от Мцхеты до Тбилиси
140 за экскурсию
10 часов
Прочувствовать атмосферу древней столицы и влюбиться в современный центр Сакартвело
Мцхета и Тбилиси откроют вам все секреты из «биографии» солнечной Грузии — от первобытного периода до современности. Вы «переместитесь» во времени к самым значимым событиям из прошлого и узнаете, чем страна живёт сегодня. Я покажу вам культовые места двух столиц: монастырь Джвари и храм Светицховели, знаменитые серные бани и старинные улочки. Традиции и обычаи прошлого и современное «лицо» Сакартвело — вы познакомитесь с гостеприимной Грузией и её красочной природой на моей обзорной экскурсии.

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