Что ещё посмотреть – экскурсии в Тбилиси

Найдено 12 экскурсий в категории «Что ещё посмотреть» в Тбилиси, цены от €14, скидки до 65%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Казбеги: природные богатства Грузии
На машине
35 отзывов
11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Казбеги: природные богатства Грузии
Познавательная поездка по Военно-Грузинской дороге
Начало: Возле вашей гостиницы
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
300 за всё до 6 чел.
Вино и храмы Кахетии
На машине
17 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вино и храмы Кахетии
Автомобильная экскурсия по Восточной Грузии
Начало: Ваш отель в черте города
6 авг в 08:00
8 авг в 08:00
1 200 за всё до 10 чел.
Мастер-класс по перегородчатой эмали в Тбилиси
Пешая
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
Мастер-класс по перегородчатой эмали в Тбилиси
Прикоснуться к древнему искусству минанкари и создать украшение своими руками
Начало: На Площади Свободы
6 авг в 15:00
7 авг в 15:00
75 за человека
Пять парадных Сололаки: прогулка с архитектором
Пешая
скидка
34%
1 отзыв
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Пять парадных Сололаки: прогулка с архитектором
Великолепие буржуазного Тбилиси начала 20 века и секреты реставрации для начинающих
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
2919 за человека
Как строили Тбилиси? Групповая прогулка
Пешая
4 отзыва
2 часа
Групповая
до 18 чел.
Как строили Тбилиси? Групповая прогулка
Разобраться, как формировался облик города, который не раз за свою историю был разрушен
Начало: У метро Площадь Свободы
20 за человека
Знакомство с Сабуртало: мосты, мозаики и самострой
На автобусе
На микроавтобусе
1 отзыв
3 часа
Групповая
до 16 чел.
Знакомство с Сабуртало: мосты, мозаики и самострой
Исследовать самобытный район Тбилиси на групповой автобусной экскурсии
Начало: У метро Технический университет
32 за человека
Мистический Тбилиси - групповая экскурсия
Пешая
3.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Мистический Тбилиси - групповая экскурсия
Познать эзотерические тайны района Сололаки, Верийского кладбища и Михайловского проспекта
Начало: На площади Мейдан
Завтра в 14:00
6 авг в 13:00
42 за человека
Зов горных богов: ущелье Дзама, монастырь Ортубани и озеро Батети
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Зов горных богов: ущелье Дзама, монастырь Ортубани и озеро Батети
Увидеть скрытые жемчужины Грузии, восхититься красотой природы и обогатиться духовным опытом
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
170 за всё до 6 чел.
По пустыне Удабно - к Радужным горам и комплексу Давид-Гареджи
На машине
скидка
20%
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
По пустыне Удабно - к Радужным горам и комплексу Давид-Гареджи
Посмотреть на чудеса природы недалеко от Тбилиси
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
150120 за всё до 6 чел.
Пора в Казбеги
На автобусе
Конные прогулки
скидка
65%
10 часов
Водная прогулка
Пора в Казбеги
Увидеть главные красоты региона, прокатиться на лошадях и отдохнуть у реки Арагви (в группе)
Начало: На улице Самгебро
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
4014 за человека
За зеленью и прохладой - в ботанический сад
Пешая
скидка
50%
3.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
За зеленью и прохладой - в ботанический сад
А также обзорная экскурсия по Старому Тбилиси и дегустация вина
Начало: На улице Руставели
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
4020 за человека
Исторический путь Дманиси: ощутить дух времени
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Исторический путь Дманиси: ощутить дух времени
Побывать в одном из важнейших археологических мест на планете и изучить средневековую крепость
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
150 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Lika
    31 июля 2024
    Мастер-класс по перегородчатой эмали в Тбилиси
    Прекрасный мастер-класс с настоящим Мастером. Большое спасибо невероятной Нино за гостеприимство и позитивные эмоции. Особо хочется отметить индивидуальный подход к созданию украшения и душевную атмосферу. Также огромное спасибо Анне за организацию мероприятия- всё было на высшем уровне. Очень рекомендую.
    Прекрасный мастер-класс с настоящим Мастером. Большое спасибо невероятной Нино за гостеприимство и позитивные эмоции. Особо хочется
  • Т
    Татьяна
    29 июля 2024
    Пять парадных Сололаки: прогулка с архитектором
    Если вы хотите научиться видеть детали, посмотоеть что таится за той или иной дверью неизвестных на первый взгляд домов, насладиться
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    тем, как человек тонко чувствует архитектуру, историю, искусство - вы непременно должны посетить прогулку по району Сололаки именно с Максимом. Не перегрузки историческими фактами, но много интересных деталей на которые сам можешь не обратить внимание. Вообщем, мой самый положительный рекомендасьён!)

    Если вы хотите научиться видеть детали, посмотоеть что таится за той или иной дверью неизвестных наЕсли вы хотите научиться видеть детали, посмотоеть что таится за той или иной дверью неизвестных наЕсли вы хотите научиться видеть детали, посмотоеть что таится за той или иной дверью неизвестных на
  • А
    Александра
    5 мая 2024
    Казбеги: природные богатства Грузии
    Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал. Смело отправляйтесь в горы Грузии с Давидом. Он прекрасный
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    гид, надежный водитель., интересный собеседник. Жинвальское водохранилище - возможно, вам повезёт увидеть кресты затопленной церкви. Крепость Ананури - дыханье старины и уникальная архитектура Гудаури - восхитительный вид на снежные горы. Высокогорная Гергетская церковь Святой Троицы у подножия Казбека - у этого места неповторимая энергетика. Сам Казбек увидеть не удалось. Он спрятался в шапке облаков. Но это повод вернуться.

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  • T
    Tsionsky
    7 сентября 2022
    Казбеги: природные богатства Грузии
    Все было замечательно, интересно и вовремя! Спасибо, Давид, СПАСИБО!!!
  • Д
    Дарья
    2 сентября 2022
    Казбеги: природные богатства Грузии
    Экскурсия - обязательная для посещения, самые красивые виды Грузии! Спасибо)
  • Е
    Елена
    21 февраля 2018
    Вино и храмы Кахетии
    Экскурсию заказали спонтанно, вечером, а утром должны были уже отправляться в поездку по Кахетии. Очень рады что у Сергея и
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    Давида как раз выпало свободное окно на этот день. Быстро нашли общий язык с ребятами, насладились красивейшими местами Кахетии и местной кухней. Отдельное спасибо хотелось выразить именно за кухню, поскольку экскурсия выпала на последние дни нашего отпуска и хотелось узнать настоящую Грузию, с веселой компанией, тостами, домашним вином из рога… )) И, видимо, Сергей прочувствовал наши желания, по пути у местных взяли домашнюю свинину, в домашних условиях Давид потрясающе ее приготовил, угостил вином под тосты, муж пил из рога, еще бы чуть чуть и остались бы ночевать! Спасибо ребята! Нам очень понравилось, приедем еще раз, чтобы увидеть славный регион Кутаиси;)

  • В
    ВАЛЕНТИНА
    25 ноября 2017
    Вино и храмы Кахетии
    Была экскурсии 17 ноября с гидом Сергеем и водителем Давидом яребчта большое спасибо экскурсия очень понравилась несмотря на то что был сильный туман ребята пытались показать все достопримечательности Кохетии при возможности ещё раз бы сьездила

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Казбеги: природные богатства Грузии
  2. Вино и храмы Кахетии
  3. Мастер-класс по перегородчатой эмали в Тбилиси
  4. Пять парадных Сололаки: прогулка с архитектором
  5. Как строили Тбилиси? Групповая прогулка
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Театр марионеток Резо Габриадзе
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в августе 2024
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