11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Казбеги: природные богатства Грузии
Познавательная поездка по Военно-Грузинской дороге
Начало: Возле вашей гостиницы
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
€300 за всё до 6 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вино и храмы Кахетии
Автомобильная экскурсия по Восточной Грузии
Начало: Ваш отель в черте города
6 авг в 08:00
8 авг в 08:00
€1 200 за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
Мастер-класс по перегородчатой эмали в Тбилиси
Прикоснуться к древнему искусству минанкари и создать украшение своими руками
Начало: На Площади Свободы
6 авг в 15:00
7 авг в 15:00
€75 за человека
скидка
34%
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Пять парадных Сололаки: прогулка с архитектором
Великолепие буржуазного Тбилиси начала 20 века и секреты реставрации для начинающих
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
29€19 за человека
2 часа
Групповая
до 18 чел.
Как строили Тбилиси? Групповая прогулка
Разобраться, как формировался облик города, который не раз за свою историю был разрушен
Начало: У метро Площадь Свободы
€20 за человека
3 часа
Групповая
до 16 чел.
Знакомство с Сабуртало: мосты, мозаики и самострой
Исследовать самобытный район Тбилиси на групповой автобусной экскурсии
Начало: У метро Технический университет
€32 за человека
3.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Мистический Тбилиси - групповая экскурсия
Познать эзотерические тайны района Сололаки, Верийского кладбища и Михайловского проспекта
Начало: На площади Мейдан
Завтра в 14:00
6 авг в 13:00
€42 за человека
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Зов горных богов: ущелье Дзама, монастырь Ортубани и озеро Батети
Увидеть скрытые жемчужины Грузии, восхититься красотой природы и обогатиться духовным опытом
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
€170 за всё до 6 чел.
скидка
20%
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
По пустыне Удабно - к Радужным горам и комплексу Давид-Гареджи
Посмотреть на чудеса природы недалеко от Тбилиси
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
150€120 за всё до 6 чел.
скидка
65%
10 часов
Водная прогулка
Пора в Казбеги
Увидеть главные красоты региона, прокатиться на лошадях и отдохнуть у реки Арагви (в группе)
Начало: На улице Самгебро
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
40€14 за человека
скидка
50%
3.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
За зеленью и прохладой - в ботанический сад
А также обзорная экскурсия по Старому Тбилиси и дегустация вина
Начало: На улице Руставели
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
40€20 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Исторический путь Дманиси: ощутить дух времени
Побывать в одном из важнейших археологических мест на планете и изучить средневековую крепость
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- LLika31 июля 2024Прекрасный мастер-класс с настоящим Мастером. Большое спасибо невероятной Нино за гостеприимство и позитивные эмоции. Особо хочется отметить индивидуальный подход к созданию украшения и душевную атмосферу. Также огромное спасибо Анне за организацию мероприятия- всё было на высшем уровне. Очень рекомендую.
- ТТатьяна29 июля 2024Если вы хотите научиться видеть детали, посмотоеть что таится за той или иной дверью неизвестных на первый взгляд домов, насладиться
- ААлександра5 мая 2024Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал. Смело отправляйтесь в горы Грузии с Давидом. Он прекрасный
- TTsionsky7 сентября 2022Все было замечательно, интересно и вовремя! Спасибо, Давид, СПАСИБО!!!
- ДДарья2 сентября 2022Экскурсия - обязательная для посещения, самые красивые виды Грузии! Спасибо)
- ЕЕлена21 февраля 2018Экскурсию заказали спонтанно, вечером, а утром должны были уже отправляться в поездку по Кахетии. Очень рады что у Сергея и
- ВВАЛЕНТИНА25 ноября 2017Была экскурсии 17 ноября с гидом Сергеем и водителем Давидом яребчта большое спасибо экскурсия очень понравилась несмотря на то что был сильный туман ребята пытались показать все достопримечательности Кохетии при возможности ещё раз бы сьездила
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Что ещё посмотреть»
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