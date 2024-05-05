Экскурсии и походы в горы

Найдено 10 экскурсий в категории «Экскурсии и походы в горы» в Тбилиси, цены от €11, скидки до 70%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки
На автобусе
скидка
15%
570 отзывов
10 часов
Групповая
до 17 чел.
Казбек и Дарьяльское ущелье: путешествие по карте Грузии
Откройте для себя дух Грузии, путешествуя по Военно-Грузинской дороге с захватывающими видами и историческими местами
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
6 авг в 08:45
2017 за человека
Навстречу величественному Казбеку: групповая экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
скидка
40%
131 отзыв
11 часов
Групповая
до 17 чел.
Навстречу Казбеку: путешествие по культурным сокровищам Грузии
Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, где каждый шаг открывает новую страницу истории
Начало: На проспекте Шота Руставели
Расписание: ежедневно в 09:15 и 09:20
Завтра в 09:15
6 авг в 09:15
3018 за человека
Групповая поездка из Тбилиси - в Казбеги и Гудаури
На машине
скидка
68%
45 отзывов
11 часов
Групповая
до 17 чел.
Групповая поездка из Тбилиси - в Казбеги и Гудаури
Групповая экскурсия в Тбилиси по секретным местам. Восхитительные виды и исторические тайны ждут вас
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
4715 за человека
Путешествие в Мцхету - в мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
скидка
33%
123 отзыва
5 часов
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия в Мцхету: погружение в историю и вина Грузии
Путешествие в сердце Грузии: откройте Мцхету с увлекательным гидом и дегустацией традиционных напитков
Начало: В Тбилиси, в районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
6 авг в 12:00
2416 за человека
Из Тбилиси - на Казбек и к минеральному источнику (в группе)
На машине
скидка
70%
25 отзывов
11 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
Казбек и минеральные источники: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Грузии: от крепостных стен до вершин Казбека, от медовой дегустации до минеральных вод
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
6 авг в 08:45
4012 за человека
Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
На автобусе
На микроавтобусе
скидка
9%
88 отзывов
10 часов
Групповая
до 19 чел.
Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
Исследуйте сказочные пейзажи Казбеги и древние памятники Грузии в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Коте Абхази 22
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
2220 за человека
Казбеги: природные богатства Грузии
На машине
35 отзывов
11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Казбеги: природные богатства Грузии
Познавательная поездка по Военно-Грузинской дороге
Начало: Возле вашей гостиницы
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
300 за всё до 6 чел.
Военно-Грузинская дорога. От Мцхеты до Дарьяльского ущелья
На машине
17 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Военно-Грузинская дорога. От Мцхеты до Дарьяльского ущелья
Большое путешествие по древнему пути: храмы и монастыри, село Гудаури и вид на Казбек
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
199 за всё до 6 чел.
Тбилиси сквозь века
Пешая
73 отзыва
2.5 часа
Групповая
до 17 чел.
Тбилиси сквозь века
Старинные храмы, «дом-калейдоскоп» и великолепные виды исторического центра на обзорной экскурсии
Начало: Около метро Площадь Свободы
11 за человека
Пора в Казбеги
На автобусе
Конные прогулки
скидка
65%
10 часов
Водная прогулка
Пора в Казбеги
Увидеть главные красоты региона, прокатиться на лошадях и отдохнуть у реки Арагви (в группе)
Начало: На улице Самгебро
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
4014 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    5 мая 2024
    Казбеги: природные богатства Грузии
    Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал. Смело отправляйтесь в горы Грузии с Давидом. Он прекрасный
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    гид, надежный водитель., интересный собеседник. Жинвальское водохранилище - возможно, вам повезёт увидеть кресты затопленной церкви. Крепость Ананури - дыханье старины и уникальная архитектура Гудаури - восхитительный вид на снежные горы. Высокогорная Гергетская церковь Святой Троицы у подножия Казбека - у этого места неповторимая энергетика. Сам Казбек увидеть не удалось. Он спрятался в шапке облаков. Но это повод вернуться.

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  • T
    Tsionsky
    7 сентября 2022
    Казбеги: природные богатства Грузии
    Все было замечательно, интересно и вовремя! Спасибо, Давид, СПАСИБО!!!
  • Д
    Дарья
    2 сентября 2022
    Казбеги: природные богатства Грузии
    Экскурсия - обязательная для посещения, самые красивые виды Грузии! Спасибо)

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Экскурсии и походы в горы»

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  1. Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки
  2. Навстречу величественному Казбеку: групповая экскурсия
  3. Групповая поездка из Тбилиси - в Казбеги и Гудаури
  4. Путешествие в Мцхету - в мини-группе
  5. Из Тбилиси - на Казбек и к минеральному источнику (в группе)
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Театр марионеток Резо Габриадзе
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в августе 2024
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