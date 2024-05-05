скидка
15%
10 часов
Групповая
до 17 чел.
Казбек и Дарьяльское ущелье: путешествие по карте Грузии
Откройте для себя дух Грузии, путешествуя по Военно-Грузинской дороге с захватывающими видами и историческими местами
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
6 авг в 08:45
20€17 за человека
скидка
40%
11 часов
Групповая
до 17 чел.
Навстречу Казбеку: путешествие по культурным сокровищам Грузии
Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, где каждый шаг открывает новую страницу истории
Начало: На проспекте Шота Руставели
Расписание: ежедневно в 09:15 и 09:20
Завтра в 09:15
6 авг в 09:15
30€18 за человека
скидка
68%
11 часов
Групповая
до 17 чел.
Групповая поездка из Тбилиси - в Казбеги и Гудаури
Групповая экскурсия в Тбилиси по секретным местам. Восхитительные виды и исторические тайны ждут вас
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
47€15 за человека
скидка
33%
5 часов
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия в Мцхету: погружение в историю и вина Грузии
Путешествие в сердце Грузии: откройте Мцхету с увлекательным гидом и дегустацией традиционных напитков
Начало: В Тбилиси, в районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
6 авг в 12:00
24€16 за человека
скидка
70%
11 часов
Водная прогулка
Лучший выборКазбек и минеральные источники: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Грузии: от крепостных стен до вершин Казбека, от медовой дегустации до минеральных вод
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
6 авг в 08:45
40€12 за человека
скидка
9%
10 часов
Групповая
до 19 чел.
Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
Исследуйте сказочные пейзажи Казбеги и древние памятники Грузии в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Коте Абхази 22
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
22€20 за человека
11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Казбеги: природные богатства Грузии
Познавательная поездка по Военно-Грузинской дороге
Начало: Возле вашей гостиницы
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
€300 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Военно-Грузинская дорога. От Мцхеты до Дарьяльского ущелья
Большое путешествие по древнему пути: храмы и монастыри, село Гудаури и вид на Казбек
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
€199 за всё до 6 чел.
2.5 часа
Групповая
до 17 чел.
Тбилиси сквозь века
Старинные храмы, «дом-калейдоскоп» и великолепные виды исторического центра на обзорной экскурсии
Начало: Около метро Площадь Свободы
€11 за человека
скидка
65%
10 часов
Водная прогулка
Пора в Казбеги
Увидеть главные красоты региона, прокатиться на лошадях и отдохнуть у реки Арагви (в группе)
Начало: На улице Самгебро
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
40€14 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра5 мая 2024Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал. Смело отправляйтесь в горы Грузии с Давидом. Он прекрасный
- TTsionsky7 сентября 2022Все было замечательно, интересно и вовремя! Спасибо, Давид, СПАСИБО!!!
- ДДарья2 сентября 2022Экскурсия - обязательная для посещения, самые красивые виды Грузии! Спасибо)
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Экскурсии и походы в горы»
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