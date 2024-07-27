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главное это ее люди! Замечательные, гостеприимные и очень душевные! Как грузинская пара – Манучар и Мери, руководители туристической компании «Around Georgia». Экскурсию забронировала еще из дома. Выбор пал на компанию «Around Georgia», в виду очень демократичных цен, но это никак не сказывается на качестве! Оно выше всяких похвал! Интересная программа, отличный комфортабельный транспорт, увлекательный рассказ экскурсовода! Экскурсовод Мери с любовью рассказывает о быте, истории, культуре своей страны. Обязательно поговорите с Мери о творчестве Пиросмани. Ведь она по специальности искусствовед и ответит на все ваши вопросы. По сути это была индивидуальная экскурсия, на которой были только нас двое и еще пара из Питера. По программе мы посетили поместье князей Чавчавадзе и первый Грузинский погреб, где отлили европейское вино. Попробовали вино, изготовленное по традиционной грузинской технологии и по европейской. Сравнили. Грузинской +100 500! Вообще во время экскурсии много, что попробовали: сыр, разные сорта вин, чачу и бренди на заводе «Гранели», ну и, конечно же, грузинскую кухню на обед! Манучар, как истинный грузин, большой знаток вин и кухни. С удовольствием рассказал, какие блюда стоит попробовать и подсказал где. Но, как говорится не хлебом единым! Во время экскурсии мы побывали в древнем городе Греми, посетили древний монастырь Некреси – один из тех монастырей, которые обладают умиротворяющей атмосферой, полюбовались на Алазанскую долину. Ведь любой монастырь Грузии – это отличная смотровая площадка! И Некреси не исключение. Познакомились с его архитектурными сооружениями 4-16 веков. Посетили город любви Сигнахи и пофотографировали Алазанскую долину с древней крепостной стены. Во время экскурсии было ощущение, что ты просто приехал в гости к своим давним знакомым Манучару и Мэри! Их гостеприимство и внимание мы ощущали на протяжении всей экскурсии: надо попить – пожалуйста, берите воду, захотели чурчхеллы – заедем и купим, хотите остановиться сфотографировать красивый пейзаж – пожалуйста, а можно и вдвоем на фоне! А в Кахетии можно делать фото на каждом шагу! Вы будете проезжать Алазанскую долину, с ее виноградниками, древние монастыри на фоне гор, красивые городские улочки и непривычные глазу городского жителя, но такие душевные сельские пейзажи. Если вы хотите погрузиться в историю, проникнуться атмосферой этой страны, ощутить на себе гостеприимство и радушие местных, то экскурсия от компании «Around Georgia» - это идеальный вариант! И я рада, что его нашла! Поэтому здесь хочу искренне поблагодарить Мэри и Манучара за те незабываемые впечатления, что они подарили! Огромное спасибо! И очень рекомендую!