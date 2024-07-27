4 часа
Групповая
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: исторические сокровища и винная дегустация
Откройте для себя душу Тбилиси: пройдите по древним улицам, услышите легенды и отведайте ароматные вина
Начало: Метро Авлабари, у памятника Мимино
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$65 за человека
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Панорамная экскурсия по Тбилиси: от Святой Троицы до Сололаки
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, наслаждаясь великолепными видами и богатой историей города
Начало: Ул. Коте Абхази, 44 Тбилиси
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$20 за человека
7 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая экскурсия по Тбилиси и Мцхете: путешествие в историю
Откройте для себя две столицы Грузии, погрузитесь в историю и культуру, посетив знаковые места и храмы
Начало: Метро Авлабари
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
7 авг в 11:00
$75 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 9 чел.
Ананури, Мцхета и монастыри Джвари, Светицховели
Начало: Памятник «Мимино» у метро Авлабари
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от $109 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛеонид27 июля 2024Отличная экскурсия по улицам Тбилиси. Экскурсоводу Елене большое спасибо.
- ООксана27 июля 2024Мы приехали в Тбилиси на 2 дня и хотели лучше узнать Грузию и Тбилиси. Елена за несколько часов рассказала как
- ААлексей15 июня 2024Экскурсия великолепна, времени много для осмотра достопримечательностей. Ананури и город Мцхета выше всяких похвал. Темур (гид) всё время рассказывал и отвечал на наши вопросы. Спасибо огромное за проведённое время вместе
- ККристина23 января 2024Экскурсия прошла очень хорошо! И гид, и водитель были приветливыми и вежливыми. Мы посетили Мцхету и прогулялись по старому Тбилиси,
- MMark11 января 2024Сначала расстроились из-за ухудшения погоды, но потом ни разу не пожалели, тк в последней точке экскурсии, на горе в парке
- ДДарья5 октября 2023Хроники Грузии - Гори - Уплисцихепутешествовали вместе с командой WST с экскурсоводом Гио мы с мужем остались абсолютно довольны экскурсией, благодарим организаторов! музей в Гори -
- ЛЛариса21 сентября 2023Нам очень повезло, Елена потрясающий гид, прекрасная подача информации, мы остались очень довольны, безусловно рекомендуем эту экскурсию!
- ЕЕкатерина23 августа 2023Хроники Грузии - Гори - УплисцихеЭкскурсия в целом организована хорошо. Удобный микро автобус. Не старый, сиденья хорошие, есть кондиционер. Водитель был замечательный. Аккуратно вел, не
- AAround25 мая 2018Автомобильно-пешеходная экскурсия по ТбилисиБелоусова Виктория - Март 2018 (семейная пара, 2 человека) Грузия – чудесная страна! В ней есть все составляющие: архитектура, море, горы, но
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Экскурсии со скидками»
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