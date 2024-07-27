Экскурсии со скидками

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии со скидками» в Тбилиси, цены от $20. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия по Тбилиси и дегустация в подарок
Пешая
494 отзыва
4 часа
Групповая
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: исторические сокровища и винная дегустация
Откройте для себя душу Тбилиси: пройдите по древним улицам, услышите легенды и отведайте ароматные вина
Начало: Метро Авлабари, у памятника Мимино
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$65 за человека
Панорамная экскурсия по Тбилиси
На автобусе
6 отзывов
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Панорамная экскурсия по Тбилиси: от Святой Троицы до Сололаки
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, наслаждаясь великолепными видами и богатой историей города
Начало: Ул. Коте Абхази, 44 Тбилиси
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$20 за человека
Две столицы за один день
На автобусе
27 отзывов
7 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая экскурсия по Тбилиси и Мцхете: путешествие в историю
Откройте для себя две столицы Грузии, погрузитесь в историю и культуру, посетив знаковые места и храмы
Начало: Метро Авлабари
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
7 авг в 11:00
$75 за человека
Ананури, Мцхета и монастыри Джвари, Светицховели
На автобусе
21 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 9 чел.
Ананури, Мцхета и монастыри Джвари, Светицховели
Начало: Памятник «Мимино» у метро Авлабари
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от $109 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Леонид
    27 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Тбилиси и дегустация в подарок
    Отличная экскурсия по улицам Тбилиси. Экскурсоводу Елене большое спасибо.
  • О
    Оксана
    27 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Тбилиси и дегустация в подарок
    Мы приехали в Тбилиси на 2 дня и хотели лучше узнать Грузию и Тбилиси. Елена за несколько часов рассказала как
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    историю страны, так и интересные факты и детали. Экскурсия прошла быстро и позитивно. Елена профессионально, но не скучно погрузила нас в культуру другой страны. Однозначно рекомендую всем данную экскурсию!

  • А
    Алексей
    15 июня 2024
    Ананури, Мцхета и монастыри Джвари, Светицховели
    Экскурсия великолепна, времени много для осмотра достопримечательностей. Ананури и город Мцхета выше всяких похвал. Темур (гид) всё время рассказывал и отвечал на наши вопросы. Спасибо огромное за проведённое время вместе
  • К
    Кристина
    23 января 2024
    Две столицы за один день
    Экскурсия прошла очень хорошо! И гид, и водитель были приветливыми и вежливыми. Мы посетили Мцхету и прогулялись по старому Тбилиси,
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    узнали много нового. Гид уточняла, что нам было бы наиболее интересно узнать, учитывала наши предпочтения. Также запомнилась импровизированная дегустация вин в Мцхете, особенно гранатовое вино. После экскурсии нам выслали памятку с названиями блюд и мест, которые стоит посетить. Одним словом, мы остались довольны и рекомендуем эту экскурсию будущим туристам!

  • M
    Mark
    11 января 2024
    Панорамная экскурсия по Тбилиси
    Сначала расстроились из-за ухудшения погоды, но потом ни разу не пожалели, тк в последней точке экскурсии, на горе в парке
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    Тацминда нас ждал еще один погодный сюрприз, облако снега накрыло парк, и мы там были как в сказке, все радовались снегу, было классно. А на черепашьем озере, в кафе подкрепились отличным хачапури с кофе. Ехали маленькой группой, 6 человек. Спасибо гиду Стефану, отлично говорит по-русски и по-английски, молодой парень с чувством юмора. В общем хорошо съездили, и осталась куча классных фотографий! Отличный офис и транспорт, видно, что компания серьёзная.

  • Д
    Дарья
    5 октября 2023
    Хроники Грузии - Гори - Уплисцихе
    путешествовали вместе с командой WST с экскурсоводом Гио мы с мужем остались абсолютно довольны экскурсией, благодарим организаторов! музей в Гори -
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    безумно интересная экскурсия от местного гида, женщина рассказывала все беспристрастно, с большим количеством подробностей. Уплисцихе - красивый природно-исторический комплекс. Обязательно надевайте кроссовки - будете взбираться по огромным камням, и берите шарфы - там ветер. Боржоми украло наше сердце, туда нужно возвращаться на пару дней точно!

  • Л
    Лариса
    21 сентября 2023
    Две столицы за один день
    Нам очень повезло, Елена потрясающий гид, прекрасная подача информации, мы остались очень довольны, безусловно рекомендуем эту экскурсию!
  • Е
    Екатерина
    23 августа 2023
    Хроники Грузии - Гори - Уплисцихе
    Экскурсия в целом организована хорошо. Удобный микро автобус. Не старый, сиденья хорошие, есть кондиционер. Водитель был замечательный. Аккуратно вел, не
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    лихачил. Сами локации прекрасные. В Гори я бы еще людям показывала Горисцихе и памятник воинам. Он один из лучших в мире. Экскурсовод давала всю необходимую информацию на 2 языках - русском и английском. Конечно, по минимуму. Иначе 2 раза на каждом языке не успеть.

  • A
    Around
    25 мая 2018
    Автомобильно-пешеходная экскурсия по Тбилиси
    Белоусова Виктория - Март 2018 (семейная пара, 2 человека) Грузия – чудесная страна! В ней есть все составляющие: архитектура, море, горы, но
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    главное это ее люди! Замечательные, гостеприимные и очень душевные! Как грузинская пара – Манучар и Мери, руководители туристической компании «Around Georgia». Экскурсию забронировала еще из дома. Выбор пал на компанию «Around Georgia», в виду очень демократичных цен, но это никак не сказывается на качестве! Оно выше всяких похвал! Интересная программа, отличный комфортабельный транспорт, увлекательный рассказ экскурсовода! Экскурсовод Мери с любовью рассказывает о быте, истории, культуре своей страны. Обязательно поговорите с Мери о творчестве Пиросмани. Ведь она по специальности искусствовед и ответит на все ваши вопросы. По сути это была индивидуальная экскурсия, на которой были только нас двое и еще пара из Питера. По программе мы посетили поместье князей Чавчавадзе и первый Грузинский погреб, где отлили европейское вино. Попробовали вино, изготовленное по традиционной грузинской технологии и по европейской. Сравнили. Грузинской +100 500! Вообще во время экскурсии много, что попробовали: сыр, разные сорта вин, чачу и бренди на заводе «Гранели», ну и, конечно же, грузинскую кухню на обед! Манучар, как истинный грузин, большой знаток вин и кухни. С удовольствием рассказал, какие блюда стоит попробовать и подсказал где. Но, как говорится не хлебом единым! Во время экскурсии мы побывали в древнем городе Греми, посетили древний монастырь Некреси – один из тех монастырей, которые обладают умиротворяющей атмосферой, полюбовались на Алазанскую долину. Ведь любой монастырь Грузии – это отличная смотровая площадка! И Некреси не исключение. Познакомились с его архитектурными сооружениями 4-16 веков. Посетили город любви Сигнахи и пофотографировали Алазанскую долину с древней крепостной стены. Во время экскурсии было ощущение, что ты просто приехал в гости к своим давним знакомым Манучару и Мэри! Их гостеприимство и внимание мы ощущали на протяжении всей экскурсии: надо попить – пожалуйста, берите воду, захотели чурчхеллы – заедем и купим, хотите остановиться сфотографировать красивый пейзаж – пожалуйста, а можно и вдвоем на фоне! А в Кахетии можно делать фото на каждом шагу! Вы будете проезжать Алазанскую долину, с ее виноградниками, древние монастыри на фоне гор, красивые городские улочки и непривычные глазу городского жителя, но такие душевные сельские пейзажи. Если вы хотите погрузиться в историю, проникнуться атмосферой этой страны, ощутить на себе гостеприимство и радушие местных, то экскурсия от компании «Around Georgia» - это идеальный вариант! И я рада, что его нашла! Поэтому здесь хочу искренне поблагодарить Мэри и Манучара за те незабываемые впечатления, что они подарили! Огромное спасибо! И очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Экскурсии со скидками»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Обзорная экскурсия по Тбилиси и дегустация в подарок
  2. Панорамная экскурсия по Тбилиси
  3. Две столицы за один день
  4. Ананури, Мцхета и монастыри Джвари, Светицховели
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Театр марионеток Резо Габриадзе
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в августе 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Экскурсии со скидками" можно забронировать 4 экскурсии от 20 до 109. Туристы уже оставили гидам 548 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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