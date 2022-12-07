Анна,спасибо тебе большое за замечательную экскурсию-фотоссесию! Анна очень милая девушка,рассказала много интересных фактов о Тбилиси и провела нас в скрытые

места,благодаря чему мы увидели очень много интересного,что было бы недоступно если бы мы ходили сами. А также сделала нам на память пленочные кадры,было очень интересно и весело. Приезжим в Тбилиси рекомендую обязательно Анну, не пожалеете.

Всем привет! Очень приятно прогулялись с Аней по улочкам Тбилиси, попутно открывая новые места для нас обеих и учиняя фотоохоту на

меня. Аня сразу спросила, какое настроение хочется передать в кадре, и это действительно удалось сделать, хотя раньше я никогда не была в объективе фотографа:) Время пролетело незаметно. Затейливые рассказы о людях, местах и событиях, наполнявших город до нас. Захват лучших моментов камерой. Улыбки:) Фото - восторг! Спасибо, Аня! Ты мастер!

E Elvira

Рекомендую эту фотопрогулку, Анна не только делает чудесные снимки, но и очень интересно рассказывает и показывает город! Как и заявлено, мы прошлись как по туристическим местам, так и скрытым, было время и посидеть, отдохнуть. Я прекрасно провела время))