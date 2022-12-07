Фототуры и фотосессии с экскурсией

Найдено 3 экскурсии в категории «Фототуры и фотосессии с экскурсией» в Тбилиси, цены от $110. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Пленочная фотосессия на улочках старого Тбилиси
Пешая
3 отзыва
3 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Пленочная фотосессия на улочках старого Тбилиси
Начало: Площадь Свободы, дом 2
Расписание: напишите мне, если не можете найти подходящую дату или время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$110 за всё до 2 чел.
Квест-прогулка по Тбилиси, посвященная психологии межличностных отношений
Пешая
3 часа
Квест
Квест-прогулка по Тбилиси, посвященная психологии межличностных отношений
Начало: Проспект Руставели
Расписание: Каждый день и каждый час начиная с 09:00 по 20:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$400 за человека
Трансфер с экскурсией из Тбилиси в Батуми/Кутаиси
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Трансфер с экскурсией из Тбилиси в Батуми/Кутаиси
Начало: Ваш адрес проживания
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$225 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    7 декабря 2022
    Пленочная фотосессия на улочках старого Тбилиси
    Анна,спасибо тебе большое за замечательную экскурсию-фотоссесию! Анна очень милая девушка,рассказала много интересных фактов о Тбилиси и провела нас в скрытые
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    места,благодаря чему мы увидели очень много интересного,что было бы недоступно если бы мы ходили сами. А также сделала нам на память пленочные кадры,было очень интересно и весело. Приезжим в Тбилиси рекомендую обязательно Анну, не пожалеете.

  • А
    Амелия
    21 октября 2022
    Пленочная фотосессия на улочках старого Тбилиси
    Всем привет! Очень приятно прогулялись с Аней по улочкам Тбилиси, попутно открывая новые места для нас обеих и учиняя фотоохоту на
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    меня. Аня сразу спросила, какое настроение хочется передать в кадре, и это действительно удалось сделать, хотя раньше я никогда не была в объективе фотографа:) Время пролетело незаметно. Затейливые рассказы о людях, местах и событиях, наполнявших город до нас. Захват лучших моментов камерой. Улыбки:) Фото - восторг! Спасибо, Аня! Ты мастер!

  • E
    Elvira
    14 августа 2022
    Пленочная фотосессия на улочках старого Тбилиси
    Рекомендую эту фотопрогулку, Анна не только делает чудесные снимки, но и очень интересно рассказывает и показывает город! Как и заявлено, мы прошлись как по туристическим местам, так и скрытым, было время и посидеть, отдохнуть. Я прекрасно провела время))

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Фототуры и фотосессии с экскурсией»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пленочная фотосессия на улочках старого Тбилиси
  2. Квест-прогулка по Тбилиси, посвященная психологии межличностных отношений
  3. Трансфер с экскурсией из Тбилиси в Батуми/Кутаиси
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Театр марионеток Резо Габриадзе
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в августе 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Фототуры и фотосессии с экскурсией" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 400. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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