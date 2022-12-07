3 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Пленочная фотосессия на улочках старого Тбилиси
Начало: Площадь Свободы, дом 2
Расписание: напишите мне, если не можете найти подходящую дату или время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$110 за всё до 2 чел.
3 часа
Квест
Квест-прогулка по Тбилиси, посвященная психологии межличностных отношений
Начало: Проспект Руставели
Расписание: Каждый день и каждый час начиная с 09:00 по 20:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$400 за человека
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Трансфер с экскурсией из Тбилиси в Батуми/Кутаиси
Начало: Ваш адрес проживания
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$225 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета7 декабря 2022Анна,спасибо тебе большое за замечательную экскурсию-фотоссесию! Анна очень милая девушка,рассказала много интересных фактов о Тбилиси и провела нас в скрытые
- ААмелия21 октября 2022Всем привет! Очень приятно прогулялись с Аней по улочкам Тбилиси, попутно открывая новые места для нас обеих и учиняя фотоохоту на
- EElvira14 августа 2022Рекомендую эту фотопрогулку, Анна не только делает чудесные снимки, но и очень интересно рассказывает и показывает город! Как и заявлено, мы прошлись как по туристическим местам, так и скрытым, было время и посидеть, отдохнуть. Я прекрасно провела время))
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Фототуры и фотосессии с экскурсией»
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