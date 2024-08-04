Однодневные – экскурсии в Тбилиси

Найдено 8 экскурсий в категории «Однодневные» в Тбилиси, цены от €16, скидки до 70%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Кахетия: вино, история, адреналин
На автобусе
3 отзыва
10 часов
Групповая
до 19 чел.
Кахетия: вино, история, адреналин
Из Тбилиси - к гастрономическим, природным и архитектурным богатствам региона (в группе)
Начало: На пл. Майдан
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
29 за человека
Жреческий Уплисцихе и курортный Боржоми
На машине
8 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Уплисцихе и Боржоми: путешествие по древней Грузии
Исследуйте загадочный пещерный город и вкусите знаменитую минеральную воду в живописном Боржоми
Начало: Подъедем к отелю
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
180 за всё до 6 чел.
Исторический калейдоскоп: от Юрского периода до древнего города-призрака
На машине
1 отзыв
13 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Исторический калейдоскоп: от Юрского периода до древнего города-призрака
Увидеть следы динозавров, насладиться заповедной природой
Начало: По вашему адресу в Тбилиси
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
350 за всё до 7 чел.
В Казбеги! За приключениями, великолепными видами и памятниками истории
На автобусе
На микроавтобусе
скидка
70%
11 отзывов
11 часов
Групповая
до 19 чел.
В Казбеги! За приключениями, великолепными видами и памятниками истории
Жинвальское водохранилище, крепость Ананури и храм в Гергети - на групповой экскурсии
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8927 за человека
Волшебная Кахетия: в группе - из Тбилиси
На автобусе
скидка
60%
20 отзывов
10 часов
Групповая
до 19 чел.
Волшебная Кахетия: в группе - из Тбилиси
Уехать на восток Грузии, чтобы погулять по городу любви, обнять 900-летний платан и попробовать вино
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
4016 за человека
К древним монастырям Армении - в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
4 отзыва
8 часов
Групповая
до 15 чел.
К древним монастырям Армении - в мини-группе
Полюбоваться наследием ЮНЕСКО среди горных пейзажей
Начало: На ул. Вахтанга Горгасали 1
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
95 за человека
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
скидка
48%
50 отзывов
10 часов
Групповая
до 17 чел.
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с достопримечательностями и историей живописного винного региона
Начало: У Метехского моста
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
3116 за человека
Монастырский комплекс Давид Гареджи
На автобусе
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Монастырский комплекс Давид Гареджи
Начало: Памятник «Мимино» у метро Авлабари
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от $170 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алёна
    4 августа 2024
    Волшебная Кахетия: в группе - из Тбилиси
    Прекрасный тур с прекрасным гидом. Мы мечтали побывать на винодельне и продегустировать вино этот тур позволил нам это сделать, Алазанская Долина прекрасна, храмы завораживают
    Прекрасный тур с прекрасным гидом. Мы мечтали побывать на винодельне и продегустировать вино этот тур позволилПрекрасный тур с прекрасным гидом. Мы мечтали побывать на винодельне и продегустировать вино этот тур позволил
  • А
    Анастасия
    4 августа 2024
    В Казбеги! За приключениями, великолепными видами и памятниками истории
    Прекрасная экскурсия по топовым местам по дороге к Казбеку. Хочу отметить, что группа у нас была интернациональная и всем было комфортно, экскурсовод сразу создал такую приятную атмосферу. Сама экскурсия насыщенная, прекрасные фото локации, идеально для первого знакомства с горами в Грузии.
    Прекрасная экскурсия по топовым местам по дороге к Казбеку. Хочу отметить, что группа у нас былаПрекрасная экскурсия по топовым местам по дороге к Казбеку. Хочу отметить, что группа у нас былаПрекрасная экскурсия по топовым местам по дороге к Казбеку. Хочу отметить, что группа у нас былаПрекрасная экскурсия по топовым местам по дороге к Казбеку. Хочу отметить, что группа у нас былаПрекрасная экскурсия по топовым местам по дороге к Казбеку. Хочу отметить, что группа у нас былаПрекрасная экскурсия по топовым местам по дороге к Казбеку. Хочу отметить, что группа у нас была
  • Л
    Лиза
    2 августа 2024
    Волшебная Кахетия: в группе - из Тбилиси
    Нам очень повезло, что мы выбрали этот тур в Кахетию, потому что наш гид Генриетта оказалась невероятным рассказчиком, попутчики прекрасными
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    людьми, а места - максимально оправдали все наши ожидания от винного и вкусного тура. Еще нам было важно, чтобы это было недалеко от Тбилиси и гид разговаривал на двух языках. И отдельное спасибо Роберту - самому отзывчивому туроператору, который только мог быть❤️

    Нам очень повезло, что мы выбрали этот тур в Кахетию, потому что наш гид Генриетта оказаласьНам очень повезло, что мы выбрали этот тур в Кахетию, потому что наш гид Генриетта оказаласьНам очень повезло, что мы выбрали этот тур в Кахетию, потому что наш гид Генриетта оказаласьНам очень повезло, что мы выбрали этот тур в Кахетию, потому что наш гид Генриетта оказалась
  • D
    Diana
    28 июля 2024
    Кахетия: вино, история, адреналин
    Была на экскурсии в Кахети, осталась ооочень довольная! Все чётко, профессионально, интересно и душевно! Я не первый раз в Грузии, но открыла для себя многие интересные факты. Спасибо большое организаторам и гиду Джимми!
  • Л
    Лиза
    28 июля 2024
    Кахетия: вино, история, адреналин
    Вчера посетили эту потрясающую экскурсию 🥰 Каждую минуту этого дня умирала от красоты! 🥹 Даже не подозревала, что будет настолько
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    классно, столько красивых локаций, интересных мест. А еще что очень важно - потрясающий гид, который в течение всей экскурсии нас развлекал, увлекал, рассказывал историю, делился интересными фактами и был потрясающе дружелюбным, гостеприимным, энергичным и заряжал своей энергией. Через таких людей чувствую невероятное гостеприимство вашей потрясающей страны. Спасибо большое за яркие эмоции и незабываемые впечатления 🫶

  • Л
    Людмила
    26 июля 2024
    Волшебная Кахетия: в группе - из Тбилиси
    Гид Анжела была великолепна! Человек горит своим делом! Отвечала на все вопросы, было приятно провести время с таким прекрасным эрудированным
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    человеком, который обожает свой край! Экскурсия была долгая, но пролетела, как один миг! Машина довольно комфортная, водитель был аккуратен. Даже ставил музыку по заказу! Порекомендуем эту экскурсию всем своим друзьям! PS. Берите с собой яблочки, так как на остановках бывают ослики и лошадки, которые смотрят очень голодными глазами.

  • Е
    Егор
    26 июля 2024
    Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе
    Недорогая и хорошая экскурсия. Многое успели посмотреть. Автобус с кондиционером. Экскурсия соответствует описанному маршруту. Гид говорит громко, его хорошо слышно,
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    рассказывает очень интересно и с эмоциями. Одну звезду снимаю за опасную езду водителя, который обгонял машины через сплошную и при знаке "Обгон запрещён", так что наш автобус остановила полиция и водителя оштрафовали.

  • Е
    Елена
    25 июля 2024
    Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе
    Кахетия очень красивая,за 9,5 часов экскурсии посетили все заявленное в описании,но основная часть это дорога. Спасти экскурсию мог только гид, но Давид не захотел влюбить нас в Кахетию.
  • М
    Михаил
    8 июля 2024
    В Казбеги! За приключениями, великолепными видами и памятниками истории
    Отличная экскурсия с прекрасным гидом! Очень понравилось, хоть и немного не повезло с погодой. Спасибо большое. Однозначно рекомендую.
    Отличная экскурсия с прекрасным гидом!Отличная экскурсия с прекрасным гидом!Отличная экскурсия с прекрасным гидом!
  • Р
    Роберт
    6 июля 2024
    Кахетия: вино, история, адреналин
    Я остался в восторге от тура в Кахетию! Наш гид оказался настоящим профессионалом, который увлекательно и познавательно рассказывал о культуре Грузии. Я познакомился с множеством красивых мест и узнал, как изготавливают знаменитое грузинское вино. Каждое посещённое место оставило незабываемые впечатления.
    Я остался в восторге от тура в Кахетию! Наш гид оказался настоящим профессионалом, который увлекательно иЯ остался в восторге от тура в Кахетию! Наш гид оказался настоящим профессионалом, который увлекательно иЯ остался в восторге от тура в Кахетию! Наш гид оказался настоящим профессионалом, который увлекательно иЯ остался в восторге от тура в Кахетию! Наш гид оказался настоящим профессионалом, который увлекательно иЯ остался в восторге от тура в Кахетию! Наш гид оказался настоящим профессионалом, который увлекательно иЯ остался в восторге от тура в Кахетию! Наш гид оказался настоящим профессионалом, который увлекательно и

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Кахетия: вино, история, адреналин
  2. Жреческий Уплисцихе и курортный Боржоми
  3. Исторический калейдоскоп: от Юрского периода до древнего города-призрака
  4. В Казбеги! За приключениями, великолепными видами и памятниками истории
  5. Волшебная Кахетия: в группе - из Тбилиси
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Театр марионеток Резо Габриадзе
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в августе 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Однодневные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 16 до 350 со скидкой до 70%. Туристы уже оставили гидам 97 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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