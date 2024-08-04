10 часов
Групповая
до 19 чел.
Кахетия: вино, история, адреналин
Из Тбилиси - к гастрономическим, природным и архитектурным богатствам региона (в группе)
Начало: На пл. Майдан
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€29 за человека
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборУплисцихе и Боржоми: путешествие по древней Грузии
Исследуйте загадочный пещерный город и вкусите знаменитую минеральную воду в живописном Боржоми
Начало: Подъедем к отелю
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€180 за всё до 6 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Исторический калейдоскоп: от Юрского периода до древнего города-призрака
Увидеть следы динозавров, насладиться заповедной природой
Начало: По вашему адресу в Тбилиси
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
€350 за всё до 7 чел.
скидка
70%
11 часов
Групповая
до 19 чел.
В Казбеги! За приключениями, великолепными видами и памятниками истории
Жинвальское водохранилище, крепость Ананури и храм в Гергети - на групповой экскурсии
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
89€27 за человека
скидка
60%
10 часов
Групповая
до 19 чел.
Волшебная Кахетия: в группе - из Тбилиси
Уехать на восток Грузии, чтобы погулять по городу любви, обнять 900-летний платан и попробовать вино
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
40€16 за человека
8 часов
Групповая
до 15 чел.
К древним монастырям Армении - в мини-группе
Полюбоваться наследием ЮНЕСКО среди горных пейзажей
Начало: На ул. Вахтанга Горгасали 1
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
€95 за человека
скидка
48%
10 часов
Групповая
до 17 чел.
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с достопримечательностями и историей живописного винного региона
Начало: У Метехского моста
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
31€16 за человека
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Монастырский комплекс Давид Гареджи
Начало: Памятник «Мимино» у метро Авлабари
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от $170 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлёна4 августа 2024Прекрасный тур с прекрасным гидом. Мы мечтали побывать на винодельне и продегустировать вино этот тур позволил нам это сделать, Алазанская Долина прекрасна, храмы завораживают
- ААнастасия4 августа 2024Прекрасная экскурсия по топовым местам по дороге к Казбеку. Хочу отметить, что группа у нас была интернациональная и всем было комфортно, экскурсовод сразу создал такую приятную атмосферу. Сама экскурсия насыщенная, прекрасные фото локации, идеально для первого знакомства с горами в Грузии.
- ЛЛиза2 августа 2024Нам очень повезло, что мы выбрали этот тур в Кахетию, потому что наш гид Генриетта оказалась невероятным рассказчиком, попутчики прекрасными
- DDiana28 июля 2024Была на экскурсии в Кахети, осталась ооочень довольная! Все чётко, профессионально, интересно и душевно! Я не первый раз в Грузии, но открыла для себя многие интересные факты. Спасибо большое организаторам и гиду Джимми!
- ЛЛиза28 июля 2024Вчера посетили эту потрясающую экскурсию 🥰 Каждую минуту этого дня умирала от красоты! 🥹 Даже не подозревала, что будет настолько
- ЛЛюдмила26 июля 2024Гид Анжела была великолепна! Человек горит своим делом! Отвечала на все вопросы, было приятно провести время с таким прекрасным эрудированным
- ЕЕгор26 июля 2024Недорогая и хорошая экскурсия. Многое успели посмотреть. Автобус с кондиционером. Экскурсия соответствует описанному маршруту. Гид говорит громко, его хорошо слышно,
- ЕЕлена25 июля 2024Кахетия очень красивая,за 9,5 часов экскурсии посетили все заявленное в описании,но основная часть это дорога. Спасти экскурсию мог только гид, но Давид не захотел влюбить нас в Кахетию.
- ММихаил8 июля 2024Отличная экскурсия с прекрасным гидом! Очень понравилось, хоть и немного не повезло с погодой. Спасибо большое. Однозначно рекомендую.
- РРоберт6 июля 2024Я остался в восторге от тура в Кахетию! Наш гид оказался настоящим профессионалом, который увлекательно и познавательно рассказывал о культуре Грузии. Я познакомился с множеством красивых мест и узнал, как изготавливают знаменитое грузинское вино. Каждое посещённое место оставило незабываемые впечатления.
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Однодневные»
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