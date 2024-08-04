А Алёна Волшебная Кахетия: в группе - из Тбилиси Прекрасный тур с прекрасным гидом. Мы мечтали побывать на винодельне и продегустировать вино этот тур позволил нам это сделать, Алазанская Долина прекрасна, храмы завораживают

А Анастасия В Казбеги! За приключениями, великолепными видами и памятниками истории Прекрасная экскурсия по топовым местам по дороге к Казбеку. Хочу отметить, что группа у нас была интернациональная и всем было комфортно, экскурсовод сразу создал такую приятную атмосферу. Сама экскурсия насыщенная, прекрасные фото локации, идеально для первого знакомства с горами в Грузии.

Л Лиза Волшебная Кахетия: в группе - из Тбилиси читать дальше людьми, а места - максимально оправдали все наши ожидания от винного и вкусного тура. Еще нам было важно, чтобы это было недалеко от Тбилиси и гид разговаривал на двух языках. И отдельное спасибо Роберту - самому отзывчивому туроператору, который только мог быть❤️ Нам очень повезло, что мы выбрали этот тур в Кахетию, потому что наш гид Генриетта оказалась невероятным рассказчиком, попутчики прекрасными

D Diana Кахетия: вино, история, адреналин Была на экскурсии в Кахети, осталась ооочень довольная! Все чётко, профессионально, интересно и душевно! Я не первый раз в Грузии, но открыла для себя многие интересные факты. Спасибо большое организаторам и гиду Джимми!

Л Лиза Кахетия: вино, история, адреналин читать дальше классно, столько красивых локаций, интересных мест. А еще что очень важно - потрясающий гид, который в течение всей экскурсии нас развлекал, увлекал, рассказывал историю, делился интересными фактами и был потрясающе дружелюбным, гостеприимным, энергичным и заряжал своей энергией. Через таких людей чувствую невероятное гостеприимство вашей потрясающей страны. Спасибо большое за яркие эмоции и незабываемые впечатления 🫶 Вчера посетили эту потрясающую экскурсию 🥰 Каждую минуту этого дня умирала от красоты! 🥹 Даже не подозревала, что будет настолько

Л Людмила Волшебная Кахетия: в группе - из Тбилиси читать дальше человеком, который обожает свой край! Экскурсия была долгая, но пролетела, как один миг! Машина довольно комфортная, водитель был аккуратен. Даже ставил музыку по заказу! Порекомендуем эту экскурсию всем своим друзьям! PS. Берите с собой яблочки, так как на остановках бывают ослики и лошадки, которые смотрят очень голодными глазами. Гид Анжела была великолепна! Человек горит своим делом! Отвечала на все вопросы, было приятно провести время с таким прекрасным эрудированным

Е Егор Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе читать дальше рассказывает очень интересно и с эмоциями. Одну звезду снимаю за опасную езду водителя, который обгонял машины через сплошную и при знаке "Обгон запрещён", так что наш автобус остановила полиция и водителя оштрафовали. Недорогая и хорошая экскурсия. Многое успели посмотреть. Автобус с кондиционером. Экскурсия соответствует описанному маршруту. Гид говорит громко, его хорошо слышно,

Е Елена Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе Кахетия очень красивая,за 9,5 часов экскурсии посетили все заявленное в описании,но основная часть это дорога. Спасти экскурсию мог только гид, но Давид не захотел влюбить нас в Кахетию.

М Михаил В Казбеги! За приключениями, великолепными видами и памятниками истории Отличная экскурсия с прекрасным гидом! Очень понравилось, хоть и немного не повезло с погодой. Спасибо большое. Однозначно рекомендую.