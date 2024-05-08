3 часа
Квест
до 15 чел.
Интерактивная экскурсия по Тбилиси с гидом-медиатором
Начало: Freedom Square, 2
Расписание: Каждый день с 10:00 до 20:00 (по тбилисскому времени)
Сегодня в 20:00
Завтра в 10:00
$125 за человека
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Неизведанный Тбилиси
Начало: Пушкина 1
Расписание: Каждый день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$30 за человека
3 часа
Квест
Квест-прогулка по Тбилиси, посвященная психологии межличностных отношений
Начало: Проспект Руставели
Расписание: Каждый день и каждый час начиная с 09:00 по 20:00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
$400 за человека
3.5 часа
Индивидуальная
Чувствуя Тбилиси: интерактивная экскурсия для детей и взрослых
Начало: Площадь Свободы
Расписание: Каждый день с 10:00 до 20:00 (по тбилисскому времени)
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
$100 за человека
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Трансфер с экскурсией из Тбилиси в Батуми/Кутаиси
Начало: Ваш адрес проживания
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$225 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена8 мая 2024Прекрасная экскурсия, очень рекомендую к посещению, интересно будет даже тем, кто многое видел в Тбилиси- необычные локации, скрытые дворики, прекрасная иммерсивная составляющая. Большое спасибо гиду Валерию, остались в восторге)))
- KKamilla11 апреля 2024Валерий отличный гид! Провел интересную, познавательную, а главное не банальную экскурсию по Тбилиси! Всем рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Осенние экскурсии»
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