Осенние экскурсии

Найдено 5 экскурсий в категории «Осенние экскурсии» в Тбилиси, цены от $30. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Интерактивная экскурсия по Тбилиси с гидом-медиатором
Пешая
4 отзыва
3 часа
Квест
до 15 чел.
Интерактивная экскурсия по Тбилиси с гидом-медиатором
Начало: Freedom Square, 2
Расписание: Каждый день с 10:00 до 20:00 (по тбилисскому времени)
Сегодня в 20:00
Завтра в 10:00
$125 за человека
Неизведанный Тбилиси
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Неизведанный Тбилиси
Начало: Пушкина 1
Расписание: Каждый день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$30 за человека
Квест-прогулка по Тбилиси, посвященная психологии межличностных отношений
Пешая
3 часа
Квест
Квест-прогулка по Тбилиси, посвященная психологии межличностных отношений
Начало: Проспект Руставели
Расписание: Каждый день и каждый час начиная с 09:00 по 20:00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
$400 за человека
Чувствуя Тбилиси: интерактивная экскурсия для детей и взрослых
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
Чувствуя Тбилиси: интерактивная экскурсия для детей и взрослых
Начало: Площадь Свободы
Расписание: Каждый день с 10:00 до 20:00 (по тбилисскому времени)
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
$100 за человека
Трансфер с экскурсией из Тбилиси в Батуми/Кутаиси
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Трансфер с экскурсией из Тбилиси в Батуми/Кутаиси
Начало: Ваш адрес проживания
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$225 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Осенние экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Интерактивная экскурсия по Тбилиси с гидом-медиатором
  2. Неизведанный Тбилиси
  3. Квест-прогулка по Тбилиси, посвященная психологии межличностных отношений
  4. Чувствуя Тбилиси: интерактивная экскурсия для детей и взрослых
  5. Трансфер с экскурсией из Тбилиси в Батуми/Кутаиси
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Театр марионеток Резо Габриадзе
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в августе 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Осенние экскурсии" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 30 до 400. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Тбилиси на 2024 год по теме «Осенние экскурсии», 4 ⭐ отзыва, цены от $30. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам