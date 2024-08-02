10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Грузинская душа Кахетия: культурное путешествие в сердце Грузии
Погрузитесь в культурное и историческое наследие Кахетинского края с индивидуальной экскурсией из Тбилиси
Начало: Возле гостиницы
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
€190 за всё до 6 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления от посещения древних храмов, пещерных городов и знаменитого курорта Боржоми
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€188 за всё до 5 чел.
скидка
20%
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Военно-Грузинская дорога: путешествие в сердце Кавказа
Откройте для себя дух Кавказа, путешествуя по легендарной Военно-Грузинской дороге с уникальными пейзажами и культурным наследием
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
161€129 за всё до 4 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
В Кахетию - край виноградной лозы
Познакомиться с легендарными монастырями, старинными городами и древней культурой виноделия
Начало: Тбилиси. Место вашего проживания
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
скидка
20%
6 часов
Индивидуальная
до 18 чел.
Тбилиси и Мцхета: живая история христианства Грузии
Приглашаем на уникальное путешествие по святым местам Тбилиси и Мцхеты, где каждый камень рассказывает о прошлом
Начало: Возле метро Руставели
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
от 200€160 за всё до 5 чел.
13 часов
Индивидуальная
Три жемчужины Грузии: Вардзия, Боржоми и Рабат
Посетите три уникальные достопримечательности Грузии за один день: целебные источники Боржоми, средневековую крепость Рабат и древний комплекс Вардзия
Начало: Место Вашего проживания
8 авг в 07:00
9 авг в 07:00
от €275 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Затерянное ущелье Трусо и долина нарзанов - индивидуальная экскурсия
Путешествие в ущелье Трусохеви - это уникальная возможность увидеть нетуристические уголки Грузии, насладиться природой и узнать историю покинутых сёл
Начало: место вашего проживания
Завтра в 09:30
7 авг в 09:30
€188 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДамир2 августа 2024Все было супер
- ММария26 июля 2024Давид, спасибо! экскурсия очень понравилась! Получили огромное удовольствие. Юлия очень интересный человек, терпеливый, эрудированный, готовый ответить на любой вопрос. Спасибо очень все понравилось сегодня
- ЛЛия26 июля 2024Мы с дочкой благодарим Гочу от всей души! Это была волшебная поездка! Очень душевно, легкость общения с Гочей доставило наслаждение.
- РРоман24 июля 2024Всё супер!
- ВВиктор23 июля 2024В восторге от Юлии и Давида, которые познакомили нас с Тбилиси, Грузией и Мцхетой. Юлия чудесный рассказчик с замечательным слогом, знает все ответы на все каверзные вопросы, все очень подробно и понятно. Спасибо
- ЛЛюдмила20 июля 2024Диана - прекрасный экскурсовод! Было очень интересно, рассказывала и про маршрут экскурсии, и много дополнительной информации. Однозначно рекомендуем! Все вопросы решали ь быстро и эффективно.
- ММихаил20 июля 2024Гоча великолепный гид: отлично знает и умеет рассказывать историю Грузии, отдельных мест и событий. Очень правильный баланс общих, исторических фактов
- ЮЮлия17 июля 2024Машина с кондиционером, удобный сокращенный маршрут по сравнению с другими, но при Вашем желании гид может заехать в интересующие локации
- EElena15 июля 2024Галина - отличный гид, профессионал своего дела. Галина провела нас по живописному Боржоми, рассказала про памятник Прометею и истории появления
- EElena13 июля 2024Несмотря на длительность экскурсии - мы остались в восторге! От всего: замечательного гида Галины, чудесного человека, который знает историю, любит
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «По крышам»
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