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минеральной воды Средневековая крепость Рабат оказалась настоящим открытием благодаря глубоким знаниям Галины о её истории. Она сумела передать нам значимость этого памятника и его роль в культурной истории Грузии. Экскурсия в пещерный комплекс Вардзия стала настоящим путешествием во времени. Галина детально рассказала о жизни монастыря в XII веке и показала все уголки этого удивительного места, включая потайные ходы и водопроводную систему. Этот памятник истории оставил у нас глубокое впечатление! Личные качества Галины также заслуживают высокой оценки: она ответственна и прекрасно владеет материалом, что позволило нам полностью погрузиться в историю и культуру Грузии. Её терпеливое ожидание на каждом объекте и щедрое предоставление времени для наслаждения видами сделали экскурсию по-настоящему запоминающейся. Мы благодарны Галине за множество личных историй, которые она поделилась с нами и которые обогатили наше понимание о Грузии и её народе. Вывод: экскурсия с Галиной оказалась не только образовательной, но и вдохновляющей благодаря её глубоким знаниям, страсти к истории и исключительным рассказам.