По крышам – экскурсии в Тбилиси

Найдено 7 экскурсий в категории «По крышам» в Тбилиси, цены от €129, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Грузинская душа Кахетия
На машине
80 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Грузинская душа Кахетия: культурное путешествие в сердце Грузии
Погрузитесь в культурное и историческое наследие Кахетинского края с индивидуальной экскурсией из Тбилиси
Начало: Возле гостиницы
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
190 за всё до 6 чел.
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
На машине
97 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления от посещения древних храмов, пещерных городов и знаменитого курорта Боржоми
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
188 за всё до 5 чел.
Военно-Грузинская дорога: путь, воплощающий Кавказ
На машине
скидка
20%
53 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Военно-Грузинская дорога: путешествие в сердце Кавказа
Откройте для себя дух Кавказа, путешествуя по легендарной Военно-Грузинской дороге с уникальными пейзажами и культурным наследием
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
161129 за всё до 4 чел.
В Кахетию - край виноградной лозы
На машине
77 отзывов
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
В Кахетию - край виноградной лозы
Познакомиться с легендарными монастырями, старинными городами и древней культурой виноделия
Начало: Тбилиси. Место вашего проживания
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Тбилиси и Мцхета - история христианства Грузии
На машине
скидка
20%
233 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 18 чел.
Тбилиси и Мцхета: живая история христианства Грузии
Приглашаем на уникальное путешествие по святым местам Тбилиси и Мцхеты, где каждый камень рассказывает о прошлом
Начало: Возле метро Руставели
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
от 200160 за всё до 5 чел.
Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат
На машине
56 отзывов
13 часов
Индивидуальная
Три жемчужины Грузии: Вардзия, Боржоми и Рабат
Посетите три уникальные достопримечательности Грузии за один день: целебные источники Боржоми, средневековую крепость Рабат и древний комплекс Вардзия
Начало: Место Вашего проживания
8 авг в 07:00
9 авг в 07:00
от 275 за человека
Затерянное ущелье Трусо и долина нарзанов
На машине
65 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Затерянное ущелье Трусо и долина нарзанов - индивидуальная экскурсия
Путешествие в ущелье Трусохеви - это уникальная возможность увидеть нетуристические уголки Грузии, насладиться природой и узнать историю покинутых сёл
Начало: место вашего проживания
Завтра в 09:30
7 авг в 09:30
188 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дамир
    2 августа 2024
    Затерянное ущелье Трусо и долина нарзанов
    Все было супер
  • М
    Мария
    26 июля 2024
    Тбилиси и Мцхета - история христианства Грузии
    Давид, спасибо! экскурсия очень понравилась! Получили огромное удовольствие. Юлия очень интересный человек, терпеливый, эрудированный, готовый ответить на любой вопрос. Спасибо очень все понравилось сегодня
  • Л
    Лия
    26 июля 2024
    В Кахетию - край виноградной лозы
    Мы с дочкой благодарим Гочу от всей души! Это была волшебная поездка! Очень душевно, легкость общения с Гочей доставило наслаждение.
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    Гоча прекрасный водитель, в машине было комфортно, благодаря вместительности, наличию кондиционера и чистоте салона. Помимо программы мы посмотрели места, которые нам были интересны. Если вы хотите провести день с приятным человеком, езжайте с Гочей, душевность, радушие, такт, будут грантированы. Нам подарили грузинское вино и чурчхелу, что было неожиданно и очень приятно!

  • Р
    Роман
    24 июля 2024
    Военно-Грузинская дорога: путь, воплощающий Кавказ
    Всё супер!
    Всё супер!
  • В
    Виктор
    23 июля 2024
    Тбилиси и Мцхета - история христианства Грузии
    В восторге от Юлии и Давида, которые познакомили нас с Тбилиси, Грузией и Мцхетой. Юлия чудесный рассказчик с замечательным слогом, знает все ответы на все каверзные вопросы, все очень подробно и понятно. Спасибо
    В восторге от Юлии и Давида, которые познакомили нас с Тбилиси, Грузией и МцхетойВ восторге от Юлии и Давида, которые познакомили нас с Тбилиси, Грузией и Мцхетой
  • Л
    Людмила
    20 июля 2024
    Тбилиси и Мцхета - история христианства Грузии
    Диана - прекрасный экскурсовод! Было очень интересно, рассказывала и про маршрут экскурсии, и много дополнительной информации. Однозначно рекомендуем! Все вопросы решали ь быстро и эффективно.
  • М
    Михаил
    20 июля 2024
    В Кахетию - край виноградной лозы
    Гоча великолепный гид: отлично знает и умеет рассказывать историю Грузии, отдельных мест и событий. Очень правильный баланс общих, исторических фактов
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    и живых, личных историй, легенд, и, конечно, обаяние и чувство юмора. По ходу поездки можно адаптировать маршрут по интересам. Сама экскурсия, пейзажи, достопримечательности - выше всяких похвал. Однозначно рекомендую!

  • Ю
    Юлия
    17 июля 2024
    Военно-Грузинская дорога: путь, воплощающий Кавказ
    Машина с кондиционером, удобный сокращенный маршрут по сравнению с другими, но при Вашем желании гид может заехать в интересующие локации
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    за отдельную плату. Это экскурсия не про глубокую историю, а больше для красоты, что нам и нужно было. Не было длинных исторических лекций, материал краткий, но его вполне хватило. В пути мы узнали много нового про культуру и традиции грузин, в сравнении с Россией.

  • E
    Elena
    15 июля 2024
    Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат
    Галина - отличный гид, профессионал своего дела. Галина провела нас по живописному Боржоми, рассказала про памятник Прометею и истории появления
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    минеральной воды Средневековая крепость Рабат оказалась настоящим открытием благодаря глубоким знаниям Галины о её истории. Она сумела передать нам значимость этого памятника и его роль в культурной истории Грузии. Экскурсия в пещерный комплекс Вардзия стала настоящим путешествием во времени. Галина детально рассказала о жизни монастыря в XII веке и показала все уголки этого удивительного места, включая потайные ходы и водопроводную систему. Этот памятник истории оставил у нас глубокое впечатление! Личные качества Галины также заслуживают высокой оценки: она ответственна и прекрасно владеет материалом, что позволило нам полностью погрузиться в историю и культуру Грузии. Её терпеливое ожидание на каждом объекте и щедрое предоставление времени для наслаждения видами сделали экскурсию по-настоящему запоминающейся. Мы благодарны Галине за множество личных историй, которые она поделилась с нами и которые обогатили наше понимание о Грузии и её народе. Вывод: экскурсия с Галиной оказалась не только образовательной, но и вдохновляющей благодаря её глубоким знаниям, страсти к истории и исключительным рассказам.

  • E
    Elena
    13 июля 2024
    Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат
    Несмотря на длительность экскурсии - мы остались в восторге! От всего: замечательного гида Галины, чудесного человека, который знает историю, любит
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    Грузию и готова поделиться всем этим, от профессионального и комфортного вождения на столь длинное расстояние (Минде отдельное спасибо), от Вардзии - осталось чарующее послевкусие до сих пор! Благодаря Галине и ее рассказам поездка пролетела незаметно, увлекательно и без усталости! Рекомендуем от души, уверена вы не пожалеете!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «По крышам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Грузинская душа Кахетия
  2. Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
  3. Военно-Грузинская дорога: путь, воплощающий Кавказ
  4. В Кахетию - край виноградной лозы
  5. Тбилиси и Мцхета - история христианства Грузии
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Театр марионеток Резо Габриадзе
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в августе 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "По крышам" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 129 до 275 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 661 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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