Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Тбилиси, цены от $19. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Казбеги - Ананури - Гудаури, согревающий глинтвейн включен
На автобусе
95 отзывов
11 часов
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия: Казбеги, Ананури, Гудаури с глинтвейном
Погрузитесь в атмосферу древней Грузии, исследуя крепости и храмы, согреваясь ароматным глинтвейном
Начало: Тбилиси. ул. Иосифа Гришашвили № 1
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$29 за человека
Вардзиа - Рабат - Боржоми
На автобусе
21 отзыв
12 часов
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия Вардзиа-Рабат-Боржоми: путешествие по Грузии
Исследуйте скальный город Вардзиа, посетите крепость Рабат и насладитесь природой Боржоми в одной поездке
Начало: Тбилиси, ул. Иосифа Гришашвили № 1
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
$45 за человека
Мцхета - Джвари - Самтавро
На автобусе
138 отзывов
4 часа
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия: Мцхета, Джвари, Самтавро
Погрузитесь в атмосферу древней Грузии, посетив легендарные храмы и святыни, искупившись в истории и культуре
Начало: Тбилиси. ул. Иосифа Гришашвили № 1
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$19.90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    26 июля 2024
    Казбеги - Ананури - Гудаури, согревающий глинтвейн включен
    Виды на миллиард долларов. Самая красивая из посещённых нами экскурсий в Грузии (всего посетили 6 экскурсий). Маленькие замечания только в том, что не работал вайфай в машине и кафе.
  • Е
    Елена
    26 июля 2024
    Вардзиа - Рабат - Боржоми
    Хорошо организованная экскурсия. Комфортный микроавтобус с кондиционером. Гид Ника с энтузиазмом рассказывал историю Грузии. Отвечал на все вопросы. Очень приятный человек))
  • Н
    Николай
    26 июля 2024
    Мцхета - Джвари - Самтавро
    Экскурсовод Карло прекрасно провел экскурсию, ответил на все вопросы, подробно рассказал обо всех храмах и исторических особенностях мест, которые посещали.
  • G
    Galina
    24 июля 2024
    Вардзиа - Рабат - Боржоми
    Удивительная экскурсия! Всем организаторам большое спасибо! Экскурсовод Георгий настоящий профессионал. Спасибо, Грузия, за удивительную природу, восхитительные места, вкусную еду и за прекрасный дружелюбный и гостеприимный народ!
  • П
    Половинкина
    8 июля 2024
    Мцхета - Джвари - Самтавро
    Исполнилась одна из маленьких детских мечт увидеть то место «… где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры…». Отдельное спасибо патриотичному экскурсоводу Тамаре и всем организаторам экскурсии
  • В
    В
    2 июля 2024
    Вардзиа - Рабат - Боржоми
    Посетили экскурсию Вардзия, Рабат, Боржоми- все очень понравилось, особенно Вардзия, такие виды, которые не передать словами! Экскурсовод Георгий все подробно рассказал и ответил на все вопросы! Спасибо вам большое! Всем советую данную экскурсию и данного экскурсовода!
  • И
    Ирина
    17 июня 2024
    Казбеги - Ананури - Гудаури, согревающий глинтвейн включен
    Это была незабываемая поездка, впрочем как и любая другая в этой прекрасной стране! Шикарные горные вершины в белых шапках, умопомрачительная
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    военная грузинская дорога, Жинвальское водохранилище, слияние белой и чёрной Арагви-это вообще чудо природы, монастырь на высоте и Казбек- всё это было на этой экскурсии! А ещё дегустации, прекрасная многонациональная компания и конечно же самый обоятельный и заводной гид Тимур! Именно он сделал эту поездку увлекательной, познавательной и очень весёлой! Очень рекомендую эту экскурсию, просите гида Тимура и будет вам счастье!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Казбеги - Ананури - Гудаури, согревающий глинтвейн включен
  2. Вардзиа - Рабат - Боржоми
  3. Мцхета - Джвари - Самтавро
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Театр марионеток Резо Габриадзе
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в августе 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 19 до 45. Туристы уже оставили гидам 254 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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