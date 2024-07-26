11 часов
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия: Казбеги, Ананури, Гудаури с глинтвейном
Погрузитесь в атмосферу древней Грузии, исследуя крепости и храмы, согреваясь ароматным глинтвейном
Начало: Тбилиси. ул. Иосифа Гришашвили № 1
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$29 за человека
12 часов
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия Вардзиа-Рабат-Боржоми: путешествие по Грузии
Исследуйте скальный город Вардзиа, посетите крепость Рабат и насладитесь природой Боржоми в одной поездке
Начало: Тбилиси, ул. Иосифа Гришашвили № 1
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
$45 за человека
4 часа
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия: Мцхета, Джвари, Самтавро
Погрузитесь в атмосферу древней Грузии, посетив легендарные храмы и святыни, искупившись в истории и культуре
Начало: Тбилиси. ул. Иосифа Гришашвили № 1
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$19.90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна26 июля 2024Виды на миллиард долларов. Самая красивая из посещённых нами экскурсий в Грузии (всего посетили 6 экскурсий). Маленькие замечания только в том, что не работал вайфай в машине и кафе.
- ЕЕлена26 июля 2024Хорошо организованная экскурсия. Комфортный микроавтобус с кондиционером. Гид Ника с энтузиазмом рассказывал историю Грузии. Отвечал на все вопросы. Очень приятный человек))
- ННиколай26 июля 2024Экскурсовод Карло прекрасно провел экскурсию, ответил на все вопросы, подробно рассказал обо всех храмах и исторических особенностях мест, которые посещали.
- GGalina24 июля 2024Удивительная экскурсия! Всем организаторам большое спасибо! Экскурсовод Георгий настоящий профессионал. Спасибо, Грузия, за удивительную природу, восхитительные места, вкусную еду и за прекрасный дружелюбный и гостеприимный народ!
- ППоловинкина8 июля 2024Исполнилась одна из маленьких детских мечт увидеть то место «… где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры…». Отдельное спасибо патриотичному экскурсоводу Тамаре и всем организаторам экскурсии
- ВВ2 июля 2024Посетили экскурсию Вардзия, Рабат, Боржоми- все очень понравилось, особенно Вардзия, такие виды, которые не передать словами! Экскурсовод Георгий все подробно рассказал и ответил на все вопросы! Спасибо вам большое! Всем советую данную экскурсию и данного экскурсовода!
- ИИрина17 июня 2024Это была незабываемая поездка, впрочем как и любая другая в этой прекрасной стране! Шикарные горные вершины в белых шапках, умопомрачительная
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Популярные экскурсии»
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