Т Татьяна Казбеги - Ананури - Гудаури, согревающий глинтвейн включен Виды на миллиард долларов. Самая красивая из посещённых нами экскурсий в Грузии (всего посетили 6 экскурсий). Маленькие замечания только в том, что не работал вайфай в машине и кафе.

Е Елена Вардзиа - Рабат - Боржоми Хорошо организованная экскурсия. Комфортный микроавтобус с кондиционером. Гид Ника с энтузиазмом рассказывал историю Грузии. Отвечал на все вопросы. Очень приятный человек))

Н Николай Мцхета - Джвари - Самтавро Экскурсовод Карло прекрасно провел экскурсию, ответил на все вопросы, подробно рассказал обо всех храмах и исторических особенностях мест, которые посещали.

G Galina Вардзиа - Рабат - Боржоми Удивительная экскурсия! Всем организаторам большое спасибо! Экскурсовод Георгий настоящий профессионал. Спасибо, Грузия, за удивительную природу, восхитительные места, вкусную еду и за прекрасный дружелюбный и гостеприимный народ!

П Половинкина Мцхета - Джвари - Самтавро Исполнилась одна из маленьких детских мечт увидеть то место «… где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры…». Отдельное спасибо патриотичному экскурсоводу Тамаре и всем организаторам экскурсии

В В Вардзиа - Рабат - Боржоми Посетили экскурсию Вардзия, Рабат, Боржоми- все очень понравилось, особенно Вардзия, такие виды, которые не передать словами! Экскурсовод Георгий все подробно рассказал и ответил на все вопросы! Спасибо вам большое! Всем советую данную экскурсию и данного экскурсовода!