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приключение. Экскурсию бронировала для себя и детей (9 и 12 лет) и ни разу не пожалела. Ольга прекрасно наладила контакт с детьми, рассказала интересную им информацию и потом поделилась со мной своими историями. Экскурсия индивидуальная и гид быстро адаптировала места посещения, время и последовательность. В какой-то момент дети проголодались и мы чудесно пообедали, а потом нам еще и показали где попробовать чурчхелу. Спасибо Ольге за душевное тепло, уютную гармоничную атмосферу и интересные рассказы!