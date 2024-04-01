10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Дорога в Казбеги: душа горной Грузии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$190 за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Шепот античных камней Мцхета и Ананури
Начало: Пл. Свободы, сквер Пушкина
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$140 за всё до 3 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Монастырский комплекс Давид Гареджи
Начало: Памятник «Мимино» у метро Авлабари
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $170 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Трансфер с экскурсией из Тбилиси в Батуми/Кутаиси
Начало: Ваш адрес проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$225 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения1 апреля 2024Ольга провела нас по волшебным уголкам Грузии, где когда-то бывал Лермонтов, и сумела превратить наш день в Грузии в идеально
- ССергей1 октября 2023Места красивые, хоть и много туристов (это база для посещения). Гид (Сергей) - 10/10, человек любит свою страну, знает ее историю, и с удовольствием обо всем рассказывает!
- VVassa30023 июня 2018Экскурсия спланирована очень грамотно, а места потрясающе красивые, но есть два замечания - гиду не хватало четкости, чтобы организовать группу,
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Природные»
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