Природные – экскурсии в Тбилиси

Найдено 4 экскурсии в категории «Природные» в Тбилиси, цены от $140. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Дорога в Казбеги: душа горной Грузии
На автобусе
2 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Дорога в Казбеги: душа горной Грузии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$190 за всё до 3 чел.
Шепот античных камней Мцхета и Ананури
2 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Шепот античных камней Мцхета и Ананури
Начало: Пл. Свободы, сквер Пушкина
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$140 за всё до 3 чел.
Монастырский комплекс Давид Гареджи
На автобусе
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Монастырский комплекс Давид Гареджи
Начало: Памятник «Мимино» у метро Авлабари
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $170 за всё до 4 чел.
Трансфер с экскурсией из Тбилиси в Батуми/Кутаиси
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Трансфер с экскурсией из Тбилиси в Батуми/Кутаиси
Начало: Ваш адрес проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$225 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    1 апреля 2024
    Шепот античных камней Мцхета и Ананури
    Ольга провела нас по волшебным уголкам Грузии, где когда-то бывал Лермонтов, и сумела превратить наш день в Грузии в идеально
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    приключение. Экскурсию бронировала для себя и детей (9 и 12 лет) и ни разу не пожалела. Ольга прекрасно наладила контакт с детьми, рассказала интересную им информацию и потом поделилась со мной своими историями. Экскурсия индивидуальная и гид быстро адаптировала места посещения, время и последовательность. В какой-то момент дети проголодались и мы чудесно пообедали, а потом нам еще и показали где попробовать чурчхелу. Спасибо Ольге за душевное тепло, уютную гармоничную атмосферу и интересные рассказы!

  • С
    Сергей
    1 октября 2023
    Шепот античных камней Мцхета и Ананури
    Места красивые, хоть и много туристов (это база для посещения). Гид (Сергей) - 10/10, человек любит свою страну, знает ее историю, и с удовольствием обо всем рассказывает!
  • V
    Vassa300
    23 июня 2018
    Дорога в Казбеги: душа горной Грузии
    Экскурсия спланирована очень грамотно, а места потрясающе красивые, но есть два замечания - гиду не хватало четкости, чтобы организовать группу,
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    а также структурированности в подаче информации. Ещё один минус - в микроавтобусе было слишком душно для жаркого дня. В остальном все прекрасно!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Природные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Дорога в Казбеги: душа горной Грузии
  2. Шепот античных камней Мцхета и Ананури
  3. Монастырский комплекс Давид Гареджи
  4. Трансфер с экскурсией из Тбилиси в Батуми/Кутаиси
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Театр марионеток Резо Габриадзе
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в августе 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Природные" можно забронировать 4 экскурсии от 140 до 225. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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