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Давида как раз выпало свободное окно на этот день. Быстро нашли общий язык с ребятами, насладились красивейшими местами Кахетии и местной кухней. Отдельное спасибо хотелось выразить именно за кухню, поскольку экскурсия выпала на последние дни нашего отпуска и хотелось узнать настоящую Грузию, с веселой компанией, тостами, домашним вином из рога… )) И, видимо, Сергей прочувствовал наши желания, по пути у местных взяли домашнюю свинину, в домашних условиях Давид потрясающе ее приготовил, угостил вином под тосты, муж пил из рога, еще бы чуть чуть и остались бы ночевать! Спасибо ребята! Нам очень понравилось, приедем еще раз, чтобы увидеть славный регион Кутаиси;)